Fotograma a fotograma, así ha sido el gol de España que le han anulado a Nico Williams en la final del Mundial 2026 contra Argentina

El gol anulado de Nico Williams. (REUTERS/John Sibley)

Corría el minuto 97 de la prórroga cuando Nico Williams pescó un balón suelto en el área. Gol de España que lo ponía por delante en la final del Mundial 2026. Pero el árbitro Slavko Vincic decide anularlo. Había falta previa de Mikel Merino sobre Otamendi. Un pisotón dentro del área que impedía que el central pudiera seguir disputando el balón.

La jugada era de VAR. Pero el esloveno no jugó su carta. Mínimo de revisión para poder verla otra vez. Porque es cierto que Mikel pisa a Otamendi. Pero también es cierto que no le ve; va andando hacia atrás sin intención. Y en todo caso, es en disputa. El caso es que Mikel Merino controló y se dio la vuelta. Y fue en ese instante cuando pisa al central albiceleste.

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El remate de Merino. (REUTERS/Brian Snyder)

El central al suelo. Pero la pelota seguía en juego. El remate de Mikel Merino no fue del todo bueno. Salió y achicó a las mil maravillas el Dibu, que logró despejar de primeras sin mucho éxito.

El gol anulado a Nico Williams. (Reuters/James Lang)

Y así, la pelota quedó franca a Nico Williams. Gol. Abajo al palo. Nada pudo hacer ahora el Dibu que estaba parando todo lo que le llegaba a sus inmediaciones.

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 19, 2026 Spain's Nico Williams scores a goal that is later disallowed REUTERS/Mike Segar

Era el momento de celebrar. Nico Williams, después de las lesiones, nos hacía campeones del mundo. Pero no. Antes de que pudiera levantar las manos, el gol ya estaba anulado. Y España perpleja.

Nico mete gol. (Reuters/James Lang)

Otamendi y el Dibu estaban en el suelo. Había que esperar. Pero a que se recuperaran los abatidos porque el árbitro ya había dictado sentencia. Falta y se acabó.

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El árbitro pita falta. (REUTERS/Hannah Mckay)

Surgían las protestas. Toda España protestaba. Toda Argentina protestaba. El árbitro intentaba explicarse.

Slavko Vincic pude espacio. (REUTERS/Mike Segar)

Ahora tocaba que los jugadores conversaran. Otamendi seguía en el suelo y hubo que llamar a las asistencias. El central se había hecho daño. O eso parecía.

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Otamendi en el suelo. (EFE/EPA/SARAH YENESEL)

La primera parte fue de control absoluto de La Roja. Una primera parte que acabó con tres remates de España por ninguno de Argentina. Al descanso, nos fuimos como empezamos. ‘Resultado gafas’ y todo por resolver en la segunda parte. Tocaba seguir. Porque España estaba mejor y merecía más. Pero en el tercer cuarto tampoco fue posible. Había que esperar a la recta final. Esa en la que Argentina ha mostrado la mejor versión en este Mundial 2026 con goles y remontadas que parecían imposibles. Pero España también tenía su comodín y en los minutos finales salió Mikel Merino.

No obstante, los 90 minutos no fueron suficientes. Tocaba sufrir media hora más. Hasta que llegó Ferrán Torres. Centro de Pedro Porro, la deja atrás Nico Williams y remata fuerte Ferran. Gol de España. Ahora sí. Por fin. Acto seguido del gol anulado a Nico se hacía realidad el sueño de la segunda estrella. Pero había que sufrir. Porque Argentina tuvo su arreón final y tuvo dos oportunidades de oro para castigar. Pero qué más da. ¡¡¡España es campeona del mundo!!!

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