Ensalada de gambas y queso parmesano: una receta refrescante para combatir el calor de verano

Ensalada de gambas y queso parmesano. (Magnific)

La ensalada es uno de los platos más consumidos durante los meses de calor. Su versatilidad permite combinar una gran variedad de ingredientes, desde verduras y hortalizas hasta frutas, quesos o mariscos, adaptándose a todos los gustos y necesidades.

Además de ser una opción ligera y refrescante, también puede convertirse en un plato completo si se eligen alimentos ricos en proteínas y grasas saludables. Por ello, cada vez son más las personas que recurren a este tipo de preparaciones para comer o cenar en verano. Si estás buscando una receta llena de sabor, la ensalada de marisco y queso parmesano es una gran opción.

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Tiempo de preparación

Tiempo total: 20 minutos

Preparación: 15 minutos

Cocción: 5 minutos

Ingredientes

200 g de gambas peladas (frescas o congeladas) 100 g de mezcla de lechugas 30 g de queso parmesano rallado 2 cucharadas de cebollino fresco o cebolla tierna picada 4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra 1 cucharada de vinagre balsámico o de Jerez Sal al gusto Pimienta negra recién molida

Cómo hacer ensalada de gambas y queso parmesano, paso a paso

Lava y escurre bien la mezcla de lechugas. Seca con papel de cocina. Si las gambas están crudas, cuécelas en agua con sal durante 2 minutos, escurrelas y enfríalas rápidamente. Pica el cebollino o la cebolla tierna muy fino. Mezcla en un bol las hojas verdes y el cebollino. Añade las gambas ya frías y mezcla suavemente. Prepara la vinagreta: mezcla el aceite, el vinagre, la sal y la pimienta. Emulsiona bien. Vierte el aliño sobre la ensalada justo antes de servir y remueve para que se reparta de manera uniforme. Espolvorea el queso parmesano al final para mantener su textura y aroma. Sirve inmediatamente para disfrutar la frescura y el contraste de temperaturas.

Consejos técnicos importantes:

No cocines de más las gambas, lo ideal es que queden jugosas.

Seca bien las hojas verdes para evitar que la ensalada quede aguada.

Añade el parmesano justo al final y en lascas finas para mejor presentación.

Receta de esqueixada de bacalao, la ensalada tradicional catalana ligera y fresca que es ideal para el verano.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta está pensada para dos personas, si se sirve como primer plato. Dependiendo del tamaño de las raciones, también puede prepararse como plato único para una comida ligera o preparar para más comensales. En este caso, aumenta los ingredientes de manera proporcional para no cambiar el sabor original.

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¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 200 kcal

Proteína: 17 g

Grasas: 12 g

Hidratos de carbono: 4 g

Fibra: 2 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos y las cantidades exactas.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Si la ensalada no está aliñada, puede guardarse un total de 24 horas, siempre que se meta en un recipiente hermético. Lo más recomendable es mantener el aliño separado y añadirlo justo antes de servir, ya que así las hojas conservarán su textura y frescura. Una vez incorporada la vinagreta o cualquier otro aderezo, conviene consumir la ensalada de inmediato para evitar que los ingredientes se reblandezcan y pierdan parte de su sabor.

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