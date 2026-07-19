Los memes más graciosos de la final entre España y Argentina: el baño de Lamine a Messi, la resaca del día después y Ferran salvador

Memes España - Argentina

La final del Mundial 2026 ha paralizado a millones de aficionados de todo el planeta. España y Argentina se han jugado el título en un duelo histórico que, además de reunir a dos de las selecciones con mayor talento del campeonato, también ha convertido las redes sociales en un hervidero de memes.

Como suele ocurrir en las grandes citas, X, Instagram y TikTok se han llenado de bromas antes, durante y después del encuentro. Los aficionados han aprovechado cualquier detalle para dar rienda suelta al humor, desde referencias a partidos anteriores hasta las jugadas más llamativas de la final.

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Los memes previos al partido

Los días antes del encuentro estuvieron cargados de memes. Después de no disputarse la Finalissima entre España y Argentina, este partido parecía estar escrito por el destino para determinar a la mejor selección de la actualidad.

Bajo este contexto, numerosos internautas quisieron dar un toque de humor a la previa, siendo la imagen más destacada la del baño de Messi a Lamine Yamal. La icónica foto, que ha dado la vuelta al mundo, ha sido la estampa más viral de los últimos días, algo que los creadores de memes no han querido desaprovechar.

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Memes final España - Argentina

Memes final España - Argentina

Memes final España - Argentina

Otros preferían aferrarse a los rituales y, tal y como lo hizo el pulpo Paul en el 2010, algunos se encomendaban a un león marino que daba como ganador a España.

Memes final España - Argentina

Además, la ilusión por ver a España levantar el título era tal que algunos ya bromeaban con cómo sería la celebración posterior. Eso sí, entre la euforia y los festejos, muchos españoles no olvidaban un pequeño detalle: al día siguiente tocaba volver al trabajo.

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Meme España - Argentina

Meme España - Argentina

Los protagonistas de la final

Como suele ocurrir en este tipo de encuentros, algunos futbolistas acapararon gran parte de las conversaciones en redes sociales. Tanto las grandes actuaciones como los errores más llamativos sirvieron de inspiración para miles de publicaciones. En un partido en el que España dominó a Argentina, que no fue capaz de tirar a puerta en 120 minutos, los tuiteros españoles sacaron pecho de su equipo, pero especialmente de Ferran, el encargado de meter el único tanto del encuentro.

Memes final España - Argentina

Meme España - Argentina

Meme España - Argentina

Meme España - Argentina

Otros memes durante la final

Más allá del partido, los internautas dieron paso a la imaginación. La edad de Leo Messi volvió a ser objeto de bromas en las redes sociales, mientras que las ya habituales celebraciones de Emiliano Martínez también desataron la creatividad de los espectadores.

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Meme España - Argentina

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