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Juan José Ebenezer, mecánico: “En la ITV nunca te pueden echar para atrás un neumático, aunque tenga 20 años de antigüedad. No caduca”

El mecánico explica que un neumático nuevo no es lo mismo que uno no usado: pese a que no haya rodado, el paso del tiempo puede provocar que el material pierda propiedades, incluso si ha estado guardado

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Juan José Ebenezer, mecánico: “En la ITV nunca te pueden echar para atrás un neumático, aunque tenga 20 años de antigüedad. No caduca” (Montaje Infobae)
Juan José Ebenezer, mecánico: “En la ITV nunca te pueden echar para atrás un neumático, aunque tenga 20 años de antigüedad. No caduca” (Montaje Infobae)

“En la ITV nunca te pueden echar para atrás un neumático aunque tenga veinte años de antigüedad, porque los neumáticos realmente no caducan”, asegura Juan José Ebenezer, mecánico y creador de contenido en redes, en una publicación reciente de su perfil de TikTok, @juanjoseebenezer, en el que cuenta con más de 371 mil seguidores.

“Y, sin embargo, yo he dicho que los neumáticos con más de cinco o seis años no los deberíais de montar en el coche. Entonces, ¿caduca o no caduca?“, plantea el mecánico. “En un almacén, en teoría, el neumático no pierde tanto las propiedades y en teoría no caduca. No hay ningún sitio donde ponga ‘consumir preferentemente’, ni ‘caducidad’, ni ninguna fecha. Por eso, en la ITV, aunque un neumático sea muy viejo, a no ser que muestre signos de degradación, signos de agrietamiento o signos negativos de que pueda perjudicar la seguridad, no te lo pueden echar para atrás por muy antiguo que sea, porque por más antiguo que sea, el neumático no caduca", explica Juan José.

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Un neumático no usado no es lo mismo que uno nuevo

“Pero eso no quiere decir que el neumático no pierda propiedades”, insiste el mecánico: un neumático no usado no es lo mismo que un neumático nuevo. “No quiero que me monten un neumático que se ha guardado en un almacén seis años. Estás pagando por un neumático nuevo, porque el neumático se supone que es nuevo. Entonces tú tendrás que tener un neumático con todas sus prestaciones, con fecha de fabricación próxima a la en la que la montas”.

¿Cómo es la ITV en carretera?

“¿Dónde está la fecha de fabricación? En estos cuatro numeritos que tenemos aquí en el lateral, que nos indican la semana y el año de fabricación. En este caso, por ejemplo, este neumático se fabricó en la semana cincuenta del año veintiuno. Pero si montas un neumático que estás pagando como nuevo y resulta que tiene ya cinco o seis años, es inevitable, por muy bien conservado que haya estado, aparte de que ya habrá perdido ciertas propiedades, que el neumático dure menos, tienda a agrietarse antes, a cuartearse antes, a perder cachitos antes de tiempo", explica el profesional.

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“Y el que diga que no, y es mentira, que me lo demuestre”, reta Juan José. “Estoy harto de verlo en el taller y estoy harto de cambiar neumáticos. Yo he cambiado muchísimos neumáticos y lo he visto. Y mi objetivo no es venderte un neumático nuevo ni que te pelees con nadie. Mi objetivo es que sepas lo que estás comprando y lo que tienes que montarle a tu coche. Por eso te enseño dónde se ve la fecha de fabricación de un neumático, para que tú mismo puedas valorarlo. Pero si ya lo montas de segunda mano, ya entra otro criterio, lo que estás pagando, lo que te están ofertando, lo que tú te estás arriesgando. Y ahí ya valoras si te compensa o no te compensa montar ese neumático. Pero que no te engañen, que la fecha es muy importante, aunque haya estado en un almacén en las mejores condiciones".

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