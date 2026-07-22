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El único título que no tiene la selección española y que ya nunca podrá ganar

España suma siete títulos oficiales en el ámbito internacional

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Los jugadores de la selección española en el partido ante Arabia Saudí (Reuters/Nathan Ray Seebeck)
Los jugadores de la selección española en el partido ante Arabia Saudí (Reuters/Nathan Ray Seebeck)

La selección española ha consolidado un palmarés único en el panorama internacional. Tras el reciente Mundial, donde sumó su segunda estrella, el equipo nacional puede presumir de haber alcanzado todos los grandes títulos oficiales, desmarcándose como una de las grandes potencias del fútbol actual. Unos logros que la han situado como la selección más exitosa del siglo XXI, con una colección de títulos que abarca los principales torneos organizados por la FIFA y la UEFA.

España obtuvo su primer título internacional de relieve en 1964, al proclamarse campeona de Europa. Sin embargo, el ciclo dorado comenzó en el siglo XXI con la Eurocopa de 2008. Ese triunfo marcó el inicio de una etapa de éxitos consecutivos. En 2010, la selección conquistó su primer Mundial en Sudáfrica, y dos años más tarde revalidó la hegemonía continental con la Eurocopa de 2012. La secuencia de títulos continuó con la reciente Eurocopa de 2024, que añadió otro trofeo al museo de la Federación. Además, el equipo nacional conquistó la Nations League en 2023, el torneo más reciente promovido por la UEFA para las selecciones europeas.

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En total, España suma siete títulos oficiales en el ámbito internacional: dos Mundiales (2010 y 2026), tres Eurocopas (2008, 2012 y 2024, junto con la de 1964), y la Nations League de 2023. Este balance convierte a la selección en una referencia del fútbol mundial. Sin embargo, hay un torneo que se ha quedado fuera de su palmarés y que ya no podrá conquistar: la Copa Confederaciones.

Los jugadores de España levantando la copa (AFP)
Los jugadores de España levantando la copa (AFP)

La desaparición de la Copa Confederaciones

La Copa Confederaciones fue un torneo organizado por la FIFA para reunir a los campeones de cada continente, al campeón del mundo y al país anfitrión del próximo Mundial. Tuvo su primera edición en 1992 bajo el nombre de Copa Rey Fahd, coronando a Argentina como vencedora. A partir de 1997 adoptó el formato y denominación de Copa Confederaciones y durante años sirvió como gran ensayo general para el Mundial, celebrándose primero cada dos y luego cada cuatro años.

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España tuvo dos oportunidades de sumar este título. La primera llegó en 2009, en Sudáfrica, donde el equipo acudió como campeón de Europa. Tras una fase de grupos perfecta, superando a Sudáfrica, Nueva Zelanda e Irak, la selección se topó en semifinales con una sorprendente derrota ante Estados Unidos, quedando fuera de la final. En el partido por el tercer puesto, España se impuso a Sudáfrica en la prórroga gracias a un gol de Xabi Alonso, obteniendo el tercer lugar.

La segunda ocasión fue en 2013, en Brasil. España llegó como campeona del mundo y de Europa. En la fase de grupos, el equipo volvió a mostrar solidez con victorias ante Uruguay, Tahití y Nigeria. En semifinales, el conjunto superó a Italia en una tanda de penaltis, repitiendo el duelo que había decidido la Euro 2012. La final, sin embargo, fue para Brasil, que se impuso por 3-0 y dejó a la selección sin el trofeo.

La Copa Confederaciones desapareció después de la edición de 2017, ganada por Rusia, ya que la FIFA decidió dejar espacio en el calendario para el nuevo formato del Mundial de Clubes. Como alternativa, la organización recuperó la Copa Artemio Franchi, rebautizada como Finalísima, torneo que enfrenta a los campeones de Europa y Sudamérica. En 2022, Argentina ganó a Italia por 3-0 en Wembley. La edición de 2026 iba a reunir a España y Argentina, pero la guerra en Irán y el desacuerdo sobre la sede impidieron su celebración.

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