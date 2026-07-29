España
Agregar Infobae enGoogle

Ni bicarbonato ni suavizante: el truco de limpieza para eliminar los malos olores de las cortinas

Los especialistas explican cómo aplicar este producto y qué precauciones conviene tener en cuenta antes de utilizarlo

Una persona, vestida con camiseta azul y vaqueros, sujeta un pulverizador transparente con líquido y rocía las cortinas claras de una ventana.
Una persona rocía una solución de vinagre con un pulverizador sobre cortinas claras para la limpieza del hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Las cortinas son uno de los elementos textiles del hogar que más polvo, suciedad y olores acumulan con el paso del tiempo. Aunque su lavado suele realizarse cada varios meses, existe un sencillo método que puede ayudar a mantenerlas frescas durante más tiempo: pulverizar sobre ellas una mezcla con vinagre de limpieza.

Según explica El Economista, este producto se ha convertido en uno de los grandes aliados de la limpieza doméstica por su capacidad para neutralizar olores y contribuir a eliminar parte de la suciedad superficial que se queda adherida a los tejidos.

A diferencia del vinagre de uso alimentario, el vinagre de limpieza contiene una mayor concentración de ácido acético, lo que potencia sus propiedades desengrasantes y de limpieza. Por ello, los expertos recomiendan utilizar siempre la versión destinada al uso doméstico y seguir las indicaciones del fabricante para evitar posibles daños en determinados materiales.

PUBLICIDAD

Cómo utilizar el vinagre de limpieza en las cortinas

El procedimiento es sencillo. Los especialistas aconsejan preparar una mezcla de agua y vinagre de limpieza en un pulverizador y rociarla de forma ligera sobre las cortinas, evitando empaparlas. Después, es recomendable abrir las ventanas para favorecer el secado del tejido y permitir que desaparezca el olor característico del vinagre, que suele disiparse en poco tiempo.

El principal beneficio de este truco es su capacidad para neutralizar los malos olores que se acumulan en las telas. Las cortinas absorben fácilmente el olor procedente de la cocina, el humo del tabaco, la humedad o las partículas del exterior, por lo que este mantenimiento ayuda a conservar una mayor sensación de limpieza entre lavados.

PUBLICIDAD

No obstante, los expertos recuerdan que este método no sustituye el lavado periódico. Con el paso del tiempo, el polvo, los ácaros y otras partículas terminan acumulándose en profundidad, por lo que resulta necesario limpiar las cortinas siguiendo siempre las instrucciones del fabricante.

Precauciones antes de ponerlo en práctica

Antes de aplicar el vinagre de limpieza sobre cualquier tejido, los especialistas recomiendan realizar una prueba en una zona poco visible para comprobar que el material no sufre decoloraciones ni alteraciones. Esta recomendación cobra especial importancia en cortinas fabricadas con tejidos delicados, como la seda, el terciopelo o algunas fibras naturales.

Para limpiar mejor, debes saber estos trucos

Asimismo, recuerdan que nunca debe mezclarse el vinagre de limpieza con lejía u otros productos que contengan hipoclorito sódico, ya que la combinación puede generar gases peligrosos para la salud.

Además de utilizarse en las cortinas, el vinagre de limpieza también es un recurso habitual para limpiar cristales, eliminar restos de cal o desengrasar determinadas superficies del hogar. Gracias a su versatilidad y a su bajo coste, se ha convertido en uno de los productos más utilizados para el mantenimiento cotidiano de la vivienda.

Este sencillo gesto puede contribuir a mantener las cortinas con un aspecto más fresco y libre de olores durante más tiempo, siempre como complemento a una limpieza periódica y no como sustituto del lavado tradicional.

Temas Relacionados

TrucosLimpiezaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora de los incendios en España, en directo | Interior autoriza el realojo de los dos últimos municipios que permanecían evacuados en Madrid

Equipos de emergencia mantienen la vigilancia sobre los principales focos y se amplía la reapertura de municipios tras la estabilización parcial de varios frentes

Última hora de los incendios en España, en directo | Interior autoriza el realojo de los dos últimos municipios que permanecían evacuados en Madrid

Las imágenes de complicidad del rey Felipe y Pedro Sánchez en su cita en Mallorca: la tradición que empezó Juan Carlos I con Suárez y repiten cada verano

Ambos se han reunido en el Palacio Real de la Almudaina, aunque originalmente estos encuentros se daban en Marivent

Las imágenes de complicidad del rey Felipe y Pedro Sánchez en su cita en Mallorca: la tradición que empezó Juan Carlos I con Suárez y repiten cada verano

Tony Aguilar desvela la pesadilla que ha estado viviendo su hijo por la picadura de una garrapata: “Ha perdido cinco kilos durante los 11 días ingresado”

El menor, que ha sufrido de meningitis y encefalitis, fue diagnosticado gracias a la intuición de su madre

Tony Aguilar desvela la pesadilla que ha estado viviendo su hijo por la picadura de una garrapata: “Ha perdido cinco kilos durante los 11 días ingresado”

El avión que ha roto todos los récords al realizar el vuelo más largo sin escalas y guarda relación con España: más de 3,6 millones de personas lo vieron en directo

El Airbus A350-1000ULR completó un vuelo de prueba de 24 horas y 24 minutos entre Australia y Francia para certificar su capacidad de operar rutas ultralargas, un hito en el que también participa la industria española gracias a la fabricación de componentes clave en Vigo

El avión que ha roto todos los récords al realizar el vuelo más largo sin escalas y guarda relación con España: más de 3,6 millones de personas lo vieron en directo

El refugio climático en el centro de la península que combina un entorno montañoso con aguas cristalinas

Un enclave de la sierra de Altomira con arena, zonas verdes y actividades acuáticas que se ha convertido en una escapada popular cerca de Madrid

El refugio climático en el centro de la península que combina un entorno montañoso con aguas cristalinas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El avión que ha roto todos los récords al realizar el vuelo más largo sin escalas y guarda relación con España: más de 3,6 millones de personas lo vieron en directo

El avión que ha roto todos los récords al realizar el vuelo más largo sin escalas y guarda relación con España: más de 3,6 millones de personas lo vieron en directo

El juez Calama autoriza a la UDEF a investigar las cuentas de la secretaria de Zapatero tras detectar que compró una vivienda sin hipoteca por más de 132.000 euros

El juez Calama ordena investigar las cuentas bancarias de Zapatero, sus hijas, su secretaria, Julio Martínez y sociedades vinculadas al entramado investigado

Quién es Jaime Campaner, el penalista experto en juicios con jurado elegido por Begoña Gómez: defendió a Rafa Mir, a un hijo de Jordi Pujol y al abogado de Sadam Hussein

Ayuso defiende la compra con dinero público de un ático en Chamberí para reuniones: “No es mi casa, no es mi residencia, no es para mí”

ECONOMÍA

Las vacaciones de los menores de 45 años se ven condicionadas por el precio de la vivienda: menos días de viaje y alojamientos más baratos

Las vacaciones de los menores de 45 años se ven condicionadas por el precio de la vivienda: menos días de viaje y alojamientos más baratos

Los pisos de alquiler de temporada se encarecen hasta un 23,7% en España y Barcelona se convierte en la ciudad más cara con una renta media de 1.750 euros al mes

El Gobierno licita por 115 millones las obras de Nuevo Barrio Campamento con 10.700 viviendas públicas asequibles en Madrid

El Gobierno lanza una nueva moneda conmemorativa por el triunfo de España en el Mundial: habrá 50.000 piezas y costarán más de 60 euros cada una

La Ley de Propiedad Horizontal lo deja claro: la hora a la que no se puede hacer ruido por la mañana

DEPORTES

Carlos Alcaraz confirma su presencia en un torneo: también participarán Sinner y Djokovic

Carlos Alcaraz confirma su presencia en un torneo: también participarán Sinner y Djokovic

De la Rosa explica por qué las mejoras en Aston Martin son esperanzadoras para Fernando Alonso

La Comunidad de Madrid denuncia al Rayo por no dejarles entrar en el estadio de Vallecas

El Manchester United desvela los detalles de su nuevo estadio: capacidad para 100.000 espectadores y una cubierta tipo ‘umbrella’

Nuevas imágenes de Ilia Topuria sin protector de ojos y visiblemente recuperado tras el combate en Casa Blanca