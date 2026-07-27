Cómo hacer huevos rotos con parmesano: la receta clásica española con un toque de queso italiano

Huevos rotos y queso parmesano fundido - VisualesIA ScribNews

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Los huevos rotos con parmesano es una combinación de alimentos que contrasta entre lo crujiente y lo cremoso. Es un plato ideal en el que la yema se fusiona con el queso, cubriendo patatas doradas y aportando un aroma irresistible.

Esta receta se inspira en los clásicos huevos rotos españoles, pero añadiendo un toque italiano con el parmesano, fusionando así dos tradiciones mediterráneas. Es perfecto para un plato principal, pero también sirve como tapa.

Receta de huevos rotos con parmesano

Los huevos rotos con parmesano se preparan friendo patatas en bastones hasta dorarlas, añadiendo huevos fritos y terminando con abundante queso parmesano rallado por encima, que se funde con el calor. El truco está en romper los huevos justo antes de servir y mezclar todo para que el queso y la yema impregnen las patatas.

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Tiempo de preparación

Tiempo total: 30 minutos

Preparación: 10 minutos

Cocción: 20 minutos

Ingredientes

4 patatas medianas

4 huevos frescos

80 g de queso parmesano rallado

Aceite de oliva virgen extra (para freír)

Sal

Pimienta negra molida (opcional)

Perejil fresco picado (opcional)

Cómo hacer huevos rotos con parmesano, paso a paso

Pela las patatas y córtalas en bastones de 1 cm de grosor.

Calienta abundante aceite de oliva en una sartén amplia.

Fríe las patatas a fuego medio hasta que estén doradas y crujientes. Sácalas y escurre sobre papel absorbente.

Sala las patatas y colócalas en un plato grande o fuente.

En la misma sartén, retira el exceso de aceite y fríe los huevos dejando la yema jugosa.

Coloca los huevos sobre las patatas.

Rompe los huevos cuidadosamente con una cuchara, dejando que la yema se mezcle con las patatas.

Espolvorea generosamente el queso parmesano rallado por encima mientras todo está caliente, para que se funda.

Añade pimienta negra y perejil picado si deseas.

Sirve de inmediato, mezclando bien para disfrutar el contraste de texturas.

Consejos técnicos:

Utiliza patatas viejas para conseguir mayor crujiente.

Fríe los huevos a fuego medio para que la yema quede líquida.

Añade el parmesano justo después de romper los huevos para que funda bien.

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¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 2 a 4 porciones, según si es tapa o plato principal.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 350 kcal

Proteínas: 13 g

Grasas: 22 g

Hidratos de carbono: 28 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Se recomienda consumir en el momento. Si sobra, guardar en nevera hasta 24 horas y recalentar en sartén. El parmesano puede perder textura al recalentar.