Pollo a la parmesana: una receta italiana sencilla y con mucho sabor

Pollo a la parmesana. (Adobe Stock)

La gastronomía italiana es una de las más famosas del mundo. Esta cocina tiene numerosos productos estrella, siendo uno de ellos el pollo. Esta carne es muy versátil, combinando a la perfección con diferentes productos.

Una de estas recetas es la de pollo a la parmesana, que se caracteriza por su empanado y gratinado. Las pechugas de pollo se rebozan en pan y queso, se fríen hasta obtener una textura dorada y finalmente se hornean con salsa de tomate y queso fundido. El resultado es una superficie crujiente, con interior tierno y una cobertura de salsa y quesos derretidos.

Tiempo de preparación

Preparación: 20 minutos

Cocción: 30 minutos

Tiempo total: 50 minutos

Ingredientes

2 pechugas de pollo grandes, abiertas en filetes Sal y pimienta al gusto 100 g de harina de trigo 2 huevos grandes 100 g de pan rallado 60 g de queso parmesano rallado 250 g de salsa de tomate 150 g de queso mozzarella rallada Aceite de oliva virgen extra (suficiente para freír) 1 cucharadita de orégano seco 1 diente de ajo Unas hojas de albahaca fresca (opcional)

Cómo hacer pollo a la parmesana, paso a paso

Sazona las pechugas de pollo con sal y pimienta por ambos lados. Prepara tres platos: uno con harina, otro con los huevos batidos y un tercero mezclando el pan rallado con el queso parmesano. Pasa los filetes de pollo primero por harina, después por huevo batido y finalmente por la mezcla de pan rallado y parmesano. Calienta suficiente aceite en una sartén y fríe el pollo a fuego medio-alto hasta que esté dorado por ambos lados. Retira y escurre sobre papel absorbente. Precalienta el horno a 200 °C. Coloca las pechugas de pollo en una fuente y mételas en el horno. Cubre cada filete con salsa de tomate (puedes añadir ajo picado dorado previamente). Espolvorea con orégano y añade la mozzarella por encima de cada filete. Gratina en el horno hasta que el queso se funda. Sirve inmediatamente. Añade hojas de albahaca fresca al finalizar para sabor y presentación.

¿Cuántas porciones tiene esta receta?

Esta receta da para 3 o 4 porciones, según el tamaño de las pechugas y los acompañamientos.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 425 kcal

Proteínas: 36 g

Grasas: 21 g

Hidratos de carbono: 18 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El pollo a la parmesana puede conservarse en la nevera, dentro de un recipiente hermético, durante un máximo de dos días. Para calentarlo de nuevo, es preferible usar el horno, ya que así se mantiene el rebozado crujiente.

No se recomienda congelarlo, puesto que la textura del empanado podría perder calidad. Además, puede servirse acompañado de pasta, arroz o una ensalada fresca para disfrutar de una comida completa. Si se calienta en el microondas, conviene cubrirlo con papel de cocina para evitar que se reseque. Añadir un poco de queso parmesano rallado al servir realza su sabor.