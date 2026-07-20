El vuelo de Iberia que lleva a bordo a los campeones del mundo de la Selección española es el más seguido de Flightradar: más de 8.000 personas siguen su recorrido

Gente siguiendo el vuelo de la Selección Española (Flighradar)

El vuelo de Iberia IB1410 donde viaja la Selección española desde Nueva York -donde ya han hecho historia al ganar a Argentina en la final del Mundial y convertirse en campeones del mundo- a Madrid es el vuelo más seguido de Flightradar.

Más de 8.000 personas están pendientes del vuelo que lleva a bordo a los jugadores de la Selección y al equipo técnico. El avión despegó a las 2:00 de la mañana hora local desde el aeropuerto de Newark y se espera que aterrice en Madrid sobre las 14:25 horas, con un poco de retraso en comparación con lo que se esperaba.

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A los campeones del mundo les espera una larga jornada de celebraciones con la afición después de los actos oficiales con la Casa Real y Moncloa.

🏆⚽️🇪🇸 Fans making the journey back to Madrid our most tracked flight even before takeoff. https://t.co/M8eEJtbaSW pic.twitter.com/5eweaickws — Flightradar24 (@flightradar24) July 20, 2026

Los jugadores serán recibidos por los reyes

Los reyes recibirán sobre las 17:30 horas en el Palacio de la Zarzuela a la selección española de fútbol tras proclamarse anoche campeona del mundo por segunda vez en su historia.

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La prensa internacional se rinde a la selección española: "Se impuso el fútbol" (Europa Press)

Felipe VI, la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía presenciaron la final en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey donde la selección española se impuso a la de Argentina por 1-0, y celebraron la victoria en el escenario junto a los jugadores.

Tras el partido de la final, los miembros de la familia real volaron de vuelta a España, al igual que el equipo de la selección española.“Hoy celebramos un título; mañana recordaremos una leyenda”, aseguró la Casa Real tras la victoria en un mensaje publicado en X, donde hizo extensiva su felicitación tanto al cuerpo técnico que encabeza Luis de la Fuente como “a toda la afición”.

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Felipe VI, la princesa Leonor y la infanta Sofía celebran con los jugadores de España la victoria frente a Argentina en la final del Mundial 2026. EFE / Octavio Guzmán

“Esta estrella es el premio a un camino tan largo como exigente, recorrido con esfuerzo, sacrificio, constancia y una entrega ejemplar en cada partido”, subrayó el rey en su mensaje.Tras ser recibida en el Palacio de la Zarzuela, la Roja se dirigirá al Palacio de la Moncloa, antes de iniciar el recorrido en autobús descubierto por las calles de Madrid hasta concluir en la plaza de Cibeles, donde tendrá lugar el acto central de la celebración.