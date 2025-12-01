Las tres recetas exprés que recomienda una nutricionista para cuando no tienes tiempo para cocinar: “Siempre hay opciones que funcionan en la vida real”

Algunos aspectos a considerar son si necesitamos llevarlas a la oficina o calentarlas en cuestión de minutos entre una actividad y otra. (Composición fotográfica/Canva)

El ritmo de vida acelerado que llevamos hoy en día nos deja, en muchas ocasiones, con muy poco margen para dedicarle tiempo a la cocina. Entre el trabajo, los desplazamientos, las tareas del hogar y los compromisos personales, preparar comidas que sean realmente nutritivas, equilibradas y caseras puede convertirse en un verdadero reto.

A esto se suma el hecho de que muchas recetas saludables suelen requerir una gran cantidad de ingredientes, pasos complejos o largos periodos de cocción, lo cual dificulta aún más integrarlas en la rutina diaria.

Por ello, cada vez es más importante encontrar opciones que no solo sean buenas para nuestro cuerpo, sino también prácticas y rápidas de preparar, especialmente si necesitamos llevarlas a la oficina o calentarlas en pocos minutos entre una actividad y otra.

La respuesta llega a través de las redes sociales

En este contexto, la nutricionista y creadora de contenido Lorena Romo, conocida en TikTok por su enfoque sencillo y realista sobre la alimentación, ha compartido con sus seguidores tres recetas ultrarrápidas, listas en menos de un minuto.

Las propuestas de Lorena están pensadas para esos días en los que todo va a mil por hora y tenemos “un día absolutamente caótico y cero tiempo” para cocinar. Se trata de recetas que buscan demostrar que comer bien no tiene por qué ser complicado ni demandar horas en la cocina.

Tres recetas exprés listas en menos de un minuto

1. Arroz con pisto y atún: una opción equilibrada y sin cocina

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Para esta primera receta tan solo se necesitan tres ingredientes básicos y muy fáciles de encontrar: un poco de pisto ya preparado, una lata de atún, y un vaso de arroz apto para microondas.

Los pasos son simples: se calienta el arroz, se mezcla con el pisto y se añade el atún escurrido. El resultado es un plato completo, sabroso y con un buen aporte de proteínas, verduras y carbohidratos, sin necesidad de encender la sartén.

Cinco recetas aptas para táper y saludables para llevar a la oficina esta semana

2. Ensalada templada de patata, judías verdes y huevo: saciante y muy práctica

Un plato colorido y nutritivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La segunda propuesta de la nutricionista también se basa en alimentos listos para consumir. Solo se necesitan patatas cocidas envasadas, judías verdes preparadas y huevos ya cocidos.

Los tres ingredientes se combinan en un bol o táper y se termina con un chorrito de aceite de oliva, algunas especias y un toque de salsa de yogur para darle más cremosidad. Es una comida muy saciante, perfecta para llevar al trabajo y que, además, se puede comer fría o templada.

3. Fajitas integrales con relleno proteico: comida completa en un minuto

Una apetitosa presentación de comida saludable que incluye pechuga de pollo a la parrilla en rodajas, pimientos y cebollas salteados, acompañado de rebanadas de aguacate, guacamole, queso cottage, jamón de pavo y una rodaja de lima, todo servido sobre una tortilla integral. Ideal para quienes buscan opciones nutritivas y balanceadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tercera opción es ideal para quienes prefieren algo parecido al “wrap”. Lorena aconseja utilizar fajitas integrales, queso cottage, aguacate o guacamole y un buen fiambre de pollo o pavo.

La tortilla se rellena con todos los ingredientes, se enrolla, y ya está lista una comida equilibrada en grasas saludables, proteínas y fibra. Es fácil de transportar, fácil de comer y lista en un suspiro.

“Así que sí, aunque tengas un día de locos, siempre hay opciones que funcionan en la vida real”, concluye Lorena. Sus tres recetas demuestran que, incluso en los días más caóticos, es posible cuidarse y comer bien sin pasar horas en la cocina.