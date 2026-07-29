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Cómo evitar que se quemen las plantas: las claves para evitar que las hojas se sequen en verano

El calor extremo y el sol directo pueden causar daños, pero con algunos cambios en sus cuidados es posible recuperarlas

Una maceta con una planta de hojas verdes y bordes marrones está en un balcón con barandilla metálica, frente a un fondo urbano desenfocado.
Una planta en una maceta con varias hojas marrones por la exposición solar. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las continuas olas de calor que están marcando este verano no solo afectan a las personas, sino también a las plantas. Un ejemplar que hasta hace pocos días lucía verde y saludable puede empezar a mostrar hojas secas, manchas marrones o zonas quemadas después de varios días de calor intenso. El sol directo y las altas temperaturas pueden provocar daños importantes, pero una planta afectada no siempre está perdida. Con algunos cambios sencillos en sus cuidados, es posible ayudarla a recuperarse y evitar que el problema vaya a más.

Desde la cuenta Es Bosc, especializada en cuidado de plantas, explican cuáles son los pasos que conviene seguir cuando una planta empieza a sufrir por el calor. La recomendación inicial es trasladarla a una zona más protegida, buscando un lugar con mucha luz, pero sin exposición directa al sol durante las horas más intensas del día.

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Este cambio de ubicación permite disminuir el estrés al que está sometida sin privarla de la iluminación que necesita para seguir desarrollándose. No se trata de colocar la planta en un espacio oscuro, sino de encontrar un equilibrio entre la luz necesaria y la protección frente a los rayos solares más fuertes. Una zona con sombra parcial, luz indirecta o protegida durante las horas centrales del día puede ayudar a frenar el avance de las quemaduras y mejorar poco a poco su estado.

Rejas de balcón de hierro forjado con enredadera de hojas verdes y marrones. Pared de edificio antiguo con pintura descascarada.
Una enredadera con hojas verdes y algunas quemadas por el sol. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Retirar las partes secas y comprobar si todavía puede recuperarse

Una vez que la planta está en un entorno más adecuado, el siguiente paso es revisar las zonas afectadas. Los especialistas recomiendan retirar únicamente las hojas o ramas que estén completamente secas o dañadas. No es necesario realizar una poda excesiva, ya que conservar las partes que todavía mantienen color verde puede ser importante para que la planta continúe activa mientras se recupera.

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Además, antes de eliminar un tallo que parece afectado, se puede comprobar si sigue vivo. Para ello, basta con rascar suavemente la superficie del tallo. Si en el interior aparece una zona verde, significa que todavía conserva tejido vivo y que la planta puede tener posibilidades de recuperarse con los cuidados adecuados.

Otro aspecto importante es evitar intervenir demasiado después de una quemadura por calor. Cuando una planta ha sufrido estrés por las altas temperaturas, no es recomendable abonarla ni trasplantarla inmediatamente. Estos cambios pueden suponer un esfuerzo adicional en un momento en el que necesita estabilidad.

Un edificio residencial con múltiples balcones adornados con diversas plantas.
Un edificio residencial con múltiples balcones adornados con diversas plantas.

“Después de una quemadura, la planta está estresada. Dale unos días de estabilidad antes de hacer más cambios”, recuerdan los expertos. Tras sufrir un episodio de calor intenso o una exposición excesiva al sol, la planta necesita un periodo de adaptación para recuperarse y volver a activar sus procesos de crecimiento.

El calor puede causar daños importantes, pero actuar a tiempo puede marcar la diferencia. Una planta con hojas quemadas todavía puede volver a crecer si recibe los cuidados adecuados. Protegerla del sol más intenso, retirar las partes dañadas y respetar su ritmo de recuperación son las claves para que vuelva a desarrollar nuevos brotes y recupere poco a poco su aspecto saludable con cuidados constantes y adecuados.

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