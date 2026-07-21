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La historia de amor de película de Cucurella y Claudia Rodríguez: de un flechazo mutuo en la adolescencia a ser familia numerosa

La vida de la pareja ha estado marcada por la adaptación continua a nuevos escenarios, mudanzas y cambios determinantes por la vida del futbolista

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Marc Cucurella y Claudia Rodríguez llevan ya 9 años. (INSTAGRAM).
Marc Cucurella y Claudia Rodríguez llevan ya 9 años. (INSTAGRAM).

La historia de Marc Cucurella y Claudia Rodríguez se ha consolidado como una de las más sólidas y entrañables dentro del entorno de la selección española de fútbol. Ambos comparten una vida desde hace más de nueve años, a pesar de tener actualmente solo veintisiete y veintiséis años respectivamente, y son padres de una familia numerosa con tres hijos pequeños. Su relación, forjada desde la adolescencia, ha resistido los desafíos propios de la juventud y del entorno mediático que rodea al fútbol profesional.

Todo comenzó cuando apenas eran unos adolescentes. Criados en la zona del Maresme, en Barcelona, se conocieron a través de Instagram cuando él jugaba en el Barça B y ella se formaba en ballet clásico. La conexión fue inmediata: Claudia tenía diecisiete años y Marc dieciocho, y desde el primer encuentro nació una atracción que ambos describen como un auténtico flechazo. Con el tiempo, esa chispa inicial se transformó en un vínculo profundo, basado en el conocimiento mutuo y el acompañamiento en cada etapa de sus vidas.

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La pareja tomó decisiones poco habituales para su generación, como formar una familia joven. Sus tres hijos, Mateo, de siete años; Río, de cinco; y Bella, de tres, han crecido en un entorno marcado por el cariño y la estabilidad emocional, a pesar de las exigencias y los cambios constantes que impone la carrera futbolística. Sus vidas han girado en torno a la familia y al apoyo mutuo, priorizando siempre el bienestar de sus hijos y la solidez de su vínculo.

Adaptaciones y mudanzas por la carrera de Cucurella

La vida de Claudia y Marc ha estado marcada por la adaptación continua a nuevos escenarios. Los cambios de equipo de Cucurella han implicado mudanzas frecuentes: de Barcelona a Eibar, luego a Getafe, Brighton, Chelsea y, más recientemente, Madrid. Cada traslado supuso reorganizar la vida familiar desde cero: buscar nueva vivienda, elegir colegio para los niños y establecer rutinas en contextos desconocidos.

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El desafío logístico y emocional de estas mudanzas ha sido constante. Claudia, aficionada al Real Madrid, asumió un papel crucial en la gestión de cada nuevo comienzo, facilitando la adaptación de sus hijos y procurando que los cambios impactaran lo menos posible en su bienestar, poniendo el foco también en las necesidades de su hijo Mateo con autismo.

La rutina de organizar mudanzas, inscripciones escolares y la búsqueda de nuevos profesionales sanitarios se convirtió en parte de su día a día. Esta capacidad de adaptación ha sido uno de los pilares que han permitido a la pareja sostener su estabilidad a lo largo del tiempo, pese a la exposición pública y la presión profesional.

La experiencia de ser padres jóvenes

Convertirse en padres a una edad temprana fue una decisión consciente para Claudia y Marc. El nacimiento de Mateo, cuando él tenía veintiún años y ella veinte, marcó el inicio de una etapa de grandes aprendizajes. La pareja debió compaginar la crianza con los compromisos deportivos y con la atención a las necesidades particulares de cada hijo, sobre todo tras el diagnóstico de autismo de su hijo mayor.

La familia de Cucurella y Claudia Rodríguez. (REUTERS/Carlos Barria)
La familia de Cucurella y Claudia Rodríguez. (REUTERS/Carlos Barria)

Ambos han apostado por una crianza compartida. Marc se involucra activamente en el cuidado de sus hijos, incluyendo las noches en vela si alguno lo necesita. Claudia, además de gestionar el día a día familiar, ha impulsado proyectos como el Campus Marc Cucurella y ha dado visibilidad al autismo a través de iniciativas y comunidades de apoyo, buscando recursos y especialistas.

El entorno familiar de los Cucurella-Rodríguez se caracteriza por la normalidad y la cercanía, lejos de los tópicos sobre las familias de futbolistas. Claudia ha subrayado en varias ocasiones que, aunque la vida pública pueda sugerir lo contrario, su cotidianidad es similar a la de cualquier otra familia, con sus propios retos, rutinas y momentos difíciles. La pareja ha demostrado que la clave está en el apoyo mutuo y en la capacidad de priorizar el bienestar de los hijos y la pareja por encima de las exigencias externas.

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