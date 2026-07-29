Receta fácil de pudin de magdalenas: un postre original y para el que necesitas pocos ingredientes

Pudin de magdalenas. (YouTube)

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El pudin de magdalenas es uno de esos postres originales que no dejan indiferente a nadie. Y es que es perfecto para sorprender a los invitados y poner el broche de oro a una comida, merienda o cena. Además de destacar porque se necesitan pocos ingredientes, es ideal por lo fácil que resulta su preparación. Por ello, si tienes restos de magdalenas y buscas un dulce espectacular y sencillo, esta es tu receta de aprovechamiento definitiva.

Cremoso, con el toque clásico del caramelo y ese sabor a infancia que conquista a todos, el pudin de magdalenas tiene cada vez más aficionados. Este postre tiene raíces en la repostería tradicional de España, donde el aprovechamiento de bollería y pan es casi un arte. Sírvelo bien frío, ideal con un café solo o un vino dulce, y triunfa en cualquier sobremesa familiar.

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Pero conviene seguir una serie de consejos para que quede perfecto, ya que el caramelo debe cubrir bien la base para que el pudin se desmolde fácil. A su vez, hay que infusionar la leche sin hervir para evitar sabores amargos, y el baño María es esencial para una textura cremosa y sin grietas. A ello se une que es mejor dejarlo reposar en la nevera unas horas antes de servir.

Receta de pudin de magdalenas

Un equipo de más de 100 pasteleros y voluntarios en Londres estableció un nuevo Récord Guinness al crear un tiramisú de 440,58 metros de longitud. El postre gigante, que incluyó un mensaje para los reyes Carlos III y Camila, superó con creces la marca anterior.

El pudin de magdalenas es un flan horneado al baño María, donde las magdalenas se empapan en una mezcla de leche, huevos y azúcar antes de hornear. El resultado es un pastel húmedo, suave y con el característico sabor a caramelo.

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Tiempo de preparación

El tiempo total de preparación de esta receta es de 1 hora y 15 minutos, que se distribuyen de la siguiente forma:

Preparación: 15 minutos

Cocción: 1 hora

Ingredientes

6 magdalenas (pueden ser del día anterior)

500 ml de leche entera

4 huevos

120 g de azúcar (para la mezcla)

1 rama de canela

Piel de medio limón (solo la parte amarilla)

60 g de azúcar (para el caramelo)

Unas gotas de zumo de limón (para el caramelo)

Cómo hacer pudin de magdalenas, paso a paso

Magdalenas caseras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Prepara el caramelo: Calienta 60 g de azúcar y unas gotas de zumo de limón en un cazo a fuego medio, sin remover, hasta que tome color dorado. Vierte el caramelo en el fondo del molde y muévelo para cubrir bien la base. Aromatiza la leche: Calienta la leche con la rama de canela y la piel de limón hasta que casi hierva. Retira del fuego y deja infusionar 5 minutos. Quita la canela y el limón. Haz la mezcla: Bate los huevos con 120 g de azúcar hasta que se integren. Mezcla y monta: Añade poco a poco la leche infusionada a los huevos, removiendo para que no cuajen. Coloca las magdalenas: Trocea las magdalenas y repártelas en el molde sobre el caramelo. Vierte la mezcla: Añade la mezcla líquida sobre las magdalenas, empapándolas bien. Horneado al baño María: Cubre el molde con papel de aluminio. Colócalo dentro de una bandeja con agua caliente y hornea a 180 ºC (calor arriba y abajo) durante 30 minutos tapado, luego destapa y deja 30 minutos más. Comprueba la cocción: Pincha con un palillo el centro; debe salir limpio. Si no, hornea 10 minutos extra. Desmolda: Deja enfriar, pasa un cuchillo por los bordes y desmolda con cuidado. Sirve frío.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 6 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías aprox.: 220 kcal

Grasas: 7 g

Hidratos de carbono: 32 g

Proteínas: 7 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Se conserva en nevera, tapado, hasta 3 días. No se recomienda congelar, ya que pierde textura.