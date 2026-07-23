José Andrés, chef español: “Mi ensalada favorita de este verano lleva sandía, queso feta y aceitunas y la servimos en mi restaurante”

La ensalada que José Andrés nos recomienda para este verano (Montaje Infobae)

En los meses de verano, encontrar platos frescos y ligeros que no requieran de encender hornos ni usar sartenes es una prioridad absoluta. Por eso, en estas fechas de olas de calor y días soleados, las ensaladas y sopas frías se convierten en las protagonistas de nuestro recetario. Bien lo saben grandes chefs como José Andrés, uno de los cocineros españoles más populares tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.

En una de sus últimas publicaciones en Longer Tables, su newsletter gastronómica, el chef y divulgador nos desvela la receta de una de sus ensaladas preferidas, una combinación de sandía, queso feta y aceitunas que sirve en su restaurante Zaytinya y que se inspira en la cocina griega.

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“Cuando piensas en la sandía y el queso feta, la combinación es increíble: el dulzor, el frescor y el crujido de la sandía con el sabor salado y marino del queso feta, junto con la menta fresca y un aderezo de limón muy ligero y ligeramente cítrico…“. Una mezcla de sabores que nos hace la boca agua.

La protagonista de esta receta es la sandía, una fruta sabrosa y refrescante que encuentra su temporada perfecta en los meses más calurosos del año. “Las sandías maduras de verano son una auténtica maravilla. En todo el Mediterráneo se encuentran en las mesas del desayuno y se reparten después de una comida copiosa como postre sencillo”, cuenta el cocinero asturiano. Andrés nos anima a “utilizar una mezcla de sandías; si puedes, busca variedades amarillas o naranjas sin pepitas en tu mercado”.

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La lechuga parece obligatoria en las ensaladas, pero nada más lejos de la realidad. Aquí tienes algunos ejemplos

Elaborar esta receta es sencillísimo, pues solo tenemos que cortar y unir los ingredientes bien fríos en un bol. El único truco que el chef nos aconseja es emulsionar el aliño, batiendo con energía una combinación de zumo de limón, miel y aceite de oliva virgen extra. El resultado es cítrico y aromático, con toques dulces y picantes, que realzará todos los sabores de nuestra ensalada.

Receta de ensalada de sandía, feta y aceitunas de José Andrés

Esta ensalada, firmada por el chef José Andrés, es un plato frío que destaca por su sencillez y contraste. Se prepara cortando la sandía en cubos y mezclándola con queso feta desmenuzado, aceitunas Kalamata, menta, cebolleta y hojas frescas de berros o rúcula. El aliño se emulsiona con zumo de limón, miel y aceite de oliva virgen extra, aportando un toque cítrico y aromático.

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Tiempo de preparación

Tiempo total: 25 minutos Preparación: 20 minutos Frío en nevera: 20 minutos (opcional, pero recomendable para un resultado más refrescante)



Ingredientes

1 sandía pequeña sin pepitas (aprox. 1,3 kg), sin corteza y en cubos de 2-3 cm, o 4 tazas de sandía troceada

1 cucharada de zumo de limón fresco

1 cucharadita de miel (preferiblemente griega)

1/4 de taza de aceite de oliva virgen extra, dividido

6 aceitunas Kalamata sin hueso, cortadas en rodajas finas

8 hojas de menta fresca, cortadas en tiras finas

1 cebolleta, limpia y cortada en rodajas finas

1 taza de berros rojos o rúcula baby

1/2 taza de queso feta desmenuzado

Sal marina en escamas, para servir

Cómo hacer ensalada de sandía, feta y aceitunas, paso a paso

Enfría la sandía en la nevera durante 20 minutos para potenciar su frescor. Prepara el aliño: Bate en una ensaladera grande el zumo de limón, la miel y 3 cucharadas de aceite de oliva hasta emulsionar. Añade los ingredientes principales: Incorpora la sandía, las aceitunas, la menta, la cebolleta y los berros o rúcula. Mezcla suavemente para no romper la fruta. Agrega el queso feta desmenuzado por encima de la ensalada. Remata: Riega la ensalada con el aceite de oliva restante y añade sal marina en escamas al gusto. Sirve inmediatamente para mantener la textura crujiente de la sandía y el contraste del queso. No prepares con demasiada antelación.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 4 porciones como entrante o acompañamiento.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Energía: 180 kcal

Proteínas: 4 g

Grasas: 12 g (mayoritariamente insaturadas)

Hidratos de carbono: 16 g

Fibra: 2 g

Azúcares: 13 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Conservar en recipiente hermético en la nevera un máximo de 24 horas. La sandía suelta agua con el tiempo, por lo que es mejor consumir la ensalada recién hecha.