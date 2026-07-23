El Gobierno propone a Yolanda Díaz para la dirección de la Organización Internacional del Trabajo

El Gobierno ha hecho oficial la candidatura de Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, para la dirección general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), según ha confirmado Moncloa este jueves y ha adelantado El País. La hasta hace unos meses líder de Sumar llevaba tiempo sonando con fuerza para este cargo.

La OIT opera bajo un modelo tripartito, integrando gobiernos, empleadores y trabajadores de 187 países. El Director General actúa como enlace entre estos grupos y garantiza el funcionamiento eficiente de la organización, además de representar a la OIT ante otras instituciones internacionales. Es la primera y más antigua agencia especializada del sistema de las Naciones Unidas.

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Díaz anunció que daba un paso a un lado en su formación política y que no buscaría mantenerse en el liderazgo en los siguientes comicios. Su legislatura junto al PSOE ha provocado cierto desgaste, por las polémicas y casos de corrupción que han envuelto a su socio. Tanto desde la derecha como desde otras formaciones progresistas, principalmente Podemos, han señalado en los últimos meses que faltaba mano dura por parte de Sumar.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha elevado el tono tras la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y el caso Leire Díez, al criticar que la "política no es la vergüenza" que se está viendo durante estos días.

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