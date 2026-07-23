El ascenso de Gianni Infantino de los pasillos de LaLiga al trono de la FIFA y el respaldo de Trump: un escándalo de corrupción le abrió las puertas

Gianni Infantino y Donald Trump en la final del Mundial (REUTERS/Lee Smith)

El rostro de Infantino ha ocupado más minutos en pantalla que la mayoría de jugadores durante el Mundial. Sus viajes constantes para estar presente en el palco en prácticamente todos los partidos han sido unas de las imágenes del torneo. Desde hace muchos meses, su compadreo con Donald Trump ha sido más que visible. El presidente estadounidense y el líder de la FIFA han formado un poderoso tándem para impulsar esta edición de la copa del mundo. La última y sorprendente novedad es la información de New York Post que apunta a que Trump querría posicionarle como secretario general de la ONU.

Muchas de sus decisiones han sido ampliamente señaladas por los aficionados. Algunas que afectan a lo deportivo, como el descanso de 30 minutos en la final, y otras criticadas desde un prisma social, como los serios problemas de visados que han sufrido muchas selecciones. El Mundial ha terminado y, hasta el último suspiro, los dos presidentes estuvieron en el centro del foco, al encargarse de entregar el trofeo de campeón a España.

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De esta manera, Gianni Infantino, suizo de 56 años, ha entrado de lleno en la cultura popular. Pero ¿cómo ha llegado a ocupar el trono del fútbol? Su trayectoria desvela una vida dedicada a los despachos futbolísticos, pasando por todas las grandes organizaciones y ascendiendo poco a poco hasta ser presidente de la FIFA. Su pasado cuenta hasta con un breve paso por el fútbol español.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró que Irán participará en el Mundial 2026, descartando cualquier exclusión a raíz del conflicto geopolítico con Estados Unidos. Infantino subrayó que el deporte debe permanecer fuera de la política y que la selección iraní ha ganado su lugar en el torneo.

De LaLiga a consolidarse en la UEFA

Hace varias décadas, Gianni Infantino inició una relación cercana con el fútbol español. En ese momento, Pedro Tomás, entonces presidente de LaLiga, le ofreció una beca de tres meses en Madrid para colaborar en la adaptación a las nuevas normas de fichajes. Carlos del Campo, secretario general de LaLiga en ese entonces, contó a Relevo esta anécdota. Lo recordó como alguien afable y bien integrado en la estructura española. Entre 1997 y 2000, trabajó como secretario general en el CIES (Centro Internacional de Estudios del Deporte).

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Tras esta experiencia, Infantino comenzó una extensa carrera en la UEFA, donde permaneció durante más de 15 años. Su trayectoria comenzó en agosto de 2000 como director de la División Legal y de Licencias de Clubes, puesto que ocupó hasta enero de 2004. Luego asumió la dirección del área legal y de licencias de clubes hasta 2007. Durante ese año, Infantino ejerció como CEO interino, antes de convertirse en secretario general adjunto y director de Gobernanza y Asuntos Legales. Posteriormente, fue nombrado secretario general de la UEFA, desde 2009 hasta enero de 2016.

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El caso de Platini y llegada a la FIFA

El caso Platini sacudió el mundo del fútbol de arriba abajo, a pesar de que concluyó con la absolución definitiva de Michel Platini y Joseph Blatter en Suiza, después de 10 años de proceso. Ambos fueron acusados en 2015 por un pago de 2 millones de francos suizos irregular. En aquel momento, el histórico jugador francés era el presidente de la UEFA y Blatter de la FIFA. Platini estaba llamado a ser su sucesor, pero aquella acusación acabó con su trayectoria en el fútbol institucional.

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Infantino fue la mano derecha de Platini, que ocupó la presidencia de la UEFA entre 2007 y 2016, lo que coincide con los mejores años del suizo en la organización. El escándalo de la FIFA dejó a los dos principales órganos del fútbol descabezados, e Infantino aprovechó el espacio. En 2016 fue nombrado presidente y comenzó su andadura con el lema de que “el fútbol vuelva a la FIFA y la FIFA vuelva al fútbol”. Una década después, su Mundial en Estados Unidos ha concluido rodeado de polémicas y marcando un cambio en el fútbol hacia el espectáculo.