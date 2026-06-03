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El “avión de mayor alcance del mundo” completa su primer vuelo en Francia y se prepara para un viaje de largo alcance inédito

El Airbus A350-1000ULR permitirá conectar París y Sídney, algo, hasta ahora, imposible de conseguir sin escalas

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Primera imagen del A350-1000ULR de Qantas
Primer vuelo del A350-1000ULR (Airbus)

El Airbus A350-1000ULR, reconocido como el avión de mayor alcance del mundo, ha completado su primer vuelo en Toulouse, Francia, con lo que ha marcado un nuevo hito para la aviación comercial. El modelo, identificado como MSN 707, voló durante tres horas y 43 minutos, superando los 41.000 pies de altitud y cumpliendo una serie de pruebas técnicas esenciales. Esta unidad es la primera de las 12 que Qantas Airways encargó para operar rutas de ultra larga distancia, como la conexión directa entre Sídney y Londres, que cubrirá casi 10.000 millas náuticas sin escalas.

El vuelo inaugural estuvo a cargo de un equipo especializado de Airbus, que verificó la integración de un depósito trasero central adicional, diseñado para incrementar el alcance del avión en 1.000 millas náuticas respecto a versiones anteriores. El modelo utilizado para la prueba contaba con instrumentación específica para ensayos de vuelo y, tras la campaña de certificación, será adaptado a las especificaciones comerciales requeridas por Qantas.

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“Esta aeronave permitirá realizar vuelos directos entre dos continentes que nunca antes estuvieron conectados sin escalas”, asegura la compañía en su comunicado. El desarrollo del A350-1000ULR responde al desafío planteado por el Proyecto Sunrise de Qantas, que busca romper las últimas barreras del vuelo comercial de larga distancia. Las primeras unidades de esta línea ya funcionan con vuelos entre los dos continentes y ahora, con este último avance, aumentan su alcance y bate su propio récord.

El A330 MRTT permite repostar en vuelo numerosos tipos de aeronaves (Airbus)

Innovación tecnológica y salto en autonomía

El A350-1000ULR incorpora mejoras técnicas y de confort orientadas a vuelos de hasta 22 horas. El avión introduce un sistema de refrigeración de galley más eficiente y ligero, adaptado para vuelos de ultra largo recorrido. Además, durante la campaña de ensayos se evaluarán la ventilación y el control de temperatura en cabina, con el objetivo de garantizar el bienestar de los pasajeros durante trayectos prolongados.

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La segunda aeronave de este modelo destinada a Qantas ya se encuentra en fase avanzada de ensamblaje y será la primera en entregarse a la aerolínea, con fecha prevista para abril de 2027. Esta unidad contará con una cabina de cuatro clases premium y motores de última generación. El modelo amplía la gama de la familia A350. Airbus asegura que son ampliamente reconocidos por su eficiencia y reducción de emisiones de carbono. Hasta abril de 2026, la familia acumulaba 1.579 pedidos de 68 clientes y más de 700 aviones en operación a nivel mundial, especialmente en rutas de largo alcance.

La empresa Indra ha suministrado a la fuerza aérea española su primer simulador para esta aeronave fabricada por Airbus (Infobae)

Importancia de la familia A350

Qantas Airways ha encargado 12 unidades del A350-1000ULR para operar rutas directas entre Sídney y Londres, un trayecto que hasta ahora requería al menos una escala. Además, la aerolínea australiana sumará otros 12 A350-1000 estándar para fortalecer su red internacional en los próximos años.

Una vez concluida la campaña de ensayos, la aeronave será reacondicionada para uso comercial. La familia A350 de Airbus ampliará próximamente su línea de productos con el modelo de carga A350F, actualmente en desarrollo. Este avance tecnológico refuerza el compromiso del fabricante europeo con la sostenibilidad y la conectividad global en la aviación.

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