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Cómo revivir tus plantas quemadas por el calor, esto es lo que tienes que hacer según los expertos

Una intervención rápida frena el estrés que está teniendo y evita la pérdida de tejido

Plantas colgadas en un balcón. Freepik
Plantas colgadas en un balcón. Freepik
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Una planta con las hojas quemadas por el sol y con agua en remojo durante las 24 horas no se muere automáticamente, pero necesita una intervención rápida para frenar el estrés que está teniendo y evitar la pérdida de tejido, que terminaría afectando a su capacidad de recuperación.

Según el canal Plantmen, el problema no nace de una falta de riego, sino por un golpe de sol que ha secado la parte externa de la hoja mientras el tejido cercano al tallo sigue en mejor estado. La señal más clara está en la textura: cuando permanece firme y no aparece caída ni flácida, el diagnóstico no apunta a una pérdida de turgencia por falta de agua. En estos casos, según el experto, la vacuola celular no ha perdido agua como ocurre en una deshidratación clásica, sino que la hoja “se ha cocido” por la exposición solar.

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El primer paso que propone este experto es colocar la planta en agua durante 24 horas para que empiece a absorberla y mantener así la hidratación. La medida no corrige una carencia previa de riego, pero sí busca amortiguar el impacto del daño y evitar que el ejemplar se deshidrate después de haber perdido buena parte de la superficie foliar.

Cómo actuar si el sol ha quemado las hojas de una planta

Existe una idea central para explicar las hojas secas de una planta y la importancia de que esto no ocurra: aunque la planta no estuviera seca antes del episodio, el daño en las hojas compromete las funciones metabólicas básicas. Al quedarse sin hojas sanas, la planta puede empezar a perder la capacidad de realizar la fotosíntesis y entra en una fase de deterioro adicional.

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El agua, según el experto, ayudaría a que la planta la redistribuya hacia las zonas de crecimiento, entrando en juego el ápice y las yemas axilares, que son los puntos desde los que deberían desarrollarse nuevas hojas tras el daño.

El ápice es la zona donde seguirá creciendo la hoja, mientras que en las axilas de las hojas aparecen nuevas yemas. Esos brotes son la referencia para comprobar si el ejemplar conserva actividad y capacidad de recuperación después de la quemadura.

Intensa labor de los bomberos y brigadas forestales de la Comunidad de Madrid para controlar y extinguir un virulento incendio en la zona de la Sierra Oeste. Las imágenes muestran la dureza del trabajo en primera línea, tanto de día como de noche.

Es importante retirar las flores dañadas y, si es necesario, toda la inflorescencia, para que la planta no consuma recursos en mantener estructuras ya afectadas.

Equilibrio entre podar y no aumentar el estrés

La misma lógica se aplica a los brotes florales nuevos. El experto plantea que también pueden cortarse porque la floración exige mucha energía y en una planta ya castigada por el sol conviene priorizar la producción de hojas antes que la de flores.

Aún así, aconseja no eliminar de inmediato todas las hojas. La razón se encuentra en que la planta ya se encuentra “completamente estresada” y una retirada total del follaje podría elevar todavía más esa respuesta de estrés en un momento delicado.

Primero, hay que estabilizarla con agua y observar si los brotes florales o vegetativos muestran progreso. Si esos puntos avanzan en crecimiento, la planta sigue activa y puede redirigir energía a formar hojas nuevas desde las axilas y el ápice.

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