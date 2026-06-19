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El calabacín, la verdura con fibra que sacia y ayuda a evitar el estreñimiento

Este alimento ocupa un lugar destacado, gracias a su composición rica en agua, su bajo aporte calórico y su capacidad para mejorar la digestión

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El calabacín es una de las hortalizas con menor contenido calórico
El calabacín es una de las hortalizas con menor contenido calórico (Pexels)

En el panorama actual de la alimentación saludable, algunos ingredientes habituales en la cocina diaria emergen como verdaderos aliados para el bienestar y el control de peso. El calabacín ocupa un lugar destacado entre estos alimentos, gracias a su composición rica en agua, su bajo aporte calórico y su capacidad para mejorar la digestión. Aunque a menudo pasa desapercibido en las listas de superalimentos, sus propiedades lo convierten en una opción ideal tanto para quienes buscan prevenir el estreñimiento como para quienes desean perder peso de manera equilibrada.

Este vegetal, habitual en la dieta mediterránea, destaca por su sabor suave y su versatilidad en distintas preparaciones: desde salteados y cremas hasta tortillas, rellenos o simplemente a la plancha. Más allá de su valor en la cocina, el calabacín posee cualidades nutricionales que lo posicionan como un ingrediente clave para quienes desean mantener una alimentación variada, ligera y beneficiosa para la salud digestiva.

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El calabacín se compone principalmente de agua, lo que favorece la hidratación y contribuye a una sensación de saciedad prolongada. Esta característica, unida a su aporte de fibra, explica por qué se recomienda con frecuencia en dietas orientadas tanto a la mejora del tránsito intestinal como a la reducción del apetito.

Fibra y salud digestiva: el principal beneficio del calabacín

El papel del calabacín en la prevención del estreñimiento se debe fundamentalmente a su aporte de fibra dietética. Este nutriente esencial agrega volumen a las heces y facilita su paso por el tracto digestivo, previniendo así episodios de tránsito lento. La fibra insoluble del calabacín estimula además el movimiento intestinal, favoreciendo una evacuación regular y confortable.

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Se puede hacer muchas recetas con calabacín. Aquí tienes algunas.

Otro aspecto relevante es el efecto prebiótico de la fibra presente en este vegetal. Al llegar intacta al colon, sirve de alimento para las bacterias beneficiosas del intestino, promoviendo el equilibrio de la microbiota y, por tanto, la salud general del sistema digestivo. De este modo, el consumo habitual de calabacín puede ayudar a mantener un entorno intestinal saludable, disminuir la sensación de hinchazón y reducir la formación de gases.

El alto contenido en agua del calabacín también contribuye a este efecto, pues ayuda a mantener las heces blandas y facilita su expulsión. Esta combinación de fibra y agua convierte al calabacín en un recurso sencillo y eficaz para quienes desean cuidar su tránsito intestinal sin recurrir a suplementos ni productos artificiales.

Aliado en el control de peso

Más allá de sus beneficios digestivos, el calabacín es un ingrediente valorado por su bajo aporte calórico. Según la Fundación Española de Nutrición, se trata de una de las hortalizas menos energéticas, lo que lo convierte en una excelente opción para quienes buscan perder peso o mantenerlo bajo control. Al formar parte de platos principales, guarniciones o ensaladas, permite aumentar el volumen de las comidas sin añadir apenas calorías.

La presencia de fibra y agua en grandes proporciones favorece la sensación de saciedad, ayudando a disminuir el apetito entre horas y a controlar mejor las cantidades ingeridas. De este modo, el calabacín se integra con facilidad en cualquier pauta de alimentación saludable, contribuyendo tanto a la variedad como a la ligereza de los menús diarios.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El beneficio de los calabacines para poder controlar el peso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto a su composición nutricional, el calabacín aporta vitaminas A, C y K, así como minerales como el potasio y el magnesio. Estos nutrientes son esenciales para el funcionamiento del organismo y contribuyen, entre otras funciones, a la salud ocular y al equilibrio de los líquidos corporales.

El calabacín pertenece a la misma familia botánica que la calabaza, aunque presenta diferencias notables con ella. Destaca por su mayor contenido en agua y su menor presencia de b-carotenos, lo que lo convierte en un vegetal aún más ligero y fácil de digerir.

Incorporar el calabacín en la dieta diaria no solo aporta beneficios digestivos y ayuda a mantener el peso bajo control, sino que también introduce variedad y sabor en la cocina, haciendo de cada comida una oportunidad para cuidar la salud de manera natural.

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