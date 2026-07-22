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Rodri sueña con vestir de blanco: el deseo del MVP del Mundial 2026 choca con las dudas de Florentino Pérez

El Real Madrid quiere repetir la ‘fórmula Mbappé’ y esperar a que termine contrato para traerlo “gratis”

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El capitán de la selección español, Rodri (REUTERS/Lee Smith)
El capitán de la selección español, Rodri (REUTERS/Lee Smith)

“El Real Madrid puede proponerse fichar a cualquiera. Juega en LaLiga, pero en otra liga”, sentenció el sociólogo especializado en deporte y política, Juan Carlos Jiménez Redondo, en conversación con Infobae. Fue la promesa de Enrique Riquelme si ganaba las elecciones. Ahora es el MVP del Mundial 2026 y uno de los mejores futbolistas del mundo después de haber recuperado su mejor versión tras su lesión de rodilla.

El nombre de Rodri Hernández lleva semanas instalado en la agenda de Florentino Pérez. El centrocampista no ha aceptado la oferta de renovación del Manchester City y, según ha publicado vía redes sociales Fabrizio Romano, estaría encantado de ser nuevo futbolista del Real Madrid. La dirección deportiva ve con buenos ojos su incorporación, pero la última palabra sigue estando en manos del presidente.

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Otro que sigue de cerca su situación es el club vecino. El Atlético de Madrid subió una foto con los futbolistas del club durante la rúa de celebración de la segunda estrella, en la que se podía ver al capitán de la selección española rodeado de jugadores colchoneros y una bandera de España con el escudo rojiblanco.

Rodri quiere regresar a España

Es un caso parecido al de Grimaldo. La voluntad del madrileño es volver a España. Según informó Matteo Moretto, el Real Madrid ya cuenta con el visto bueno del futbolista, y existe buena sintonía entre ambas partes en lo referente a sus condiciones personales. No obstante, todavía no se han producido negociaciones formales entre los dos clubes.

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Ese deseo de volver a LaLiga explicaría también que las conversaciones para ampliar su contrato con el club inglés permanezcan paralizadas desde abril. Sin embargo, su vínculo con el Manchester City se extiende hasta 2027. Por tanto, en Valdebebas consideran usar una fórmula ya conocida: esperar a que termine el contrato y poder traer al jugador. Algo que ya hicieron con Arnold o Mbappé.

Los ‘Reyes del Mundo’ comienzan su rúa por la capital y se pasean por las principales calles para llegar a Cibeles y celebrar su segunda estrella con la afición.

Mourinho lo ve con buenos ojos

Con el retorno de José Mourinho a la disciplina blanca, el técnico portugués había dado por finalizado el mercado de fichajes en lo que a la medular se refiere. Sin embargo, ante la posibilidad de fichar a Rodri, un organizador puro y perfil distinto al del resto de centrocampistas, se ha vuelto a estudiar el fichaje desde la cúpula del club. El mensaje interno, eso sí, es claro: habrá intento, pero con un límite económico muy definido: en torno a los 60 o 70 millones de euros.

José Mourinho. (Europa Press)
José Mourinho. (Europa Press)

Esa cifra responde a varios factores: los 30 años recién cumplidos del jugador, el año de contrato que le queda con el City y la propia situación financiera del club blanco. La referencia interna es el fichaje de Marc Cucurella este verano, cerrado por 55 millones fijos más cinco variables; el Madrid no quiere superar ese desembolso para reforzar el centro del campo.

Final Copa Mundial de la FIFA 2026 – Argentina Vs España - Festejos España jugadores
Marc Cucurella. (Frank Fife/AFP)

Más nombres para la medular

Por ahora, no existen conversaciones formales entre clubes, y el desenlace depende en buena medida de si el Manchester City acepta rebajar sus pretensiones económicas. Antes del Mundial también sonaron los nombres de Enzo Fernández y Mateus Fernandes, pero ambas pistas se complican por lo económico: el argentino rondaría los 100 millones de euros y el portugués, unos 80.

Final Copa Mundial de la FIFA 2026 – Argentina Vs España - Suplementario
Enzo Fernández. (AFP)

Figo: “El Real Madrid siempre quiere fichar a los mejores”

Quien también se ha pronunciado sobre el posible desembarco de Rodri en el Santiago Bernabéu ha sido Luis Figo. “Sé que se ha comentado la posibilidad de que Rodri venga al Real Madrid. Yo creo que será difícil, porque tiene contrato con el Manchester City, pero todo el mundo sabe que el Real Madrid siempre quiere fichar a los mejores jugadores del mundo”, afirmó como embajador de Betfair.

Figo también situó al centrocampista entre los grandes candidatos al próximo Balón de Oro. “Para mí, Rodri ha hecho un gran Mundial a pesar de que, en términos de goles o de asistencias, no haya sobresalido mucho”, explicó, antes de incluir también entre los aspirantes a Kylian Mbappé y a varios futbolistas del PSG como Vitinha o Doué.

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