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Un propietario alquila en Airbnb una tienda de campaña en su jardín por 24 euros la noche: “Ideal para una persona que busca calma”

Se encuentra a las afueras de París y tiene demanda. De hecho, las valoraciones están por encima de 4,7 sobre 5

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La tienda de campaña que un propietario ofrece como Airbnb por 24 euros.
La tienda de campaña que un propietario ofrece como Airbnb por 24 euros.

Un propietario de Cachan, municipio del sur de París, alquila en Airbnb una tienda de campaña instalada en el fondo del jardín de su vivienda por unos 24 euros la noche, con acceso a las zonas comunes de la casa. La oferta, recogida por Actu Paris y Le Figaro, contrasta con un mercado donde el precio medio de un alojamiento completo en la capital francesa supera los 236 euros por noche.

El anuncio aparece en la plataforma bajo el título ‘Tienda en el jardín de una casa a 300 metros del RER -trenes regionales-’. La descripción del anfitrión lo presenta como “ideal para una persona que busca calma con todo tipo de comercios y transporte cerca”. La estación más próxima es Bagneux, en la línea B del RER, a escasos minutos a pie.

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No se trata de glamping, la modalidad de acampada con instalaciones de confort -camas integradas, mobiliario, electricidad-, sino de una tienda de campaña convencional tipo Quechua desplegada sobre el césped del jardín. Por los aproximadamente 24 euros de la noche, el huésped accede a las zonas comunes de la vivienda: cocina, cuarto de baño, terraza, lavandería y un espacio de trabajo con conexión wifi. El jardín, completamente vallado, también está disponible para los huéspedes.

Tejados en París. (Reuters/Gonzalo Fuentes)
Tejados en París. (Reuters/Gonzalo Fuentes)

“Si buscáis habitación de Ikea...”

El anfitrión admite estancias de larga duración, de 28 días o más, lo que amplía el perfil de potenciales huéspedes más allá del turista de paso. La proximidad a la Maison des Examens de Arcueil, institución donde se celebran exámenes oficiales del Estado francés, aparece mencionada en varios comentarios de viajeros como un factor que hace atractiva la ubicación.

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La oferta acumula siete valoraciones en Airbnb con una nota de 4,71 sobre 5, y la plataforma advierte en el propio anuncio que las reservas para este alojamiento son frecuentes. Los comentarios de los viajeros son muy favorables tanto al precio como a la atención del propietario.

El mismo anfitrión gestiona en la misma vivienda cuatro habitaciones en alquiler, con precios que van desde una de 7 metros cuadrados en planta jardín hasta otras más amplias por 46 euros la noche. Su perfil global en Airbnb alcanza una puntuación de 4,77 sobre 5. En el texto del anuncio, el propietario advierte con claridad a los potenciales huéspedes: “Es una casa antigua con el encanto de lo viejo. Si buscáis una habitación aséptica sin encanto y con muebles de Ikea, no es vuestro sitio”.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, califica de "anomalía" la proliferación de contratos de alquiler temporales de menos de un año y aboga por una regulación más transversal del mercado para proteger a familias y estudiantes.

Crisis de vivienda en París

La oferta surge en un momento de presión sostenida sobre el mercado de alojamiento turístico en Francia. Según los datos del portal Inside Airbnb, el precio medio de un alojamiento completo -no una habitación- en París intramuros ronda los 236 euros por noche, una cifra que no ha dejado de subir en los últimos años. El pico se alcanzó durante el verano de 2024, con motivo de los Juegos Olímpicos.

En Cachan, los precios habituales de los alojamientos en Airbnb oscilan entre 40 y 70 euros la noche, lo que ya sitúa la tienda de campaña muy por debajo de la oferta local. La diferencia con el precio medio parisino es aún más pronunciada.

Inside Airbnb contabiliza en la actualidad 54.280 alojamientos completos listados en la plataforma en París. La actividad de Airbnb en la ciudad ha sido objeto de una regulación progresiva por parte de las autoridades francesas en los últimos años, en el marco de las políticas contra la crisis de vivienda. Esa regulación ha derivado en ocasiones en sanciones récord contra propietarios e intermediarios que operaban al margen de la normativa.

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