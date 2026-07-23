España

La vacuna contra la peste llega 700 años después de arrasar Europa: dos modelos experimentales muestran una eficacia del 100% en ratones

Entre el 80 % y el 100 % de los ratones inmunizados con las vacunas sobrevivieron a la infección por la peste

Guardar
Ilustración de un médico de la peste, texto 'Peste, Anno 1656', frascos. Científica con mascarilla, gafas, vial y jeringa. Pantalla digital con 'Plague Vaccine Development, 2024'.
Siete siglos después de que la peste arrasara Europa, los científicos se acercan a crear una vacuna (Imagen Ilustrativa Infobae)

700 años después de que la peste arrasara con la mitad de la población en Europa, la ciencia está más cerca que nunca de desarrollar una vacuna contra la enfermedad. Concretamente, de dos. Un equipo de la University of Texas Medical Branch acaba de diseñar dos vacunas experimentales frente a la peste neumónica alcanzando una eficacia de entre el 80 % y el 100 %.

Popularmente, tendemos a asociar la peste negra con la Edad Media, con campesinos muriendo a un ritmo mayor de lo que el patógeno podía contagiar y con una letalidad aparentemente sin límites. La mayor parte de todo este imaginario es cierta y se aleja de cómo actúa en la actualidad esta bacteria, que cada año infecta a miles de personas en distintas regiones del mundo.

PUBLICIDAD

Si se diagnostica de forma precoz, la peste puede tratarse con antibióticos. Sin embargo, la dificultad para acceder a ellos en ciertos lugares o la creciente preocupación por la resistencia a los antibióticos ha motivado a la ciencia a buscar nuevas estrategias preventivas, como el desarrollo de vacunas más eficaces.

Ahora, un estudio publicado recientemente en la revista Science Translational Medicine ha presentado resultados muy prometedores con dos vacunas experimentales frente a la peste neumónica, la forma más agresiva y letal de la enfermedad. En modelos animales, ambas lograron una protección de entre el 80 % y el 100 %, dependiendo del esquema de vacunación empleado.

PUBLICIDAD

Pintura con paisaje desolado y oscuro que muestra esqueletos, figuras humanas caídas, fuegos, un carro con calaveras, barcos, edificios y patíbulos
'El triunfo de la Muerte', de Pieter Bruegel el Viejo, ilustra una escena apocalíptica donde esqueletos invaden un mundo en caos y arrasan con la vida humana.

Vacunas que generan defensas contra la peste

Los investigadores desarrollaron dos vacunas denominadas LMA y LMP, ambas basadas en cepas vivas atenuadas de Yersinia pestis, la bacteria responsable de la peste. Estas vacunas contienen microorganismos modificados genéticamente mediante la eliminación de tres genes clave para reducir su capacidad de causar enfermedad, manteniendo al mismo tiempo su capacidad para estimular una respuesta inmunitaria potente.

Las vacunas se administraron inicialmente mediante inyección intramuscular. En algunos grupos experimentales, esta inmunización se complementó posteriormente con una vacuna intranasal basada en un vector adenoviral denominada Ad5-YFV, que incorpora tres antígenos de Y. pestis.

Esta estrategia, conocida como “primovacunación y refuerzo mucosal”, busca no solo activar el sistema inmunitario de forma general, sino también generar defensas específicas en las vías respiratorias, principal puerta de entrada de la peste neumónica.

Protección frente a una infección letal

Treinta y dos días después de completar la vacunación, los investigadores expusieron a los ratones a dosis intranasales altamente letales de Yersinia pestis y los resultados fueron contundentes. Todos los animales no vacunados fallecieron pocos días después de la infección. En cambio, entre el 80 % y el 100 % de los ratones inmunizados sobrevivieron, incluso cuando fueron sometidos posteriormente a exposiciones con cargas bacterianas extremadamente elevadas.

La protección más completa se observó en los animales que recibieron la combinación de vacuna viva atenuada junto con el refuerzo intranasal mediante el vector adenoviral, lo que sugiere que la inmunidad localizada en el pulmón desempeña un papel importante frente a este tipo de infección.

Una respuesta inmunitaria sólida

Además de analizar la supervivencia, el equipo estudió cómo respondía el sistema inmunitario tras la vacunación. Los animales vacunados desarrollaron elevados niveles de anticuerpos tanto en sangre como en el lavado broncoalveolar, indicador de inmunidad en los pulmones. Asimismo, se detectó una intensa activación de células T y una importante generación de células de memoria inmunológica, responsables de mantener la protección a largo plazo.

Uno de los hallazgos más llamativos fue que las vacunas también protegieron eficazmente a ratones modificados genéticamente para carecer de interferón gamma (IFN-γ), una molécula considerada tradicionalmente esencial en la defensa frente a infecciones bacterianas intracelulares. Incluso cuando los investigadores bloquearon experimentalmente esta citocina durante la infección, la protección se mantuvo.

Hallazgos recientes y relatos históricos muestran una gestión avanzada de desechos y una sorprendente preocupación por la salud colectiva

Todavía lejos de usarse en humanos

Pese a los excelentes resultados obtenidos en ratones, los investigadores subrayan que estas vacunas siguen siendo experimentales. El siguiente paso será evaluar su seguridad y eficacia en primates no humanos antes de iniciar ensayos clínicos en personas.

Actualmente no existe ninguna vacuna contra la peste aprobada ni por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) ni por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA). Así, las recomendaciones internacionales limitan la vacunación a determinados grupos de alto riesgo debido a la ausencia de opciones suficientemente validadas.

Si futuras investigaciones confirman estos resultados, la combinación de vacunas vivas atenuadas con refuerzos intranasales podría convertirse en una herramienta de gran valor tanto para proteger a poblaciones expuestas como para responder rápidamente ante posibles brotes de peste neumónica, una enfermedad que, sin tratamiento, continúa siendo una de las infecciones bacterianas más letales conocidas.

Temas Relacionados

VacunasHistoria de la medicinaEspaña-SaludEspaña-NoticiasEnfermedades y MedicamentosEnfermedades y Medicamentos EspañaÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Más de la mitad de los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital recibe otra ayuda social: el subsidio por desempleo es la más frecuente

Un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal confirma que la mayoría de quienes reciben el ingreso mínimo vital también accede a otras prestaciones públicas, especialmente el subsidio por desempleo

Más de la mitad de los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital recibe otra ayuda social: el subsidio por desempleo es la más frecuente

La ley de nacionalidad saharaui irá al pleno en septiembre y permitirá que 130.000 personas obtengan la nacionalidad española: estos son los requisitos

Sumar celebra la aprobación de la ponencia y recuerda que es una medida de reparación por el abandono de la colonia española durante la dictadura

La ley de nacionalidad saharaui irá al pleno en septiembre y permitirá que 130.000 personas obtengan la nacionalidad española: estos son los requisitos

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Radiografía del divorcio en España: nos separamos menos, 2 años más tarde y compartimos la custodia más que hace una década

Los divorcios, separaciones y nulidades bajan en más de 17.000 casos desde el 2015

Radiografía del divorcio en España: nos separamos menos, 2 años más tarde y compartimos la custodia más que hace una década

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la opción de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La ley de nacionalidad saharaui irá al pleno en septiembre y permitirá que 130.000 personas obtengan la nacionalidad española: estos son los requisitos

La ley de nacionalidad saharaui irá al pleno en septiembre y permitirá que 130.000 personas obtengan la nacionalidad española: estos son los requisitos

Superar el límite de velocidad en un adelantamiento es mucho más peligroso de lo que parece: cada kilómetro por hora de más multiplica la gravedad de un accidente

Juan José Ebenezer, mecánico: “En la ITV nunca te pueden echar para atrás un neumático, aunque tenga 20 años de antigüedad. No caduca”

El Gobierno propone a Yolanda Díaz para la dirección de la Organización Internacional del Trabajo: tendría un salario base mínimo de 150.000 euros netos

El nuevo dron marítimo alemán lanzado desde tubos para torpedos que ya funciona en el océano

ECONOMÍA

Ibai Llanos recibe una multa por publicidad encubierta en La Velada: la CNMC sanciona con hasta 1.780 euros a dos ‘influencers’ más

Ibai Llanos recibe una multa por publicidad encubierta en La Velada: la CNMC sanciona con hasta 1.780 euros a dos ‘influencers’ más

Más de la mitad de los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital recibe otra ayuda social: el subsidio por desempleo es la más frecuente

La construcción rechaza 707 millones en contratos públicos: 1.130 licitaciones se quedan desiertas hasta junio porque los precios no cubren costes

El fin de la rebaja del IVA dispara la gasolina un 10%, hasta los 1,581 euros, y el diésel a 1,622 euros

La Seguridad Social aclara qué trabajadores podrán cobrar el 100% de la pensión de jubilación en 2026

DEPORTES

La vida de Cucurella cambió para siempre cuando aceptó un consejo: “El primer partido me cambiaron y ganamos, estaba hundido”

La vida de Cucurella cambió para siempre cuando aceptó un consejo: “El primer partido me cambiaron y ganamos, estaba hundido”

El ascenso de Gianni Infantino de los pasillos de LaLiga al trono de la FIFA y el respaldo de Trump: un escándalo de corrupción le abrió las puertas

Pedro Porro entrega a su abuelo la medalla de oro del Mundial y cumple su promesa familiar: “Es un orgullo esto”

El único título que no tiene la selección española y que ya nunca podrá ganar

Rodri sueña con vestir de blanco: el deseo del MVP del Mundial 2026 choca con las dudas de Florentino Pérez