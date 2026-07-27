España
GoogleAgregar Infobae en Google

Cómo hacer huevos rotos con parmesano: la receta clásica española con un toque de queso italiano

El plato que fusiona dos tradiciones mediterráneas, ideal para un plato principal o para unas tapas

Un plato de huevos fritos con papas, jamón, queso fundido y perejil picado, junto a un trozo de pan y una copa de vino tinto en una mesa.
Huevos rotos y queso parmesano fundido - VisualesIA ScribNews
Guardar

Los huevos rotos con parmesano es una combinación de alimentos que contrasta entre lo crujiente y lo cremoso. Es un plato ideal en el que la yema se fusiona con el queso, cubriendo patatas doradas y aportando un aroma irresistible.

Esta receta se inspira en los clásicos huevos rotos españoles, pero añadiendo un toque italiano con el parmesano, fusionando así dos tradiciones mediterráneas. Es perfecto para un plato principal, pero también sirve como tapa.

Receta de huevos rotos con parmesano

Los huevos rotos con parmesano se preparan friendo patatas en bastones hasta dorarlas, añadiendo huevos fritos y terminando con abundante queso parmesano rallado por encima, que se funde con el calor. El truco está en romper los huevos justo antes de servir y mezclar todo para que el queso y la yema impregnen las patatas.

PUBLICIDAD

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 30 minutos
  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 20 minutos

Ingredientes

  • 4 patatas medianas
  • 4 huevos frescos
  • 80 g de queso parmesano rallado
  • Aceite de oliva virgen extra (para freír)
  • Sal
  • Pimienta negra molida (opcional)
  • Perejil fresco picado (opcional)

Cómo hacer huevos rotos con parmesano, paso a paso

  • Pela las patatas y córtalas en bastones de 1 cm de grosor.
  • Calienta abundante aceite de oliva en una sartén amplia.
  • Fríe las patatas a fuego medio hasta que estén doradas y crujientes. Sácalas y escurre sobre papel absorbente.
  • Sala las patatas y colócalas en un plato grande o fuente.
  • En la misma sartén, retira el exceso de aceite y fríe los huevos dejando la yema jugosa.
  • Coloca los huevos sobre las patatas.
  • Rompe los huevos cuidadosamente con una cuchara, dejando que la yema se mezcle con las patatas.
  • Espolvorea generosamente el queso parmesano rallado por encima mientras todo está caliente, para que se funda.
  • Añade pimienta negra y perejil picado si deseas.
  • Sirve de inmediato, mezclando bien para disfrutar el contraste de texturas.

Consejos técnicos:

  • Utiliza patatas viejas para conseguir mayor crujiente.
  • Fríe los huevos a fuego medio para que la yema quede líquida.
  • Añade el parmesano justo después de romper los huevos para que funda bien.
Descubre cinco recetas variadas y saludables perfectas para preparar con antelación y llevar en táper. En este video te mostramos cómo hacer una ensalada de lentejas, escalope de pollo, espinacas a la crema, albóndigas en salsa de mostaza y bacalao con patatas.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 2 a 4 porciones, según si es tapa o plato principal.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 350 kcal
  • Proteínas: 13 g
  • Grasas: 22 g
  • Hidratos de carbono: 28 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Se recomienda consumir en el momento. Si sobra, guardar en nevera hasta 24 horas y recalentar en sartén. El parmesano puede perder textura al recalentar.

Temas Relacionados

HuevosPatatasQuesoRecetasRecetas EspañaEspaña-GastronomíaEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora de los incendios en España y la emergencia nacional, en directo: Interior suspende las labores de cosecha con maquinaria en Madrid, Ávila y Toledo mientras dure la emergencia por los fuegos activos

La superficie quemada asciende a 172.400 hectáreas este lunes, 20.000 más que el domingo

Última hora de los incendios en España y la emergencia nacional, en directo: Interior suspende las labores de cosecha con maquinaria en Madrid, Ávila y Toledo mientras dure la emergencia por los fuegos activos

Rollos de calabacín rellenos de carne: una receta saludable, saciante y elegante que puedes preparar en menos de 1 hora

Es ideal para darle un toque profesional a tus comidas

Rollos de calabacín rellenos de carne: una receta saludable, saciante y elegante que puedes preparar en menos de 1 hora

El lado más íntimo de Torito: el significado de su mote, un matrimonio de 15 años con Raúl Jiménez y su hijo nacido por gestación subrogada

El colaborador de televisión se casó en 2011 y tuvo a su hijo en 2016 desde Estados Unidos

El lado más íntimo de Torito: el significado de su mote, un matrimonio de 15 años con Raúl Jiménez y su hijo nacido por gestación subrogada

El rey Juan Carlos I irrumpe en Mallorca días antes de las vacaciones de la familia real: su reencuentro con la reina Sofía con una cena en Marivent

El rey emérito estuvo a punto de cruzarse con su hijo Felipe VI, que abandonó la isla días antes, aunque sí ha podido coincidir con sus hijas

El rey Juan Carlos I irrumpe en Mallorca días antes de las vacaciones de la familia real: su reencuentro con la reina Sofía con una cena en Marivent

Avance de ‘La Promesa’ del martes 28 de julio: Carlo se hunde tras ver el beso de María y Samuel, Ciro acelera su traición y Petra recibe un bofetón que lo cambia todo

La semana arranca con el acercamiento entre Manuel y Julieta, el plan oculto de Ciro y la tensión creciente en el servicio

Avance de ‘La Promesa’ del martes 28 de julio: Carlo se hunde tras ver el beso de María y Samuel, Ciro acelera su traición y Petra recibe un bofetón que lo cambia todo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El juez del ‘caso Koldo’ incorpora a la causa por corrupción en obra pública la adjudicación de los túneles de Belate (Navarra) en la que participó la empresa de Santos Cerdán

El juez del ‘caso Koldo’ incorpora a la causa por corrupción en obra pública la adjudicación de los túneles de Belate (Navarra) en la que participó la empresa de Santos Cerdán

Ayuso anuncia un plan de ayudas de 30 millones de euros para los afectados por los incendios: la Comunidad de Madrid pagará hasta un año de alquiler

El Gobierno vuelve a paralizar el decreto de alquileres para negociar con los grupos después del verano

Condenan a seis meses de prisión a un soldado del Ejército de Tierra por insultar a su superior tras pedirle que se sometiese a un control de orina

Interior prepara nuevas ‘barreras antinarcos’ 10 años después de la primera, que ha sufrido sabotajes y problemas ecológicos desde su construcción

ECONOMÍA

Qué hacer si has perdido la casa, el coche o el negocio en los incendios de Madrid, Toledo, Ávila o Castellón

Qué hacer si has perdido la casa, el coche o el negocio en los incendios de Madrid, Toledo, Ávila o Castellón

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Ponen a la venta un pazo gallego del siglo XVI por 850.000 euros: tiene una capilla propia

Tener hijos en España sale cada vez más caro: las familias con menores llevan dos décadas retrocediendo en su nivel de gasto relativo

Cómo se puede votar para elegir los próximos billetes de euros del Banco Central Europeo

DEPORTES

Fernando Alonso, esperanzado con las mejoras del Aston Martin: “Comienza un nuevo campeonato para nosotros”

Fernando Alonso, esperanzado con las mejoras del Aston Martin: “Comienza un nuevo campeonato para nosotros”

Quién es Yan Diomande, el jugador que quiere fichar el Real Madrid: de la trágica historia de su hermana a sus inicios en el Leganés

La relación entre Álex Baena y el nuevo jugador del Atlético de Madrid Kang-In Lee

La carta de Mbappé a los franceses tras el Mundial 2026: “Quizá os debíamos un final más bonito, pero no siempre elegimos el final de la historia”

Así va Fernando Alonso y Carlos Sainz en la tabla de pilotos de la Fórmula 1