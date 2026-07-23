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El nuevo dron marítimo alemán lanzado desde tubos para torpedos que ya funciona en el océano

El objetivo principal es ejecutar tareas de reconocimiento e inteligencia sin intervención humana directa, accediendo a zonas de riesgo o difíciles de patrullar con medios convencionales

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Vehículo sumergible blanco y gris emergiendo parcialmente del agua, con un mástil que tiene dos antenas. Fondo de mar, orilla con árboles y casas bajo cielo nublado
El buque autónomo desarrollado por GABLER y FLANQ realiza su prueba de aceptación en superficie en el mar, con parte de su estructura visible sobre el agua. (Gabler)

Un vehículo de superficie no tripulado desarrollado en Alemania ha superado la fase de pruebas en mar abierto tras ser lanzado desde un tubo de torpedos estándar de submarino. Las pruebas, realizadas en la costa báltica en junio, evaluaron la capacidad de este dron –bautizado como Ranger– para operar de manera autónoma y navegar en superficie tras su despliegue desde un sumergible.

El ensayo representa un paso en la tendencia internacional de incorporar sistemas autónomos a las flotas navales, en un contexto de creciente demanda de soluciones que reduzcan el riesgo humano en misiones de inteligencia y vigilancia. Según los datos técnicos que describe el comunicado de las compañías, el sistema puede emerger por sí mismo tras ser lanzado desde tubos de torpedos de 21 pulgadas, lo que facilita operaciones discretas y amplía las posibilidades tácticas de los submarinos modernos.

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El Ranger, resultado de la cooperación entre los equipos de Gabler y la tecnológica Flanq, mide 4,5 metros y está equipado con sensores plegables, propulsión eléctrica y una bahía configurable para distintas misiones. La primera asumirá la comercialización y la integración del sistema en navíos de clientes europeos, mientras que la segunda aporta el desarrollo de software, autonomía basada en inteligencia artificial y arquitectura abierta.

El objetivo principal es ejecutar tareas de reconocimiento e inteligencia sin intervención humana directa, accediendo a zonas de riesgo o difíciles de patrullar con medios convencionales. Las pruebas de aceptación en el mar se llevaron a cabo con equipos conjuntos de ambas compañías. Durante los ensayos se registraron datos sobre la integración de los sistemas de navegación, la estabilidad en superficie y la capacidad autónoma del dron para completar trayectorias preprogramadas. Según explican, los resultados fueron positivos y validaron el funcionamiento de los componentes principales y su capacidad para coordinarse con plataformas navales existentes.

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El futuro de la guerra naval

La apuesta por vehículos marinos no tripulados responde a la evolución de las estrategias navales en escenarios de alta incertidumbre, donde la protección del personal y la recolección de información ganan protagonismo. Este tipo de drones pueden emplearse tanto en tareas de vigilancia como en versiones de ataque de uso único, denominadas OWA (One-Way Attack), que están en fase de desarrollo.

El modelo Ranger se suma así a una generación de vehículos diseñados para ampliar la flexibilidad operativa de las flotas y permitir el despliegue de sistemas desechables a bajo coste. La industria naval europea observa este tipo de avances como un elemento estratégico para mantener la competitividad y responder a las nuevas necesidades de seguridad marítima.

El siguiente paso será la entrega de las primeras unidades operativas a usuarios finales, mientras la cooperación entre las dos compañías continúa para adaptar la plataforma a diferentes escenarios y requisitos. Alemania es uno de los países europeos que más está apostando por la industria de defensa, a través del desarrollo de tecnologías navales autónomas. En esta última ocasión, marcan un precedente para la integración de vehículos no tripulados en las operaciones submarinas convencionales.

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