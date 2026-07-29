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Lo que realmente oyó Odiseo al escuchar el canto de las sirenas en ‘La Odisea’: “Lo que más deseas es lo que menos puedes tener”

Christopher Nolan reinterpreta uno de los episodios más célebres de la epopeya con una de las mejores escenas de toda la cinta

En la adaptación de Christopher Nolan, Odiseo (Matt Damon) es un hombre protomoderno. Crédito... Melinda Sue Gordon/Universal Pictures
Matt Damon en 'La Odisea' (Melinda Sue Gordon/Universal Pictures)
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Christopher Nolan ha dejado al mundo boquiabierto con La Odisea. El cineasta británico, autor de obras como Origen u Oppenheimer, ha adaptado el poema épico atribuido a Homero en una película de casi tres horas, con un reparto de lujo encabezado por Matt Damon y un presupuesto de 250 millones de dólares. El resultado es uno de los mayores fenómenos cinematográficos del año.

La cinta, al igual que la epopeya, narra las dificultades de Odiseo para regresar a su hogar tras la caída de Troya. Durante su viaje debe enfrentarse al cíclope Polifemo, permanece siete años cautivo junto a la ninfa Calipso y desciende al inframundo liderado por Hades. Sin embargo, hay un episodio que ha dejado huella entre los espectadores: el encuentro con las sirenas, uno de los episodios más célebres de la literatura universal.

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En la obra original esta es la octava parada de su viaje, después de que Circe le indique que su nuevo desafío es su encuentro con las sirenas. Para sobrevivir a ellas y a su voz, puesto que estas “encantan a cuantos hombres van a su encuentro”, deberán taparse los oídos con cera. Odiseo es la excepción: “Pasa de largo y tapa las orejas de tus compañeros con cera blanda, previamente adelgazada, a fin de que ninguno las oiga; mas si tú desearas oírlas, haz que te aten en la velera embarcación de pies y manos, derecho y arrimado a la parte inferior del mástil, y que las sogas se liguen al mismo; y así podrás deleitarte escuchando a las sirenas. Y caso de que supliques o mandes a los compañeros que te suelten, átente con más lazos todavía“, le dijo la hechicera.

Descubre las primeras imágenes de la superproducción que reúne a Matt Damon y Christopher Nolan en una adaptación clásica rodada sin efectos digitales, marcada por la acción real y el desafío físico.

En la obra, según la versión de Samuel Butler (Blackie Books), Homero escribió lo siguiente:

“—Ven —decían—, célebre Ulises, honra de los griegos y escucha nuestras voces. Nadie ha pasado jamás sin quedarse a oír la encantadora dulzura de nuestros canto, y quien lo escucha se va no solo embelesado, sino también más sabio, pues conocemos todos los males con que los dioses aquejaron a los griegos y a los troyanos ante Troya, y podemos contarte todo lo que va a suceder en el mundo”.

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El monólogo de Matt Damon

Christopher Nolan convierte esa promesa de sabiduría en una reflexión sobre la culpa. En su adaptación, las sirenas no tientan a Odiseo ofreciéndole respuestas sobre el pasado y el futuro, sino enfrentándolo a aquello que más anhela -su familia- y a los horrores que ha cometido tras asaltar Troya.

Tres hombres con armaduras, cascos con penacho, capas y espadas posan sobre terreno arenoso bajo un cielo azul. Al fondo, estructuras de campamento
Arde Troya en La Odisea: un momento clave

En la película, Matt Damon pronuncia uno de los monólogos más memorables de la cinta después de que Odiseo sobreviva al encuentro con las sirenas. Cuando Euríloco (Himesh Patel) le pregunta qué escuchó mientras permanecía atado al mástil, este responde:

“Era todo lo que quieres que sea. Y luego, todo aquello que desearías no haber deseado jamás. Era ese delicioso picor que intentas rascarte, pero descubres que está bajo la piel, que no puedes alcanzarlo. Así que ese delicioso picor se vuelve insoportable. Te dice que lo que más deseas es lo que menos puedes tener. Y lo que menos puedes tener es lo que ya tuviste… y perdiste… Era la canción de todas las promesas que no logré cumplir. Y me decía que, en realidad, no quiero volver a casa”.

Es en este momento cuando Odiseo se enfrenta a sus propios miedos, más de una década después de la guerra de Troya. Finalmente, comprende que el verdadero obstáculo para regresar a Ítaca no son los monstruos, sino la culpa que arrastra por todas las vidas que ha segado durante el conflicto.

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