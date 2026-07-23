España

José Andrés, chef español: “Mi ensalada favorita de este verano lleva sandía, queso feta y aceitunas y la servimos en mi restaurante”

El chef desvela la receta de una de sus ensaladas preferidas, una combinación que sirve en su restaurante Zaytinya y que se inspira en la cocina griega

Guardar
La ensalada que José Andrés nos recomienda para este verano (Montaje Infobae)
La ensalada que José Andrés nos recomienda para este verano (Montaje Infobae)

En los meses de verano, encontrar platos frescos y ligeros que no requieran de encender hornos ni usar sartenes es una prioridad absoluta. Por eso, en estas fechas de olas de calor y días soleados, las ensaladas y sopas frías se convierten en las protagonistas de nuestro recetario. Bien lo saben grandes chefs como José Andrés, uno de los cocineros españoles más populares tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.

En una de sus últimas publicaciones en Longer Tables, su newsletter gastronómica, el chef y divulgador nos desvela la receta de una de sus ensaladas preferidas, una combinación de sandía, queso feta y aceitunas que sirve en su restaurante Zaytinya y que se inspira en la cocina griega.

PUBLICIDAD

“Cuando piensas en la sandía y el queso feta, la combinación es increíble: el dulzor, el frescor y el crujido de la sandía con el sabor salado y marino del queso feta, junto con la menta fresca y un aderezo de limón muy ligero y ligeramente cítrico…“. Una mezcla de sabores que nos hace la boca agua.

La protagonista de esta receta es la sandía, una fruta sabrosa y refrescante que encuentra su temporada perfecta en los meses más calurosos del año. “Las sandías maduras de verano son una auténtica maravilla. En todo el Mediterráneo se encuentran en las mesas del desayuno y se reparten después de una comida copiosa como postre sencillo”, cuenta el cocinero asturiano. Andrés nos anima a “utilizar una mezcla de sandías; si puedes, busca variedades amarillas o naranjas sin pepitas en tu mercado”.

PUBLICIDAD

La lechuga parece obligatoria en las ensaladas, pero nada más lejos de la realidad. Aquí tienes algunos ejemplos

Elaborar esta receta es sencillísimo, pues solo tenemos que cortar y unir los ingredientes bien fríos en un bol. El único truco que el chef nos aconseja es emulsionar el aliño, batiendo con energía una combinación de zumo de limón, miel y aceite de oliva virgen extra. El resultado es cítrico y aromático, con toques dulces y picantes, que realzará todos los sabores de nuestra ensalada.

Receta de ensalada de sandía, feta y aceitunas de José Andrés

Esta ensalada, firmada por el chef José Andrés, es un plato frío que destaca por su sencillez y contraste. Se prepara cortando la sandía en cubos y mezclándola con queso feta desmenuzado, aceitunas Kalamata, menta, cebolleta y hojas frescas de berros o rúcula. El aliño se emulsiona con zumo de limón, miel y aceite de oliva virgen extra, aportando un toque cítrico y aromático.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 25 minutos
    • Preparación: 20 minutos
    • Frío en nevera: 20 minutos (opcional, pero recomendable para un resultado más refrescante)

Ingredientes

  • 1 sandía pequeña sin pepitas (aprox. 1,3 kg), sin corteza y en cubos de 2-3 cm, o 4 tazas de sandía troceada
  • 1 cucharada de zumo de limón fresco
  • 1 cucharadita de miel (preferiblemente griega)
  • 1/4 de taza de aceite de oliva virgen extra, dividido
  • 6 aceitunas Kalamata sin hueso, cortadas en rodajas finas
  • 8 hojas de menta fresca, cortadas en tiras finas
  • 1 cebolleta, limpia y cortada en rodajas finas
  • 1 taza de berros rojos o rúcula baby
  • 1/2 taza de queso feta desmenuzado
  • Sal marina en escamas, para servir

Cómo hacer ensalada de sandía, feta y aceitunas, paso a paso

  1. Enfría la sandía en la nevera durante 20 minutos para potenciar su frescor.
  2. Prepara el aliño: Bate en una ensaladera grande el zumo de limón, la miel y 3 cucharadas de aceite de oliva hasta emulsionar.
  3. Añade los ingredientes principales: Incorpora la sandía, las aceitunas, la menta, la cebolleta y los berros o rúcula. Mezcla suavemente para no romper la fruta.
  4. Agrega el queso feta desmenuzado por encima de la ensalada.
  5. Remata: Riega la ensalada con el aceite de oliva restante y añade sal marina en escamas al gusto.
  6. Sirve inmediatamente para mantener la textura crujiente de la sandía y el contraste del queso. No prepares con demasiada antelación.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 4 porciones como entrante o acompañamiento.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Energía: 180 kcal
  • Proteínas: 4 g
  • Grasas: 12 g (mayoritariamente insaturadas)
  • Hidratos de carbono: 16 g
  • Fibra: 2 g
  • Azúcares: 13 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Conservar en recipiente hermético en la nevera un máximo de 24 horas. La sandía suelta agua con el tiempo, por lo que es mejor consumir la ensalada recién hecha.

Temas Relacionados

José AndrésChef José AndrésEnsaladasChefs EspañaChefsEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La vacuna contra la peste llega 700 años después de arrasar Europa: dos modelos experimentales muestran una eficacia del 100% en ratones

Entre el 80 % y el 100 % de los ratones inmunizados con las vacunas sobrevivieron a la infección por la peste

La vacuna contra la peste llega 700 años después de arrasar Europa: dos modelos experimentales muestran una eficacia del 100% en ratones

Más de la mitad de los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital recibe otra ayuda social: el subsidio por desempleo es la más frecuente

Un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal confirma que la mayoría de quienes reciben el ingreso mínimo vital también accede a otras prestaciones públicas, especialmente el subsidio por desempleo

Más de la mitad de los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital recibe otra ayuda social: el subsidio por desempleo es la más frecuente

La ley de nacionalidad saharaui irá al pleno en septiembre y permitirá que 130.000 personas obtengan la nacionalidad española: estos son los requisitos

Sumar celebra la aprobación de la ponencia y recuerda que es una medida de reparación por el abandono de la colonia española durante la dictadura

La ley de nacionalidad saharaui irá al pleno en septiembre y permitirá que 130.000 personas obtengan la nacionalidad española: estos son los requisitos

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Radiografía del divorcio en España: nos separamos menos, 2 años más tarde y compartimos la custodia más que hace una década

Los divorcios, separaciones y nulidades bajan en más de 17.000 casos desde el 2015

Radiografía del divorcio en España: nos separamos menos, 2 años más tarde y compartimos la custodia más que hace una década
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La ley de nacionalidad saharaui irá al pleno en septiembre y permitirá que 130.000 personas obtengan la nacionalidad española: estos son los requisitos

La ley de nacionalidad saharaui irá al pleno en septiembre y permitirá que 130.000 personas obtengan la nacionalidad española: estos son los requisitos

Superar el límite de velocidad en un adelantamiento es mucho más peligroso de lo que parece: cada kilómetro por hora de más multiplica la gravedad de un accidente

Juan José Ebenezer, mecánico: “En la ITV nunca te pueden echar para atrás un neumático, aunque tenga 20 años de antigüedad. No caduca”

El Gobierno propone a Yolanda Díaz para la dirección de la Organización Internacional del Trabajo: tendría un salario base mínimo de 150.000 euros netos

El nuevo dron marítimo alemán lanzado desde tubos para torpedos que ya funciona en el océano

ECONOMÍA

Ibai Llanos recibe una multa por publicidad encubierta en La Velada: la CNMC sanciona con hasta 1.780 euros a dos ‘influencers’ más

Ibai Llanos recibe una multa por publicidad encubierta en La Velada: la CNMC sanciona con hasta 1.780 euros a dos ‘influencers’ más

Más de la mitad de los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital recibe otra ayuda social: el subsidio por desempleo es la más frecuente

La construcción rechaza 707 millones en contratos públicos: 1.130 licitaciones se quedan desiertas hasta junio porque los precios no cubren costes

El fin de la rebaja del IVA dispara la gasolina un 10%, hasta los 1,581 euros, y el diésel a 1,622 euros

La Seguridad Social aclara qué trabajadores podrán cobrar el 100% de la pensión de jubilación en 2026

DEPORTES

La vida de Cucurella cambió para siempre cuando aceptó un consejo: “El primer partido me cambiaron y ganamos, estaba hundido”

La vida de Cucurella cambió para siempre cuando aceptó un consejo: “El primer partido me cambiaron y ganamos, estaba hundido”

El ascenso de Gianni Infantino de los pasillos de LaLiga al trono de la FIFA y el respaldo de Trump: un escándalo de corrupción le abrió las puertas

Pedro Porro entrega a su abuelo la medalla de oro del Mundial y cumple su promesa familiar: “Es un orgullo esto”

El único título que no tiene la selección española y que ya nunca podrá ganar

Rodri sueña con vestir de blanco: el deseo del MVP del Mundial 2026 choca con las dudas de Florentino Pérez