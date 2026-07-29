Ensalada de quinoa y calabacín: una receta saludable, fácil de hacer, rápida y saciante

Ensalada de quinoa y calabacín. (Magnific)

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Las ensaladas son una de las preparaciones que más triunfan en verano. Sin duda alguna, son platos ligeros, fáciles de hacer y saludables, por lo que son una gran opción para acompañar a tus comidas o, incluso, ser un plato principal.

Sin embargo, las mayoría suelen tener una base de lechuga o canónigos, pero existen otras variedades que pueden ampliar tu catálogo gastronómico. Si estás buscando una alternativa diferente, esta ensalada de quinoa y calabacín es una opción a tener en cuenta.

Tiempo de preparación

Preparación: 10 minutos

Cocción: 15 minutos

Tiempo total: 25 minutos

Ingredientes

200 g de quinoa 1 calabacín mediano 1/2 cebolla morada pequeña 1/2 pimiento amarillo o rojo 1 limón 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra Sal al gusto Pimienta negra molida al gusto Tomillo (opcional)

Cómo hacer ensalada de quinoa y calabacín, paso a paso

Lava la quinoa bajo el grifo utilizando un colador fino. Este paso es importante para eliminar las saponinas, responsables de su sabor amargo. Cuece la quinoa en una olla con agua hirviendo y una pizca de sal, utilizando el doble de agua que de quinoa. Déjala cocinar entre 12 y 15 minutos, escúrrela bien y deja que se enfríe antes de utilizarla. Lava el calabacín, retira los extremos y córtalo en medias lunas finas para que se cocine de manera uniforme y conserve una textura agradable. Calienta una cucharada de aceite de oliva en una sartén y saltea el calabacín durante 3 o 4 minutos, removiendo de vez en cuando. Lo ideal es que quede tierno, pero ligeramente firme. Pela la cebolla y pícala en dados pequeños. Lava el pimiento, retira las semillas y córtalo también en trozos pequeños para que se integren mejor en la ensalada. Coloca la quinoa en un bol grande y añade el calabacín templado, la cebolla y el pimiento. Mezcla suavemente para repartir bien todos los ingredientes. Incorpora el zumo de limón, el resto del aceite de oliva, una pizca de sal y pimienta negra recién molida al gusto para aliñar la ensalada. Remueve bien con ayuda de una cuchara para que el aliño impregne todos los ingredientes y los sabores se mezclen de forma homogénea. Decora con unas ramas de tomillo fresco antes de servir.

Se puede hacer muchas recetas con calabacín. Aquí tienes algunas.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta da para cuatro raciones, aunque depende del tamaño de los platos. Si quieres preparar más, aumenta las cantidades de manera proporcional para no perder el sabor original de la receta.

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¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 220 kcal

Proteínas: 6 g

Hidratos de carbono: 35 g

Grasas: 5 g

Fibra: 4 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos y las cantidades exactas.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Puedes conservar esta ensalada en un recipiente hermético dentro de la nevera durante un máximo de dos días, manteniendo así su sabor y textura en buenas condiciones. Para disfrutarla con todo su frescor, lo más recomendable es añadir el aliño justo antes de servirla o consumirla, ya que de este modo la quinoa y las verduras no absorberán demasiado líquido y conservarán mejor su firmeza.