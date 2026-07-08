Los 13 platos que hay que probar una vez en la vida, según ‘The New York Times’: una receta de Barcelona se cuela entre las mejores elaboraciones del mundo

Los platos que son imprescindibles. (Freepik)

Viajar puede ser una experiencia sensorial total y la gastronomía es la puerta de entrada más directa a la identidad de cada lugar. Ligaya Mishan, crítica del The New York Times, ha reunido en una sola lista trece platos de distintos continentes que, según su criterio, explican como pocos la cultura culinaria mundial. Su selección, publicada por el diario neoyorquino, es un recorrido que atraviesa Asia, América, Europa y Oceanía, y en el que España logra hacerse un hueco entre las grandes tradiciones del planeta.

La propuesta de Mishan no solo busca el exotismo o la sofisticación, sino que se enfoca en platos con historias y técnicas que conectan con el territorio y la gente. Cada elección es el resultado de siglos de evolución, mezcla de sabores locales y reinterpretaciones modernas. Así, la lista es tanto una invitación al viaje como una guía para entender el mundo a través de la comida.

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En este mapa gastronómico global, hay espacio para preparaciones de alta cocina, recetas de calle, fermentaciones milenarias, reinterpretaciones históricas y productos humildes transformados en arte. Entre ellos, destaca un representante español que comparte protagonismo con especialidades de México, Italia, Japón, Noruega, India, China y más.

Los platos imprescindibles que hay que probar

Pizza fritta “Sensazione di Costiera” de Franco Pepe (Italia): Homenaje a la Costiera Amalfitana, esta pizza frita combina masa ligera con ingredientes mediterráneos como anchoas, tomate, limón y perejil.

Porridge con panna acida y corazón de renna ahumicado de Maaemo (Noruega): Representa la cocina ártica noruega con ingredientes locales y técnicas ancestrales.

Tahdig de Noon O Kabab (Estados Unidos): Plato persa elaborado en Chicago, celebra el arroz dorado y crujiente que se convierte en bocado codiciado.

Mbongo tchobi de Chishuru (Inglaterra): Estofado camerunés con salsa oscura elaborada con corteza quemada, que resalta la transformación radical de ingredientes.

El plato de Inglaterra que ha entrado en la lista. (@jokebakare / @Chishuru)

Taco campechano de Taquería Los Cocuyos (México): Ícono de la cocina popular urbana del país, une diferentes carnes cocidas lentamente en un solo bocado.

Pescado con cebollino de Old Jesse (China): Plato de Shanghái que da protagonismo a los cebollinos y al equilibrio de sabores sencillos.

Chwee kueh de Ghim Moh Chwee Kueh (Singapur): Tarta de arroz al vapor acompañada de condimentos fermentados, símbolo de la comida callejera local.

Mawa cake de Kayani Bakery (India): Se trata de un pastel denso y caramelizado, resultado de reducir leche, típico de la repostería parsi de Pune.

Limonada salada de Dinh Café (Vietnam): Bebida fermentada a base de limón, que equilibra acidez, dulzor y salinidad en un solo vaso.

El plato típico que ha entrado en la lista. (Freepik)

Ginisang ampalaya de Tito Rad’s Grill (Estados Unidos): Plato filipino del barrio neoyorquino de Queens que combina melón amargo, huevo y tomate.

Uni gunkan-maki de Ginza Kyubey (Japón): Sushi de erizo de mar con arroz y alga, síntesis del sabor marino nipón.

Puré de breadfruit con chutney de frutto della passione de Fête (Hawái): Puré de fruta del pan reinterpretado con especias y chutney tropical.

El toque español: tortilla española con piñones y garum

El plato español seleccionado es una tortilla de Barcelona que va más allá de la receta tradicional. Se trata de la tortilla con piñones y garum del restaurante Dos Pebrots, una versión que rinde homenaje a la historia culinaria mediterránea y a las técnicas de fermentación de la antigua Roma. El garum, salsa de pescado fermentado utilizada ya en tiempos clásicos, aporta matices salinos y profundidad de sabor, mientras que los piñones suman textura y carácter local.

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La guía gastronómica 'Taste Atlas' ha recopilado siete recetas de tortilla que versionan la clásica tortilla de patatas y que identifican diferentes zonas del país.

Esta interpretación revisita la tortilla española, uniendo pasado y presente. La elección subraya cómo la cocina española sigue reinventándose sin perder sus raíces, y cómo el recetario ibérico puede dialogar con ingredientes y métodos ancestrales para ofrecer algo distinto incluso en un plato tan familiar. Así, la tortilla de Dos Pebrots se convierte en un puente entre la tradición y la vanguardia, y sitúa a España en el mapa de los sabores universales que, según The New York Times, hay que probar al menos una vez en la vida.