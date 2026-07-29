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Avance de ‘La Promesa’ del jueves 30 de julio: el palacio se alarmará con la desaparición de Ángela y María pedirá a Samuel que bautice a Jana

Ciro se enfadará con Julieta por salir a cenar sin preguntarle en el próximo episodio de la ficción diaria de La 1

Ángela en 'La Promesa' (RTVE)
Ángela en 'La Promesa' (RTVE)
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La desaparición de Ángela marcará el capítulo 876 de La promesa el próximo jueves 30 de julio, después de que la joven haya descubierto a escondidas que Máximo es su padre y de que su ausencia haya desatado una búsqueda que pondrá bajo sospecha de nuevo a Lorenzo. El avance del episodio sitúa la desaparición como el centro de la trama: Manuel asegura que no notó nada extraño en Ángela cuando regresaba de la cena, Curro vuelve del cuartel sin noticias y Leocadia llega a encararse con Lorenzo al recordarle que ya la secuestró una vez.

El capítulo llegará además con varios frentes abiertos del episodio de La Promesa emitido este miércoles. Petra no reaccionó al bofetón de Tomasa y asumió la humillación mientras su hermana le reprochaba haberse convertido en quien es por su culpa. A la vez, todos celebraron que la hija de María Fernández vaya a llamarse Jana, un nombre que también tendrá consecuencias en otras tramas del jueves.

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La entrega del miércoles dejó otro giro decisivo: Máximo confesó a Leocadia su verdadero plan, llevarse a Ángela para apartarla de su influencia, sin saber que la joven estaba escuchando. Esa conversación reveló a Ángela, de la peor manera, que él es su padre, y ese descubrimiento precede ahora a su desaparición.

'La Promesa' es una serie diaria de RTVE

Qué pasará el jueves en ‘La Promesa’

La búsqueda de Ángela movilizará a varios personajes de La Promesa. Leocadia dirigirá sus sospechas hacia Lorenzo y lo confrontará de forma directa, convencida de que su historial pesa sobre él desde el secuestro anterior. Lorenzo, según el avance, logrará convencerla de que no está detrás de lo ocurrido. La inquietud se extenderá también a Manuel, que insistirá en que no percibió nada raro en la joven al volver de la cena, y a Curro, que regresará del cuartel sin ninguna novedad.

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La falta de pistas convertirá la desaparición en el principal foco de tensión del capítulo de La Promesa. Ese cambio de tono de Ciro no se quedará ahí. El personaje también se enfrentará a Manuel para exigir que se cobre por el manual, una exigencia que complica una iniciativa que al comienzo de la semana había sido recibida como una idea excelente y en la que Julieta iba a encargarse de las ilustraciones.

Martina, por su parte, tratará de ocultar lo ocurrido durante la noche anterior. Tras sorprender a Adriano de madrugada en el capítulo del miércoles, ambos acabaron haciendo el amor, incapaces de seguir reprimiéndose. El jueves, ella se marchará a hurtadillas después de esa noche y la pareja aparecerá completamente entregada a su relación, todavía lejos de Jacobo.

Avance semanal de 'La Promesa' del 27 al 31 de julio (RTVE)
Avance semanal de 'La Promesa' del 27 al 31 de julio (RTVE)

El nombre elegido por María Fernández para su hija seguirá generando reacciones. Julieta confesará a Manuel los celos que sintió al conocer que la niña se llamará Jana, la mítica protagonista de La Promesa, y Pía contará a Ricardo cómo reaccionó Leocadia al descubrirlo. El nombre, que en el episodio del miércoles había sido celebrado por todos, abrirá así un nuevo frente más íntimo.

Las cocinas de ‘La Promesa’

La historia de María también avanzará por la vía religiosa. Ella pedirá a Samuel que sea quien bautice a Jana, una decisión que incomodará a Carlo, todavía pendiente del beso entre María y Samuel que presenció días atrás. El personaje intentará retrasar el bautizo, aunque el avance deja en el aire si logrará su objetivo.

Otra trama que dará un giro inesperado en La Promesa es la guerra en las cocinas. Después de que las cocineras siguieran escondiendo verdura en la comida de Julio, pese a la advertencia de Ricardo sobre el peligro de esa maniobra, Cristóbal había escuchado la conversación. La reacción será muy distinta a la esperada: se mostrará sorprendentemente a favor de que fastidien a Julio con la verdura.

Avance semanal de 'La Promesa' del 27 al 31 de julio (RTVE)
Avance semanal de 'La Promesa' del 27 al 31 de julio (RTVE)

Ese respaldo llega después de una escalada cómica y tensa a la vez. Al inicio de la semana, las cocineras ya habían hervido col para apestar las cocinas y vengarse de Julio, que detesta las verduras, aunque la maniobra provocó nuevas quejas en el servicio. El jueves, lejos de frenarse, ese conflicto encontrará un aliado imprevisto en Cristóbal.

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