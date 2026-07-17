La UCO halla pruebas de que Acciona pagó el ‘renting’ de un Toyota de Santos Cerdán a través de pagos en efectivo que hacía un directivo de la constructora a Koldo García

Santos Cerdán, frente a la sede difuminada de la constructora Acciona en una foto realizada con IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga si la multinacional Acciona pagó comisiones a cambio de obtener obras públicas. Una de las líneas de trabajo es que la constructora pudo obtener adjudicaciones porque tenía como socio a la empresa Servinabar, que la UCO vincula a Santos Cerdán, ex secretario de organización del PSOE. El último informe de esta unidad, que analiza el patrimonio de Cerdán, ha hallado vínculos que establecerían pagos en efectivo de un directivo de Acciona, imputado en la causa, para que Cerdán pudiera sufragar el ‘renting’ de su vehículo, un Toyota Rav 4.

Ese informe, al que ha tenido acceso Infobae, revela que Cerdán pagó 13.455 euros por el alquiler de ese coche entre mayo de 2017 y abril de 2019. Para pagar ese vehículo, Cerdán y su mujer abrieron una cuenta en el BBVA, de donde salían los pagos. Lo más llamativo es que la apertura de esa cuenta fue negociada por Koldo García, asesor del exministro José Luis Ábalos, que ya ha sido condenado a 19 años de cárcel en otra causa. La UCO ha analizado cómo se pagó ese Toyota. Por ejemplo, los agentes han encontrado que en mayo de 2017, para afrontar el primer pago, Koldo ingresó 800 euros en efectivo en la cuenta de Cerdán. Y que ese dinero podría proceder de una transferencia previa de 1.000 euros que la empresa Servinabar había hecho a Koldo.

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También se analiza el pago de la cuota del coche de septiembre de 2017. En este caso, Koldo volvió a ingresar 600 euros en efectivo en la cuenta de Cerdán. La UCO señala que en una conversación intervenida entre Koldo y su exmujer, el primero señala que “el dinero lo tiene Fernando en Bilbao”. Los agentes creen que ese Fernando es Fernando Agustín Merino Vera, que fue responsable de la constructora en Navarra y La Rioja. Acciona le despidió en abril de 2021. Actualmente, es uno de los cuatro exdirectivos de Acciona imputados en esta causa. La UCO ha encontrado otras referencias en el móvil de Koldo que vinculan a este Fernando con Acciona.

Parte del último informe de la UCO que intenta relacionar el origen de los fondos que Santos Cedán usaba para pagar el Toyota

Una vez ingresados estos 600 euros en la cuenta de Santos Cerdán, Koldo le envió al que entonces era su jefe el resguardo bancario del ingreso. “El origen de los fondos se podría asociar a una entrega de dinero por parte de Fernando Merino, entonces directivo de Acciona Construcción”, señala el informe de la Guardia Civil. Cerdán siguió pagando el coche durante un año a través de ingresos en efectivo que cada mes hacía Koldo. La operativa cambia en abril de 2018, cuando el ‘renting’ del Toyota sale de la nómina de la mujer de Cerdán, nómina que pagaba la empresa Noran S. Coop., otra sociedad relacionada con el empresario Antxon Alonso, amigo del exdirigente socialista.

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De Acciona a Servinabar

La UCO ya tiene indicios sólidos de que la constructora de la familia Entrecanales habría pagado supuestamente 620.000 euros en mordidas al exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García a cambio de contratos amañados. Unas dádivas que, según la Guardia Civil, estarían “gestionadas” por Santos Cerdán, que también habría influido en algunos nombramientos del Ministerio de Transportes que participaron en esas adjudicaciones públicas a Acciona. Luego Acciona canalizaría esos sobornos gracias a que era socia de la empresa Servinabar, que controlaban Antxón Alonso y Santos Cerdán. Si a Acciona le iba bien en los contratos, Servinabar ingresaba un 2,19% de cada adjudicación.

Parte de ese dinero iba luego al que fuera ‘número tres’ del PSOE para que pagara sus gastos, como este Toyota. La UCO sostiene que Acciona aportó a Servinabar 6,7 millones en una década. El acuerdo entre Servinabar y Acciona fue firmado por el que entonces era responsable del negocio de Construcción de Acciona para España, Portugal y África, Justo Vicente Pelegrini, que fue despedido tras ser imputado. Acciona habría conseguido adjudicaciones en Logroño, Sevilla y Sant Feliu de Llobregat (Barcelona). El informe de la UCO sobre el patrimonio de Santos Cerdán apunta que el ex secretario de Organización del PSOE y su familia se beneficiaron de 323.178,41 euros de Servinabar o de otras compañías de Antxón Alonso entre 2015 y 2024.

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