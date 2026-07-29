Tony Aguilar desvela la pesadilla que ha estado viviendo su hijo por la picadura de una garrapata: “Ha perdido cinco kilos durante los 11 días ingresado”

Tony Aguilar y el estado de salud de su hijo Biel. (Europa Press)

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El verano de la familia de Tony Aguilar ha sido todo menos tranquilo. Lo que empezó como una aventura para Biel, su hijo mayor, acabó convirtiéndose en uno de los mayores sustos que han vivido juntos. Todo ocurrió tras una picadura de garrapata durante un campamento en la Selva Negra de Alemania. Nadie imaginaba que algo así podía desencadenar un ingreso hospitalario de once días, ni que Biel cumpliría sus 12 años en una habitación del Hospital 12 de Octubre de Madrid.

La preocupación fue creciendo a medida que pasaban los días. Al principio, Biel solo tenía fiebre y parecía que el antibiótico iba a ser suficiente, pero los síntomas empeoraron: empezó a tener dolores de cabeza muy fuertes, vómitos y la fiebre no bajaba. Tony Aguilar lo contó en ¡HOLA! con toda la naturalidad del mundo: “Ha perdido cinco kilos”, confesó, dejando claro lo duro que ha sido ver a su hijo tan débil y cómo todo se complicó en cuestión de días.

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Afortunadamente, después de pasar por pruebas difíciles, como una punción lumbar que Tony no olvidará nunca, Biel comenzó a mejorar y pudo volver a casa. Tony y su pareja, Nelly, han querido compartir lo ocurrido para que otras familias estén alertas y no le resten importancia a una picadura tan común como la de una garrapata. “Es más frecuente de lo que pensamos y puede costar vidas”, advirtió Tony en las páginas de ¡HOLA!.

Los primeros síntomas del hijo de Tony Aguilar

Todo empezó en junio, cuando Biel se fue de campamento con su colegio a Alemania. Un monitor le quitó la garrapata enseguida, pero días después empezó a encontrarse mal. Los médicos pensaron primero en una infección bacteriana por Borrelia, la bacteria que causa la enfermedad de Lyme, así que le recetaron antibióticos. Parecía que todo iba bien, pero pronto la fiebre, los dolores de cabeza y los vómitos hicieron saltar las alarmas.

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El video se volvió viral en las redes sociales. (TikTok: @neuquencapitaltiktok)

Nelly, su madre, había leído sobre la encefalitis centroeuropea, una infección grave que pueden transmitir las garrapatas, y les dijo a los médicos que los síntomas de Biel cuadraban con esa enfermedad. Gracias a esa intuición y a que los médicos la escucharon, le hicieron pruebas específicas y pudieron confirmar el diagnóstico. Tony cuenta en ¡HOLA! que la punción lumbar fue dura, pero era necesaria para saber exactamente qué le pasaba a su hijo y poder tratarlo bien y a tiempo.

La clave ha sido no dejar pasar ningún síntoma, pedir ayuda y explicar bien a los médicos todo lo que había pasado. Tony y Nelly recomiendan a cualquier familia que no se fíe de que todo va a salir bien, que consulten siempre con profesionales y que no bajen la guardia si están en zonas donde hay garrapatas.

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Vuelta a casa y una lección para toda la familia

Ahora, una semana después del alta, la familia empieza a respirar de nuevo. Biel está en casa, jugando con su hermano, y aunque todavía está recuperando fuerzas, ya va dejando atrás esos días tan difíciles. Tony agradece el cariño recibido y el trabajo de los médicos: “Cada día se encuentra un poco mejor, dejando atrás la pesadilla”, ha dicho, y se nota el alivio detrás de sus palabras.

El susto que ha vivido la familia de Tony Aguilar. (Instagram @nelly_mm)

La experiencia les ha dejado claro lo importante que es informarse, no confiarse y actuar rápido. Tony y Nelly quieren que esta historia sirva para que otras familias estén atentas, sobre todo si viajan a sitios donde hay riesgo de picaduras. Para ellos, poder volver a la normalidad, ver a Biel reír y jugar, y saber que todo ha quedado en un susto es ahora lo más valioso que tienen.

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