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10 recetas de picoteo de diferentes regiones de España para cenar durante la final del Mundial contra Argentina

Nada mejor para acompañar un partido de tal calibre que una mesa llena del picoteo más exquisito de cada comunidad autónoma española

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Recetas de picoteo para celebrar la final del Mundial 2026 (Montaje Infobae)
Recetas de picoteo para celebrar la final del Mundial 2026. (Montaje Infobae)

Olvídate de las patatas de bolsa, los trozos de queso y la tortilla de patatas de supermercado. Una ocasión como esta merece un picoteo a la altura. España se juega bordar la segunda estrella en la camiseta de su selección, una final que enfrenta a ‘La Roja’ contra la vigente campeona del mundo, Argentina. Este domingo, a las 21:00, todos los ojos estarán puestos en los televisores, preparados para sufrir o celebrar.

Tal momento merece un auténtico banquete. Una mesa que llenaremos con algunos de los pinchos y tapas más especiales de nuestra geografía, dejando a un lado clásicos como la tortilla de patatas, la ensaladilla rusa o los preparados del supermercado. Recopilamos diez recetas diferentes que marcan la tradición en diferentes zonas de España, desde Asturias hasta la Región de Murcia, pasando por Aragón o Cataluña.

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Bollos preñaos, Asturias

Bollos preñaos
Bollos preñaos, una receta tradicional de Asturias (Flickr)

Los bollos preñaos son pequeños panes blandos y esponjosos rellenos de chorizo asturiano. Se hornean hasta quedar dorados, consiguiendo que el embutido suelte su grasa en el interior, aportando mucho sabor. Son ideales para preparar en grandes cantidades y compartir en esta ocasión especial.

Marineras, Murcia

Receta de marinera murciana (Adobe Stock)
Receta de marinera murciana (Adobe Stock)

Las marineras murcianas consisten en una base crujiente de rosquilla sobre la que se coloca una generosa capa de ensaladilla rusa y se corona con una anchoa en salazón. El contraste entre la cremosidad de la ensaladilla y el toque salado y umami de la anchoa hacen de este pincho un clásico irresistible.

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Pincho de queso, membrillo y anchoas, Cantabria

Este pincho cántabro combina un trozo de queso curado con dulce de membrillo y una anchoa en aceite del mar Cantábrico, ensartados en un palillo. El resultado es una tapa equilibrada que mezcla dulce, salado y cremosidad en un solo bocado.

Papas arrugás con mojo, Canarias

Receta de mojo picón
Receta de mojo picón (Adobe Stock)

Las papas arrugás se elaboran cociendo pequeñas patatas en agua con abundante sal hasta que la piel se arruga. Se sirven calientes, abiertas por la mitad y regadas con mojo picón, una salsa de ajo, comino, pimiento y vinagre, aportando un sabor intenso y característico de las Islas Canarias.

Gildas, País Vasco

Las gildas, uno de los pintxos más tradicionales del norte español (Adobe Stock)
Las gildas, uno de los pintxos más tradicionales del norte español (Adobe Stock)

Las gildas son banderillas que alternan aceituna verde, guindilla y anchoa ensartadas en un palillo. Este pintxo vasco es famoso por su potente sabor salino y picante, ideal para acompañar con un txakoli o un vermut.

Pa amb tomàquet, Cataluña

El pa amb tomàquet catalán se prepara restregando tomate maduro sobre pan rústico, aliñando con aceite de oliva y, muchas veces, añadiendo ajo o unas láminas de jamón serrano. Es una receta sencilla, fresca y base imprescindible en la mesa catalana.

Pincho de champiñones con gamba, La Rioja

Este pincho riojano, típico del bar Soriano de la logroñesa calle Laurel, consiste en champiñones enteros salteados y montados en brocheta con una gamba, generalmente al ajillo. Se sirve caliente y suele presentarse sobre una rebanada de pan, con el jugo resultante aportando sabor.

Tortillita de camarones, Andalucía

Tortilla de camarones (Adobe Stock)
Tortilla de camarones (Adobe Stock)

La tortillita de camarones es una fina fritura elaborada con una masa ligera de harina, agua y camarones pequeños. Se fríe hasta quedar crujiente y dorada, resultando muy ligera y con un marcado sabor a mar.

Jamón con chorreras, Aragón

Es una de las recetas insignia del tapeo zaragozano. La preparación es bastante sencilla: hay que cocer huevos, envolverlos en jamón y queso y clavarles un palillo para que la estructura no se desmorone. Después, se reboza con una masa tipo Orly con huevo y se cocina en aceite muy caliente para que quede crujiente y esponjosa.

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Tostas como la de sobrasada y queso Mahón, Baleares

En Baleares, una de las tostas más populares lleva sobrasada típica de las Baleares y queso Mahón fundido sobre pan crujiente, combinando el sabor intenso de la sobrasada con el carácter lácteo y ligeramente salado del queso típico de la zona. Es el aperitivo perfecto para una cena rápida en casa.

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