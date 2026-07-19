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La rutina de Elsa Pataky a los 50 años: los 5 ejercicios imprescindibles de la actriz para mantenerse más fuerte y activa que nunca

Su disciplina y constancia han sido claves para llegar a esta etapa vital en plena forma, combinando la maternidad y la carrera profesional

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La actriz compartió anécdotas familiares y detalles de su vida en Australia
Elsa Pataky cumple 50 años, más fitness que nunca. (El Hormiguero/Atresmedia)

El calendario marca un nuevo hito para Elsa Pataky, quien acaba de celebrar su cumpleaños número 50 rodeada de su familia y en plenitud física. La actriz, conocida por su trayectoria internacional y su vínculo con el universo del fitness, suma medio siglo de vida manteniendo una energía y una presencia admirables, tanto en la pantalla como en su día a día. La ocasión no ha pasado desapercibida para sus seguidores, que han sido testigos del modo en que Pataky equilibra los retos profesionales, las rutinas saludables y la vida familiar junto a Chris Hemsworth y sus hijos.

La celebración, íntima y familiar, refuerza la imagen de una mujer dedicada a su entorno cercano y, al mismo tiempo, comprometida con su bienestar personal. A lo largo de los años, Pataky ha demostrado que la edad no es un obstáculo para mantenerse fuerte y vital. Su presencia en redes sociales, donde comparte fragmentos de su vida cotidiana y de sus entrenamientos, sirve como inspiración para miles de personas que buscan un modelo de envejecimiento activo y consciente.

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Con 50 años recién cumplidos, Elsa Pataky se reafirma como referente en el universo ‘healthy’. Su disciplina y constancia han sido claves para llegar a esta etapa vital en plena forma, combinando la maternidad y la carrera profesional con la pasión por el entrenamiento. La actriz evidencia que el tiempo puede convertirse en un aliado si se cultivan hábitos de vida saludables y se apuesta por la fuerza física y mental.

Los 5 ejercicios clave de Elsa Pataky a los 50 años

A la hora de hablar de su rutina, Elsa Pataky suele destacar cinco ejercicios esenciales que forman la base de su entrenamiento y que pueden adaptarse a cualquier nivel. Estos movimientos, sencillos pero efectivos, le permiten mantenerse activa y en forma sin necesidad de equipamiento complejo.

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1. Sentadillas sumo:

Pataky ejecuta esta variante de la sentadilla clásica con las piernas abiertas y el peso centrado, trabajando la cara interna de los muslos y los glúteos. Es un movimiento fundamental para fortalecer la parte baja del cuerpo y mejorar la estabilidad.

Rutina de entrenamiento de Elsa Pataky. (Instagram)
Rutina de entrenamiento de Elsa Pataky. (Instagram)

2. Lunge lateral con peso:

Este ejercicio implica un paso lateral y la flexión de la rodilla con una mancuerna o kettlebell. El foco está en mantener el tronco estable y activar tanto los músculos de las piernas como el core, lo que ayuda a prevenir desequilibrios y lesiones.

3. Russian twist:

Sentada en el suelo y con una pesa ligera, Elsa realiza giros controlados del tronco para fortalecer los músculos abdominales y oblicuos. Este movimiento es clave para esculpir la cintura y mejorar la resistencia del core.

4. Zancada atrás con patada:

Consiste en dar un paso atrás y, al regresar, elevar la pierna en una patada controlada. La coordinación y el equilibrio son imprescindibles, y el ejercicio es ideal para tonificar piernas y glúteos mientras se trabaja la movilidad.

5. Arrancada de potencia con kettlebell:

Este ejercicio de fuerza y explosividad está orientado a fortalecer la parte superior del cuerpo, especialmente los hombros y la espalda. Es un movimiento típico de rutinas funcionales y CrossFit, que desafía el sistema cardiovascular y ayuda a desarrollar potencia general.

Constancia y disciplina a partir de los 50 años

La llegada de Elsa Pataky a sus 50 años no solo es motivo de celebración, sino también una oportunidad para poner en valor el impacto de su constancia y disciplina sobre su bienestar físico y emocional. La actriz ha construido una rutina basada en el entrenamiento de fuerza, la alimentación equilibrada y el descanso, pilares que le permiten afrontar cada etapa con vitalidad.

La actriz y el actor compartieron en redes sociales momentos especiales de su aniversario junto a sus hijos. Créditos: Instagram/Elsa Pataky

A lo largo de su carrera, Pataky ha demostrado que no existen atajos cuando se trata de salud. Su apuesta por los ejercicios de fuerza y la movilidad no es solo una cuestión estética, sino una estrategia para prevenir lesiones, ganar autonomía y mantener la energía en la vida diaria. La influencia de su entorno familiar, especialmente la compañía de Chris Hemsworth, refuerza esa visión de la actividad física como un espacio compartido y motivador.

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