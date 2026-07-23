España

Prohibido beber alcohol en el trabajo, excepto vino cerveza, sidra y poiré: “Son las bebidas que la sociedad ha aceptado desde el siglo XIX”

El Código del Trabajo francés distingue entre bebidas fermentadas y destiladas, una diferenciación influida por criterios higiénicos e históricos que han modelado la cultura laboral y la identidad nacional

Guardar
Personas vestidas a la usanza antigua en una oficina, con botellas y copas de vino, máquinas de escribir, teléfonos de disco y archivadores.
Empleados de una oficina beben vino y sidra. (Imagen Ilustrativa Infobae generada con IA)

En Francia, la ley prohíbe el consumo de alcohol en el trabajo, aunque deja fuera de esa restricción al vino, la cerveza, la sidra y el poiré (un zumo de pera fermentado típico del país) . La excepción legal para estas bebidas fermentadas tiene raíces profundas en la cultura y la historia francesa, donde el vino y sus parientes han ocupado un lugar central desde el siglo XIX. Así lo expone un reportaje publicado por Radio Francia Internacional, que analiza cómo la legislación vigente refleja tradiciones sociales y percepciones heredadas.

La curiosa redacción del artículo R4228-20 del Código del Trabajo francés establece que “ninguna bebida alcohólica que no sea vino, cerveza, sidra o poiré está autorizada en el lugar de trabajo”. Según la interpretación de especialistas recogida por este medio, esta fórmula legal ilustra la persistencia de una distinción histórica entre las bebidas fermentadas y los alcoholes destilados. El historiador Didier Nourrisson, autor de Historia del vino sostiene que “son las bebidas que la sociedad ha aceptado desde el siglo XIX, porque se consideraban higiénicas”, retomando una visión popularizada por Louis Pasteur.

PUBLICIDAD

El vino, recomendado en entornos laborales

Durante buena parte del siglo XIX y aún entrado el XX, el vino no solo era tolerado, sino recomendado en entornos laborales. La Academia de Medicina de Francia admitía que un trabajador podía consumir hasta un litro de vino por día. El vino, la sidra en el oeste y la cerveza en el norte solían acompañar la jornada laboral obrera, funcionando más como parte de la alimentación que como una vía para la embriaguez. “El vino era considerado una bebida completamente legítima para los trabajadores”, explica Nourrisson en el reportaje de la radio francesa. El alcoholismo existía, aunque se asociaba sobre todo a los abusos con los aguardientes y las bebidas destiladas.

“El vino era considerado una bebida completamente legítima para los trabajadores”

La línea divisoria entre fermentados y destilados también tenía su reflejo pedagógico. Existía, según el testimonio del historiador, un famoso cuadro del doctor Galtier-Boissière que separaba los “salubres” (vino, cerveza, sidra) de los peligrosos, los derivados de la destilación. El vino, además, conservaba un estatus de bebida nacional, “nourrissante”, símbolo de la sociabilidad obrera y de la identidad francesa. Nourrisson describe el periodo 1850-1950 como una “civilización del vino”, un tiempo en el que “nadie podía tocar el vino”.

PUBLICIDAD

El giro en las políticas laborales llegó de forma gradual. Desde la década de 1920, algunas fábricas comenzaron a prohibir el ingreso de botellas a los lugares de trabajo. Según la reconstrucción de RFI, el cambio se consolidó después de la Segunda Guerra Mundial, gracias a la introducción de controles de alcoholemia, la expansión de los automóviles y el auge de las políticas públicas de prevención sanitaria. El vino, el cidre, la cerveza y el poiré pasaron a formar parte de una categoría legal aparte, pero la percepción de riesgo se extendió a todas las bebidas alcohólicas.

La legislación sigue hoy vigente

Hoy, la excepción sigue vigente en la legislación francesa, aunque ha perdido peso en el día a día laboral. El Instituto Nacional de Investigación y Seguridad (INRS) recuerda que el incumplimiento de la normativa puede acarrear sanciones de hasta 3.750 euros por cada trabajador implicado. Desde 2014 la ley permite que los empleadores restrinjan o prohíban el consumo incluso de estas bebidas excepcionadas, siempre que la medida esté justificada por la naturaleza de las tareas y sea proporcional al riesgo. En sectores como la construcción, la industria o en puestos que implican conducción o manejo de maquinaria, la tolerancia puede ser nula.

Ilustración de acuarela de diez personas en una oficina con botellas de vino, copas, vasos, bandejas con aperitivos y computadoras.
Una ilustración de acuarela muestra a trabajadores de oficina compartiendo bebidas y aperitivos en un ambiente social en su lugar de trabajo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso del poiré llama especialmente la atención. Esta bebida, muy popular en la región de Normandía, se elabora mediante la fermentación del jugo de pera y ha sido celebrada localmente como el “champagne normando”. Su inclusión en la lista de excepciones responde tanto a la tradición regional como a su reconocimiento como patrimonio cultural inmaterial desde 2019.

El debate sobre la excepción para el vino y sus parientes fermentados no se agota en Francia. Según la visión de Nourrisson, estudiar la relación de los franceses con el vino permite entender sus estructuras sociales, económicas y políticas. La cuestión gira en torno a cómo se previenen los accidentes, las adicciones y la responsabilidad legal de los empleadores en una sociedad cada vez más orientada a la seguridad y la salud pública.

Temas Relacionados

FranciaEmpleoEspaña-SociedadEspaña NoticiasÚltima hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La vacuna contra la peste llega 700 años después de arrasar Europa: dos modelos experimentales muestran una eficacia del 100% en ratones

Entre el 80 % y el 100 % de los ratones inmunizados con las vacunas sobrevivieron a la infección por la peste

La vacuna contra la peste llega 700 años después de arrasar Europa: dos modelos experimentales muestran una eficacia del 100% en ratones

Más de la mitad de los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital recibe otra ayuda social: el subsidio por desempleo es la más frecuente

Un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal confirma que la mayoría de quienes reciben el ingreso mínimo vital también accede a otras prestaciones públicas, especialmente el subsidio por desempleo

Más de la mitad de los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital recibe otra ayuda social: el subsidio por desempleo es la más frecuente

La ley de nacionalidad saharaui irá al pleno en septiembre y permitirá que 130.000 personas obtengan la nacionalidad española: estos son los requisitos

Sumar celebra la aprobación de la ponencia y recuerda que es una medida de reparación por el abandono de la colonia española durante la dictadura

La ley de nacionalidad saharaui irá al pleno en septiembre y permitirá que 130.000 personas obtengan la nacionalidad española: estos son los requisitos

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Radiografía del divorcio en España: nos separamos menos, 2 años más tarde y compartimos la custodia más que hace una década

Los divorcios, separaciones y nulidades bajan en más de 17.000 casos desde el 2015

Radiografía del divorcio en España: nos separamos menos, 2 años más tarde y compartimos la custodia más que hace una década
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La ley de nacionalidad saharaui irá al pleno en septiembre y permitirá que 130.000 personas obtengan la nacionalidad española: estos son los requisitos

La ley de nacionalidad saharaui irá al pleno en septiembre y permitirá que 130.000 personas obtengan la nacionalidad española: estos son los requisitos

Superar el límite de velocidad en un adelantamiento es mucho más peligroso de lo que parece: cada kilómetro por hora de más multiplica la gravedad de un accidente

Juan José Ebenezer, mecánico: “En la ITV nunca te pueden echar para atrás un neumático, aunque tenga 20 años de antigüedad. No caduca”

El Gobierno propone a Yolanda Díaz para la dirección de la Organización Internacional del Trabajo: tendría un salario base mínimo de 150.000 euros netos

El nuevo dron marítimo alemán lanzado desde tubos para torpedos que ya funciona en el océano

ECONOMÍA

La construcción rechaza 707 millones en contratos públicos: 1.130 licitaciones se quedan desiertas hasta junio porque los precios no cubren costes

La construcción rechaza 707 millones en contratos públicos: 1.130 licitaciones se quedan desiertas hasta junio porque los precios no cubren costes

El fin de la rebaja del IVA dispara la gasolina un 10%, hasta los 1,581 euros, y el diésel a 1,622 euros

La Seguridad Social aclara qué trabajadores podrán cobrar el 100% de la pensión de jubilación en 2026

La subida del precio del petróleo dispara el beneficio de Repsol: gana 2.201 millones en el primer semestre, un 265% más

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 23 de julio

DEPORTES

La vida de Cucurella cambió para siempre cuando aceptó un consejo: “El primer partido me cambiaron y ganamos, estaba hundido”

La vida de Cucurella cambió para siempre cuando aceptó un consejo: “El primer partido me cambiaron y ganamos, estaba hundido”

El ascenso de Gianni Infantino de los pasillos de LaLiga al trono de la FIFA y el respaldo de Trump: un escándalo de corrupción le abrió las puertas

Pedro Porro entrega a su abuelo la medalla de oro del Mundial y cumple su promesa familiar: “Es un orgullo esto”

El único título que no tiene la selección española y que ya nunca podrá ganar

Rodri sueña con vestir de blanco: el deseo del MVP del Mundial 2026 choca con las dudas de Florentino Pérez