La mayoría sindical votará este viernes el preacuerdo con Airbus, con revisión salarial del 12% hasta 2027

Sipa, el sindicato convocante de la huelga en Airbus España desde el 1 de julio, CCOO y ATP someterán a referéndum de toda la plantilla este viernes el preacuerdo alcanzado con la compañía, que incluye una revisión salarial del 12% hasta 2027 y mantener los dos días de teletrabajo actuales.

La mencionada consulta, que contará con el respaldo de la firma PwC, se podrá realizar en modo telemático --se recibirá un correo con el enlace mañana antes de que se inicie la votación-- o presencial para quien así lo prefiera.

PUBLICIDAD

La urgencia de la fecha se debe a anticiparse al calendario vacacional de la plantilla de Airbus Helicópteros, según ha explicado Airbus en un comunicado, calificando el preacuerdo de "oportunidad única" para marcar un punto de inflexión en este conflicto laboral, señalando también que "no es el punto final", ya que es el inicio de un "cambio profundo" que la empresa también ve "necesario".

Todos los trabajadores dados de alta en Airbus en España con fecha 23 de julio tendrán derecho a participar en la consulta. Únicamente quedarán excluidas las personas trabajadoras en situación de excedencia voluntaria.

Por horarios, la votación estará disponible hasta las 17.00 horas de la tarde, aunque algunos centros varían su comienzo a las 06.00 o 07.00 horas de la mañana. El primer caso se dará en Getafe, San Pablo, Cádiz e Illescas, mientras que una hora después será en Tablada, Albacete y Tablada.

PUBLICIDAD

Las tres organizaciones, que suman más del 75% de la representación sindical de la comisión que negocia el VII convenio colectivo interempresas, suscribieron el texto tras una jornada de negociación que se prolongó hasta la madrugada de ayer jueves.

Según un comunicado interno sobre el referéndum al que ha tenido acceso Europa Press, Sipa ha puesto en pausa la huelga para poder acudir presencialmente a las plantas a votar "con garantías" este viernes.

Además, ha afirmado que para el que quiera seguir con la movilización hoy podrá votar 'online', puesto que no se ha desconvocado legalmente.

Entre las medidas recogidas en el texto se incluye una revisión salarial general del 5% en 2026 y del 5% en 2027, a la que se suma un 0,5% anual destinado a RSI y un 0,5% anual para promociones, además de una paga de final de ciclo de 2.000 euros brutos y un sistema de garantía salarial.

PUBLICIDAD

También destaca el mantenimiento del personal afectado por el proyecto BROMO dentro del VII Convenio Colectivo Interempresas, la ampliación de la flexibilidad en el disfrute de las vacaciones y la suspensión de la metodología Bradford, que "penalizaba el complemento por incapacidad temporal", según un comunicado de CCOO.

Otro aspecto que se incorpora es una garantía adicional para los años 2028 y 2029, con una revisión salarial vinculada al IPC más un 1%, a la que se añade otro 1% destinado a RSI y promociones en cada uno de esos ejercicios.

PUBLICIDAD

Desde CCOO ha valorado "muy positivamente" este acuerdo, al considerar que garantiza una mejora del poder adquisitivo, consolida derechos, aporta estabilidad y ofrece seguridad a la plantilla de Airbus para los próximos años.

En el caso de Sipa, ha valorado la "fuerza" de los paros en la negociación, destacando que "se ha movido de verdad" la postura de la Dirección y llegando al día de hoy con una propuesta, de la que considera que "no es la ideal", pero es lo "suficientemente buena" para que sea valorada por la plantilla.

PUBLICIDAD

El preacuerdo con los tres sindicatos se produce cuando la plantilla de Airbus en España afrontaba una cuarta semana consecutiva de movilizaciones en el marco de la huelga general iniciada por el propio Sipa desde el 1 de julio, a la que semanas después se unieron una mayoría sindical --ATP, CGT, UGT, ÚTIL--, incluyendo una gran marcha en Getafe con aproximadamente 4.000 personas, además de otra en Sevilla este jueves.