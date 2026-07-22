Adrián Chico, psicólogo: “Cuanto más mayor te haces, más rápido sabes si una persona que has conocido es para ti”

Según el psicólogo Adrián Chico, la acumulación de vivencias ayuda a identificar los vínculos más sanos (Instagram)

Muchas personas notan que la manera de relacionarse y elegir pareja evoluciona con el paso de los años. Factores como la experiencia acumulada y las lecciones que dejan las relaciones anteriores inciden de forma decisiva en cómo se interpretan las nuevas oportunidades afectivas y se determina qué tipo de vínculo resulta saludable.

Para el psicólogo Adrián Chico, el paso del tiempo cambia la forma de evaluar a alguien al empezar a salir: “Cuanto más mayor te haces, más rápido sabes si una persona que has conocido es para ti”. Según plantea en sus redes (@itsadrianchico), la diferencia no es una carrera por formalizar, sino una lectura más rápida de señales que antes se pasaban por alto. Esta mayor agudeza deriva de experiencias previas, que funcionan como filtro.

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Chico lo resume así: “Tu cerebro aprende a leer en una cita lo que antes leías en siete”. En ese marco, explica que se tiende a descartar antes “no porque te hayas vuelto más exigente, sino porque ahora sí sabes lo que quieres y lo que no a raíz de tu experiencia”. Se trata de un proceso de aprendizaje que se consolida con el tiempo y que impacta en la toma de decisiones.

El aprendizaje emocional afina la elección de pareja

El psicólogo ubica el cambio en el proceso de aprendizaje afectivo: “A los veinte no sabes lo que buscas porque todavía no sabes lo que te hace feliz en una relación”. En su descripción, “cada pareja es un experimento, cada ruptura una lección”, y con los años se acumula experiencia para identificar patrones.

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La verdadera implicación en una relación se observa en la constancia, no en cómo comienza el vínculo. (Magnific)

Esa evolución progresiva permite reconocer con mayor precisión tanto las señales positivas como las alertas. Desde esa acumulación, sostiene, se vuelve más nítido qué vínculos funcionan y cuáles no: “Ya sabes qué tipo de persona saca lo mejor de ti y qué tipo de persona saca lo peor, qué dinámicas te destruyen, qué límites nunca más vas a volver a cruzar”. Y agrega: “Y no es prisa, es criterio”.

Chico también contrasta el modo de enamorarse con el que se llega más adelante. “Antes conocías a alguien y te enamorabas de su potencial, de lo que podría llegar a ser”, dice, y remarca un giro hacia lo comprobable: “Ahora ya no estás para perder el tiempo. Miras quién es, porque ya las relaciones no se construyen sobre promesas, se construyen sobre hechos, sobre comportamientos repetidos”.

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El valor del tiempo redefine las relaciones

En ese punto introduce una diferencia generacional en la tolerancia a sostener relaciones que no prosperan: “Con veinte, perder seis meses en una relación que no funciona podías permitírtelo. Con treinta ya no, porque empiezas a entender que el recurso más valioso ya no es el amor, sino el tiempo”.

La gestión del tiempo y las prioridades personales adquieren un papel central. Para Chico, esa lógica se traduce en condiciones concretas para continuar: “Si no hay paz, si no hay reciprocidad, si no hay proyecto, no sigues adelante”.

Algunas actitudes que tenemos, pueden ser señales de lo que somos según los psicólogos

Y distingue entre acelerar por presión y acelerar por claridad: “Sí, es verdad que hay gente que va rápido por miedo a quedarse sola, por el reloj biológico, pero también hay gente que va rápido porque ya sabe exactamente lo que está buscando y lo que no quiere volver a tener en su vida nunca más”. El experto cierra con una definición de ese cambio de perspectiva: “Y eso es claridad, porque no es que tengas prisa, es que tienes perspectiva y eso lo cambia todo”.

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