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Ibai Llanos recibe una multa por publicidad encubierta en La Velada: la CNMC sanciona con hasta 1.780 euros a dos ‘influencers’ más

El organismo regulador también sanciona a Jordi Wild por emitir combates de contacto extremo sin advertencias para menores y a Nachter por publicitar medicamentos sin los avisos legales exigidos

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El creador de contenido Ibai Llanos. (Europa Press)
El creador de contenido Ibai Llanos. (Europa Press)

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha anunciado este jueves varias sanciones a tres influencers españoles por incumplir la Ley General de Comunicación Audiovisual en contenidos difundidos en plataformas como YouTube, X (antes Twitter), Instagram y Facebook. Uno de los expedientes afecta al streamer Ibai Llanos, multado con 710 euros (reducibles a 568 euros por pago anticipado) por no identificar de forma clara una comunicación comercial con una marca de bebida en vídeos publicados en X durante la presentación de La Velada, según detalla el supervisor en un comunicado.

Además, el organismo impone una multa de 1.543,44 euros (1.241,95 euros con descuento) al creador de contenido Jordi Wild por difundir en sus canales de YouTube combates de contacto extremo sin la calificación ni las advertencias exigidas para la protección de menores. El influencer Nachter se lleva la multa más elevada del grupo: 1.779,94 euros, reducida a 1.067,96 euros tras el reconocimiento de responsabilidad y el pago anticipado, por promocionar medicamentos antigripales en Instagram y Facebook sin respetar los requisitos que la ley impone a la publicidad de este tipo.

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La obligación de identificar la publicidad

La Ley General de Comunicación Audiovisual exige a los usuarios de especial relevancia (UER), la categoría con la que identifica a los influencers con mayor audiencia, que las comunicaciones comerciales sean reconocibles de forma inmediata por el espectador. La norma establece que la publicidad debe diferenciarse del contenido editorial mediante mecanismos ópticos, acústicos o espaciales, de modo que el usuario sepa en todo momento cuándo está ante un mensaje promocional y cuándo ante contenido propio del creador.

En el caso de Llanos, la CNMC ha analizado varios vídeos publicados en X en los que una marca de bebida aparecía integrada en la presentación de los artistas de La Velada, el evento de boxeo que el streamer organiza anualmente. El regulador considera “acreditado” que esa integración carecía de señalización suficiente para distinguirla del contenido editorial, lo que constituye una infracción.

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(Noticia en ampliación)

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