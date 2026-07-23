Radiografía del divorcio en España: nos separamos menos, 2 años más tarde y compartimos la custodia más que hace una década

Los divorcios, separaciones y nulidades bajan en más de 17.000 casos desde el 2015. (Freepik)

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha actualizado su estadística de nulidades, separaciones y divorcios. Los datos, correspondientes al año 2025, muestran una ligera caída de las separaciones entre españoles respecto al año anterior. Si se retrocede una década, el descenso es mayor: España ha registrado 83.683 matrimonios disueltos en 2025, frente a los 101.357 que hubo en 2015.

Más allá del número, la forma de divorciarse de los españoles poco ha cambiado. Las separaciones siguen siendo, en su mayoría (80,5%), de mutuo acuerdo (divorcio no contencioso) y los matrimonios que se disuelven duran, de media, 16,2 años, igual que hace una década.

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La decisión, en cambio, se toma un poco más tarde: en 2015, las mujeres divorciadas tenían 44,1 años y los hombres 46,5 años. Ahora, ellas superan ya los 46 años y ellos rozan los 50 (49,1 años). Que aumente la edad de los divorciados no extraña a nadie: los españoles se casan ahora tres años más tarde, a los 38.

Además, las personas mayores se divorcian cada vez más. 9.385 hombres y 6.757 mujeres mayores de 60 años se separaron en 2025, alrededor de 2.000 más que en el año 2015.

La custodia compartida se duplica

La custodia compartida supone ya el 50,8% de los casos. (Freepik)

Las parejas sin hijos han crecido ligeramente en estos años: si en 2015 representaban el 42,9% de los matrimonios disueltos, actualmente son el 47,1%, casi la mitad. En la parte restante, el 41,6% tenían solo hijos menores de edad, el 3,9% solo hijos mayores de edad dependientes económicamente y el 7,4% hijos menores de edad y mayores dependientes económicamente. El 23,0% tenía un solo hijo (menor o mayor dependiente económicamente).

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La diferencia está en cómo se reparte ahora el cuidado de estos hijos. En 2015, la custodia compartida representaba menos del 25% de los casos y los jueces otorgaban a la madre el cuidado de los niños el 70% de las veces. Ahora, la custodia compartida se ha duplicado y representa más de la mitad de las resoluciones (50,8%).

Los padres siguen siendo los que menos obtienen la custodia, una tendencia que va a la baja: en 2015, tan solo la obtenía el 5,1% de los progenitores, porcentaje que ahora desciende hasta el 3,4%.

Desafíos de la maternidad en el divorcio

Canarias y La Rioja, las comunidades con más divorcios

La tasa de separaciones y divorcios por cada 1.000 habitantes es ahora de 1,7, según el INE, pero hay algunas regiones que superan la media. En Canarias y La Rioja, la tasa se incrementa dos décimas, hasta el 1,9; mientras que en la Comunidad Valenciana, Asturias, Murcia, Baleares y Andalucía sube hasta el 1,8.

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Pero es la ciudad autónoma de Ceuta la que más destaca, con un total de 2,5 divorcios por cada 1.000 habitantes. En el lado contrario, Extremadura y Castilla y León serían los que menos se divorcian, con una tasa de 1,4 separaciones por cada 1.000 habitantes.

Por número, son los andaluces los que más se separan: un total de 15.428 rompieron su relación en 2025. Les siguen los catalanes (13.563), los madrileños (12.253) y los valencianos (10.121).