Feijóo promete revisar las regularizaciones y endurecer el acceso a la nacionalidad si gobierna: “La política migratoria de Sánchez va en contra del derecho europeo”

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (Europa Press)

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha avanzado que, si llega al Gobierno, modificará la política migratoria impulsada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, revisará las regularizaciones de inmigrantes y endurecerá los requisitos para obtener la nacionalidad española. “La política migratoria del señor Sánchez va en contra del derecho europeo”, asegura el líder de la oposición en una entrevista concedida a The Objective.

Las declaraciones forman parte de una amplia entrevista en la que Feijóo repasa la actualidad política y desgrana algunas de las medidas que impulsaría en caso de convertirse en presidente del Gobierno. Entre ellas sitúa un cambio de rumbo en materia migratoria, uno de los asuntos en los que marca mayores diferencias con el Ejecutivo socialista.

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“Nuestro planteamiento es llevar a cabo una política migratoria ordenada en función de las necesidades objetivas de nuestro país”, afirma. “El que venga a aportar, el que venga a integrarse y el que cumpla la ley podrá convivir en nuestro país. El que venga de forma irregular, el que no venga a trabajar y, por supuesto, el que delinca será expulsado de nuestro país”, añade.

Feijóo plantea revisar las regularizaciones

Preguntado por si un eventual Gobierno del PP revocaría los permisos de residencia concedidos como consecuencia de la regularización extraordinaria impulsada durante esta legislatura, Feijóo sostiene que esa posibilidad existe una vez expire su vigencia inicial. “La regularización teóricamente es por un año y, por tanto, finalizado ese tiempo se puede revocar”, responde. A continuación, eleva el alcance de esa medida y considera que el proceso podría afectar “entre dos y dos millones y medio de personas, una vez que los regularizados hayan traído a sus familias”.

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El presidente del PP considera que ese escenario supondría una carga para los servicios públicos y califica la actuación del Gobierno de “irresponsabilidad histórica”. “Desde el punto de vista económico y financiero no podemos soportarla, porque no tenemos recursos para regalar tarjetas sanitarias, matrículas escolares o pensiones no contributivas. La frivolidad del señor Sánchez no tiene límites”, denuncia.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (Europa Press)

Las críticas a la política migratoria se extienden también a la concesión de nacionalidades al amparo de la Ley de Memoria Democrática. Feijóo insiste en que la instrucción dictada por el Gobierno para ampliar el acceso a la nacionalidad “es nula de pleno derecho” y advierte de que vulnera el marco legal vigente. “Si llego al Gobierno, le aseguro que la nacionalidad no la vamos a regalar”, señala. Además, anuncia que modificará el Código Civil para “establecer una serie de requisitos para el otorgamiento de la nacionalidad española” y que derogará “la totalidad de la Ley de Memoria Democrática”.

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Una moción de censura solo si prospera

Durante la entrevista, Feijóo también vuelve a dejar abierta la puerta a una moción de censura contra Pedro Sánchez, aunque únicamente si dispone de los apoyos suficientes para desalojarle de La Moncloa. “Si hay algún atisbo de dignidad entre los socios de Sánchez, yo no descarto presentarla, pero solo para que salga adelante”, expone. En cambio, descarta registrar una iniciativa que pueda fracasar porque, según sostiene, eso serviría para reforzar políticamente al presidente del Gobierno. “Lo que no haré en ningún caso es facilitar que el señor Sánchez se quede tras una moción de censura fallida”.

El líder popular explica que todos los grupos conocen cuál es la propuesta del PP: una moción de censura cuyo único objetivo sería convocar elecciones generales. Sin embargo, vuelve a cerrar la puerta a cualquier negociación con Carles Puigdemont fuera de España para lograr el respaldo de Junts. “Yo no voy a salir de España para negociar con nadie el futuro de España”, afirma.

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Feijóo también reconoce que, si tras las próximas elecciones no obtiene mayoría absoluta, la única alternativa pasa por entenderse con Vox. “Me tengo que entender con el señor Abascal porque por encima de mi carrera política y de mi partido está mi país”, apunta. A su juicio, “la única solución que tenemos, cuando no tenemos mayoría, es llegar a un acuerdo con la tercera fuerza política”.

No obstante, marca diferencias con la formación de Santiago Abascal y manifiesta que mantiene discrepancias en cuestiones como el modelo autonómico o determinadas posiciones sobre política europea. Entre ellas cita el rechazo de Vox al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, una postura que considera contraria a los intereses españoles.

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En el plano político, Feijóo carga con dureza contra Pedro Sánchez, al que acusa de haber consolidado “tics autoritarios”. “Una mayoría absoluta del Congreso de los Diputados ha pedido su dimisión y él se levanta y se ríe. Y esos tics autoritarios los está consolidando”, relata.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, pronuncia un discurso en un evento político ante una audiencia. Se centra en las propuestas sobre política migratoria y control de fronteras.

El presidente del PP también recuerda que el Ejecutivo está “pendiente de su agenda judicial” y que España atraviesa una situación institucional “insufrible”. Asegura, además, que no mantiene ningún contacto con Sánchez desde la reunión que ambos celebraron en marzo de 2025 en el Palacio de la Moncloa y critica que el presidente del Gobierno “no consulta a nadie” porque “toma las decisiones de forma autoritaria”.

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Respecto a las próximas elecciones generales, Feijóo considera que Sánchez intentará agotar la legislatura, aunque se muestra convencido de que perderá los comicios. “Estoy convencido de que volverá a perderlas y de que en este caso habrá un cambio de Gobierno”, adelanta. Además, promete que, si llega a La Moncloa, informará a los ciudadanos de “todo” lo que encuentre sobre la situación económica, presupuestaria y los compromisos internacionales asumidos por el Ejecutivo. “El señor Sánchez estará sometido a la verdad. Si de mí depende, le aseguro que lo haré”, concluye en la entrevista.