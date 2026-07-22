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Pedro Porro entrega a su abuelo la medalla de oro del Mundial y cumple su promesa familiar: “Es un orgullo esto”

El lateral de Don Benito compartió la escena en sus redes sociales antes del homenaje oficial en su ciudad natal

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El jugador de Don Benito ha regalado la medalla del Mundial a su abuelo cumpliendo así su promesa. (@pedroporro29_)

Pedro Porro le ha entregado a su abuelo Antonio Sauceda la medalla de oro del Mundial y ha cumplido una promesa personal que el futbolista de Don Benito había situado por encima del propio trofeo. El jugador ha compartido en Instagram el vídeo del momento, convertido en una de las escenas más simbólicas de su celebración tras conquistar el campeonato con la selección española.

En las imágenes publicadas por el jugador se ve a Sauceda colgándose la medalla mientras observa el oro con asombro y dice: “Es preciosa”. El momento más íntimo llega después, cuando el abuelo añade: “Es un orgullo esto, no lo sabes tu bien, pero yo lo llevo aquí dentro”, mientras se toca el corazón. De fondo, el internacional extremeño repite una frase breve que resume el gesto: “Misión cumplida”.

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La escena tiene un peso especial por la relación que ambos mantienen desde la infancia del futbolista. Antonio acompañó a su nieto desde que tenía cuatro años y estuvo presente en sus primeros pasos en el fútbol, mucho antes de que la selección española dejara de ser una aspiración remota. Además, el abuelo mostró su deseo durante el campeonato mundial: “Tráemela a casa, hijo”. Ese pedido es el que su nieto cumple en el propio vídeo.

Raíces y cuidado

Pedro Porro creció en una familia trabajadora y muy unido a sus abuelos maternos, Antonio y Carmen. En un reportaje realizado por FIFA, el jugador calabazón señalaba que fueron ellos quienes cuidaron de él durante buena parte de su infancia mientras sus padres trabajaban.

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El futbolista de Don Benito cumple su promesa familiar tras el título mundial
Pedro Porro entrega la medalla de oro del Mundial a su abuelo Antonio Sauceda (@pedroporro29_)

Antonio había explicado en una entrevista en Canal Extremadura: “Yo le he llevado desde los cuatro años”. En esa misma conversación relató también que su mujer ocupó un lugar central en la vida del jugador y que, cuando Carmen murió, Pedro sintió que no había perdido a su abuela, sino a su madre, porque había sido ella quien lo había criado desde pequeño.

Otro detalle cotidiano que ilustra que el vínculo no se ha debilitado con la carrera internacional del defensa fue cuando el abuelo contó que aquella mañana, a las siete y media, su nieto ya lo había llamado para preguntarle cómo estaba.

Don Benito prepara el recibimiento al campeón del mundo

Ese trasfondo familiar ayuda a explicar por qué la entrega de la medalla ha adquirido tanta carga emocional. Antonio define a su nieto como “un gran trabajador, un gran luchador” y cómo, antes de la final, resumió su papel con una frase: “Para eso estoy yo, para empujarle”.

Mientras tanto, Don Benito prepara un homenaje institucional al futbolista tras el Mundial. La recepción oficial está prevista para este jueves 23 a las 21.00 horas en la Ciudad Deportiva Pedro Porro, el recinto elegido a petición del propio jugador para encontrarse con sus vecinos después del título mundial. La alcaldesa, junto con la Corporación Municipal, le dará la bienvenida en nombre de la ciudad y el lateral firmará en el Libro de Honor.

Pedro Porro se abraza con su abuelo
Pedro Porro abraza a su abuelo en la inauguración de la Ciudad Deportiva con su nombre (Ayuntamiento de Don Benito)

Después del acto institucional, Porro saludará a los vecinos y aficionados que acudan a la ciudad deportiva que lleva su nombre. El encuentro se celebrará en ese escenario por petición del propio jugador, que ha querido compartir allí el recibimiento con su localidad.

Por otra parte, el propio Ayuntamiento de su ciudad ya ha iniciado el expediente para conceder a Pedro Porro el título de Hijo Predilecto de la ciudad. Además, la presidenta de la Junta, María Guardiola, anunció que el lateral recibirá la Medalla de Extremadura de 2026 tras representar a la comunidad “con tanta excelencia”.

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