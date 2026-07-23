España

El fin de la rebaja del IVA dispara la gasolina un 10%, hasta los 1,581 euros, y el diésel a 1,622 euros

Tres semanas consecutivas de subidas dejan el depósito lleno en casi 90 euros para el diésel y 87 para la gasolina, con el alza del crudo internacional acelerando el encarecimiento en ambos combustibles

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Un empleado trabaja en una gasolinera. (REUTERS/Pilar Olivares)
Un empleado trabaja en una gasolinera. (REUTERS/Pilar Olivares)

Llenar el depósito de diésel cuesta esta semana 89,21 euros, unos 10,45 euros más que hace un año. El de gasolina, 86,95 euros, un encarecimiento de 4,89 euros respecto al mismo periodo de 2022. Detrás de esas cifras hay tres semanas consecutivas de subidas en los precios de los carburantes, en las que se suma ya un alza del 10% en la gasolina y de casi el 8% en el diésel, tras la caída de la rebaja del IVA al 10% a principios de julio, según datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea consultados por Europa Press.

El litro de gasolina se situó esta semana en los 1,581 euros, un 2,59% más que la semana anterior y en máximos desde finales de marzo. El diésel, por su parte, alcanzó los 1,622 euros por litro, con una subida del 4,7% en siete días y en niveles similares a los de principios de junio.

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El detonante de este cambio de tendencia fue la decisión del Gobierno el pasado 29 de junio. En un Consejo de Ministros extraordinario convocado para hacer frente a las consecuencias del conflicto en Oriente Medio, el ejecutivo aprobó un real decreto ley que dejaba sin efecto la rebaja del IVA al 10% sobre los carburantes, medida que había formado parte del primer paquete anticrisis de marzo. Como compensación parcial, se aprobó una reducción del impuesto especial de hidrocarburos: 15 céntimos por litro en julio, 10 céntimos en agosto y 5 céntimos en septiembre.

El ministro Félix Bolaños anuncia la disposición del Gobierno a escuchar propuestas para un plan anticrisis, mientras el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, detalla su plan basado en la rebaja de impuestos como el IRPF y el IVA energético. Yolanda Díaz y María Jesús Montero exponen la visión del ejecutivo.

Esa rebaja fiscal había propiciado cinco semanas de caídas en los precios, con descensos acumulados de hasta el 11% en el diésel y mínimos anuales para la gasolina. El efecto se revirtió en cuanto la medida decayó.

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Los altos precios del petróleo afectan a gasolina y diésel

A ese factor se suma el comportamiento del petróleo en los mercados internacionales. El Brent de referencia europea cotiza este jueves a casi 98 dólares el barril, mientras que el Texas americano se acerca a los 90 dólares. La traslación del precio del crudo al surtidor no es inmediata y opera con un desfase temporal, pero las altas cotas del mercado amplifica el encarecimiento en los combustibles.

Con todo, los precios actuales se mantienen lejos de los registros del verano de 2022, cuando la gasolina llegó a los 2,141 euros por litro y el gasóleo a los 2,1 euros. El diésel de esta semana, a 1,622 euros, está también muy por debajo de los 1,883 euros que marcó en la semana previa a la entrada en vigor de las primeras medidas fiscales del Gobierno en marzo.

Los carburantes son más caros de media en Europa

España se mantiene además por debajo de la media europea en ambos combustibles. El precio de la gasolina sin plomo de 95 en el país se sitúa en 1,581 euros frente a los 1,908 euros de media en la Unión Europea (UE) y los 1,962 euros de la eurozona.

En el diésel, la diferencia a favor de España al llenar el depósito es igualmente notable: 1,622 euros en España frente a 1,927 euros en la UE y 1,968 euros en la zona euro, según recoge el Boletín Petrolero consultado por Europa Press.

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