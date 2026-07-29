Ni bicarbonato ni suavizante: el truco de limpieza para eliminar los malos olores de las cortinas

Una persona rocía una solución de vinagre con un pulverizador sobre cortinas claras para la limpieza del hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las cortinas son uno de los elementos textiles del hogar que más polvo, suciedad y olores acumulan con el paso del tiempo. Aunque su lavado suele realizarse cada varios meses, existe un sencillo método que puede ayudar a mantenerlas frescas durante más tiempo: pulverizar sobre ellas una mezcla con vinagre de limpieza.

Según explica El Economista, este producto se ha convertido en uno de los grandes aliados de la limpieza doméstica por su capacidad para neutralizar olores y contribuir a eliminar parte de la suciedad superficial que se queda adherida a los tejidos.

A diferencia del vinagre de uso alimentario, el vinagre de limpieza contiene una mayor concentración de ácido acético, lo que potencia sus propiedades desengrasantes y de limpieza. Por ello, los expertos recomiendan utilizar siempre la versión destinada al uso doméstico y seguir las indicaciones del fabricante para evitar posibles daños en determinados materiales.

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Cómo utilizar el vinagre de limpieza en las cortinas

El procedimiento es sencillo. Los especialistas aconsejan preparar una mezcla de agua y vinagre de limpieza en un pulverizador y rociarla de forma ligera sobre las cortinas, evitando empaparlas. Después, es recomendable abrir las ventanas para favorecer el secado del tejido y permitir que desaparezca el olor característico del vinagre, que suele disiparse en poco tiempo.

El principal beneficio de este truco es su capacidad para neutralizar los malos olores que se acumulan en las telas. Las cortinas absorben fácilmente el olor procedente de la cocina, el humo del tabaco, la humedad o las partículas del exterior, por lo que este mantenimiento ayuda a conservar una mayor sensación de limpieza entre lavados.

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No obstante, los expertos recuerdan que este método no sustituye el lavado periódico. Con el paso del tiempo, el polvo, los ácaros y otras partículas terminan acumulándose en profundidad, por lo que resulta necesario limpiar las cortinas siguiendo siempre las instrucciones del fabricante.

Precauciones antes de ponerlo en práctica

Antes de aplicar el vinagre de limpieza sobre cualquier tejido, los especialistas recomiendan realizar una prueba en una zona poco visible para comprobar que el material no sufre decoloraciones ni alteraciones. Esta recomendación cobra especial importancia en cortinas fabricadas con tejidos delicados, como la seda, el terciopelo o algunas fibras naturales.

Para limpiar mejor, debes saber estos trucos

Asimismo, recuerdan que nunca debe mezclarse el vinagre de limpieza con lejía u otros productos que contengan hipoclorito sódico, ya que la combinación puede generar gases peligrosos para la salud.

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Además de utilizarse en las cortinas, el vinagre de limpieza también es un recurso habitual para limpiar cristales, eliminar restos de cal o desengrasar determinadas superficies del hogar. Gracias a su versatilidad y a su bajo coste, se ha convertido en uno de los productos más utilizados para el mantenimiento cotidiano de la vivienda.

Este sencillo gesto puede contribuir a mantener las cortinas con un aspecto más fresco y libre de olores durante más tiempo, siempre como complemento a una limpieza periódica y no como sustituto del lavado tradicional.