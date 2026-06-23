España

Más de un SMI para las vacaciones: los españoles gastarán este verano 582 euros en alojamiento, 309 en ocio y 280 en transporte por solo un viaje

Un estudio estima un gasto medio de 1.389 euros por persona para 11 días de descanso, un 3,6% más que en 2025

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Un hombre disfruta de la playa bajo su sombrilla mientras una mujer a su lado prepara la toalla para bañarse en el mar.
Varias personas en la playa de L'Escala, a 18 de junio de 2026, en Girona (Glòria Sánchez / Europa Press)

Irse de vacaciones este verano supondrá para los españoles un gasto medio de 1.389 euros por persona, una cifra que supera al salario mínimo interprofesional mensual, fijado en 2026 en 1.221 euros brutos en 14 pagas. En términos de economía doméstica, el viaje concentrará en menos de dos semanas un desembolso que supera un mes de SMI, una referencia clave que afecta a cerca de uno de cada diez asalariados.

El dato procede del ‘IV Estudio de hábitos de consumo de los españoles: vacaciones de verano’, elaborado por Oney, que también apunta a que los viajes este año serán algo más largos que los del año anterior: la estancia media será de 11 días, dos más que en 2025, y el presupuesto previsto aumentará un 3,6%, unos 50 euros más que entonces.

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El reparto del presupuesto muestra dónde tendrán que gastar más los turistas: el mayor mordisco será el alojamiento, con 582 euros de media, seguido del ocio y la restauración, con 309 euros; el transporte, con unos 280 euros; y otros gastos, con 218 euros. En conjunto, el viaje saldrá por unos 126 euros diarios por persona.

Cuánto cuesta irse de vacaciones este verano

El alojamiento vuelve a ser la partida que más pesa en el desembolso vacacional. Los 582 euros previstos para dormir fuera representan cerca del 42% del gasto total. Además, esta partida sube respecto al año pasado, cuando el gasto medio en alojamiento fue de 549 euros.

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También aumenta el dinero destinado al ocio y la restauración, que pasa de 286 euros en 2025 a 309 euros este verano. En esta categoría entran comidas fuera, bares, actividades, espectáculos, visitas culturales u otros consumos en destino.

El transporte, en cambio, se sitúa en torno a los 280 euros, algo por debajo de los 292 euros estimados el año anterior. Otros gastos, como compras, imprevistos o consumos no incluidos en las partidas anteriores, alcanzan los 218 euros, apenas dos euros más que en 2025.

Entrevistamos a varias personas en el centro de Madrid.

La inflación condiciona el presupuesto de ocho de cada diez españoles

El estudio refleja una contradicción: las vacaciones serán más largas y más caras, pero llegan en un contexto de presión sobre los precios. El 78% de los españoles reconoce que la inflación y el aumento del coste de vida han influido en el presupuesto destinado a sus vacaciones de verano.

Como consecuencia, casi cuatro de cada diez encuestados aseguran que han reducido el gasto previsto. El ajuste no afecta por igual a todos los grupos. Entre los hogares con menores ingresos, el 53% recortará el presupuesto vacacional. También lo harán en mayor medida los jóvenes de 18 a 24 años, con un 51,3%; las personas no ocupadas, con un 47,9%; y las mujeres, con un 45,3%.

Pese a ese contexto, la mayoría mantiene sus planes de verano. Casi el 95% de los encuestados afirma que se irá de vacaciones, mientras que solo un 5,2% asegura que no saldrá. La playa sigue siendo el destino preferido, elegida por el 49,6%, por delante de los viajes por Europa, la montaña, la segunda residencia y los destinos fuera del continente.

Ahorros y financiación para pagar el viaje

La forma de pagar las vacaciones también muestra el esfuerzo económico que supone el viaje. El 71,2% de los españoles recurrirá parcialmente a ahorros para cubrir el gasto, mientras que el 15,6% pagará íntegramente sus vacaciones con dinero reservado previamente.

La financiación también gana peso en la planificación del verano. Cerca de cuatro de cada diez españoles, el 37%, consideran imprescindible que el establecimiento o proveedor ofrezca opciones de financiación al reservar sus vacaciones. La demanda se dispara entre los jóvenes de 18 a 24 años, donde alcanza el 60,7%, y también es más elevada en los hogares con ingresos mensuales inferiores a 2.000 euros, con un 46%.

El control del gasto aparece como otra estrategia para evitar problemas durante el verano. Casi la mitad de los encuestados, el 45,7%, asegura que lleva un seguimiento detallado de sus gastos. Otro 23% planifica solo los desembolsos más importantes y un 16% deja margen para imprevistos.

Aun así, los extras forman parte del verano. El 97% reconoce que realizará algún gasto adicional o inesperado durante las vacaciones. Casi la mitad destinará entre el 10% y el 25% del presupuesto a estos caprichos o imprevistos, lo que recuerda y confirma que el coste final del viaje casi nunca será el precio inicial de la reserva.

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