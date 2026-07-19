España Deportes

Fotograma a fotograma, así ha sido el gol de España que le han anulado a Nico Williams en la final del Mundial 2026 contra Argentina

El árbitro pitó un pisitón de Mikel Merino sobre Otamendi

Guardar
Google icon
El gol anulado de Nico Williams. (REUTERS/John Sibley)
El gol anulado de Nico Williams. (REUTERS/John Sibley)

Corría el minuto 97 de la prórroga cuando Nico Williams pescó un balón suelto en el área. Gol de España que lo ponía por delante en la final del Mundial 2026. Pero el árbitro Slavko Vincic decide anularlo. Había falta previa de Mikel Merino sobre Otamendi. Un pisotón dentro del área que impedía que el central pudiera seguir disputando el balón.

La jugada era de VAR. Pero el esloveno no jugó su carta. Mínimo de revisión para poder verla otra vez. Porque es cierto que Mikel pisa a Otamendi. Pero también es cierto que no le ve; va andando hacia atrás sin intención. Y en todo caso, es en disputa. El caso es que Mikel Merino controló y se dio la vuelta. Y fue en ese instante cuando pisa al central albiceleste.

PUBLICIDAD

El remate de Merino. (REUTERS/Brian Snyder)
El remate de Merino. (REUTERS/Brian Snyder)

El central al suelo. Pero la pelota seguía en juego. El remate de Mikel Merino no fue del todo bueno. Salió y achicó a las mil maravillas el Dibu, que logró despejar de primeras sin mucho éxito.

El gol anulado a Nico Williams. (Reuters/James Lang)
El gol anulado a Nico Williams. (Reuters/James Lang)

Y así, la pelota quedó franca a Nico Williams. Gol. Abajo al palo. Nada pudo hacer ahora el Dibu que estaba parando todo lo que le llegaba a sus inmediaciones.

PUBLICIDAD

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 19, 2026 Spain's Nico Williams scores a goal that is later disallowed REUTERS/Mike Segar
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 19, 2026 Spain's Nico Williams scores a goal that is later disallowed REUTERS/Mike Segar

Era el momento de celebrar. Nico Williams, después de las lesiones, nos hacía campeones del mundo. Pero no. Antes de que pudiera levantar las manos, el gol ya estaba anulado. Y España perpleja.

Nico mete gol. (Reuters/James Lang)
Nico mete gol. (Reuters/James Lang)

Otamendi y el Dibu estaban en el suelo. Había que esperar. Pero a que se recuperaran los abatidos porque el árbitro ya había dictado sentencia. Falta y se acabó.

El árbitro pita falta. (REUTERS/Hannah Mckay)
El árbitro pita falta. (REUTERS/Hannah Mckay)

Surgían las protestas. Toda España protestaba. Toda Argentina protestaba. El árbitro intentaba explicarse.

Slavko Vincic pude espacio. (REUTERS/Mike Segar)
Slavko Vincic pude espacio. (REUTERS/Mike Segar)

Ahora tocaba que los jugadores conversaran. Otamendi seguía en el suelo y hubo que llamar a las asistencias. El central se había hecho daño. O eso parecía.

Final Copa Mundial de la FIFA 2026 – Argentina Vs España - Gol Anulado
Otamendi en el suelo. (EFE/EPA/SARAH YENESEL)

La primera parte fue de control absoluto de La Roja. Una primera parte que acabó con tres remates de España por ninguno de Argentina. Al descanso, nos fuimos como empezamos. ‘Resultado gafas’ y todo por resolver en la segunda parte. Tocaba seguir. Porque España estaba mejor y merecía más. Pero en el tercer cuarto tampoco fue posible. Había que esperar a la recta final. Esa en la que Argentina ha mostrado la mejor versión en este Mundial 2026 con goles y remontadas que parecían imposibles. Pero España también tenía su comodín y en los minutos finales salió Mikel Merino.

No obstante, los 90 minutos no fueron suficientes. Tocaba sufrir media hora más. Hasta que llegó Ferrán Torres. Centro de Pedro Porro, la deja atrás Nico Williams y remata fuerte Ferran. Gol de España. Ahora sí. Por fin. Acto seguido del gol anulado a Nico se hacía realidad el sueño de la segunda estrella. Pero había que sufrir. Porque Argentina tuvo su arreón final y tuvo dos oportunidades de oro para castigar. Pero qué más da. ¡¡¡España es campeona del mundo!!!

Temas Relacionados

Mundial 2026Nico WilliamsSelección Argentina Mundial 2026Selección española Mundial 2026España DeportesEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

España - Argentina, final del Mundial 2026, en directo: Ferran adelanta a La Roja en el marcador

Llegó el gran día en el que se conocerá al ganador de la Copa del Mundo

España - Argentina, final del Mundial 2026, en directo: Ferran adelanta a La Roja en el marcador

Ferrán Torres marca el primero de España en la final del Mundial 2026 contra Argentina

Ferrán Torres marca el primero de España en la final del Mundial 2026 contra Argentina

El día que Pedri predijo que España llegaría a la final del Mundial 2026: “190726″

Hace un año, después de que la selección española perdiera la final de la Nations League ante Portugal, el futbolista canario hizo una publicación en sus redes sociales sobre lo que le deparaba a La Roja en la cita mundialista

El día que Pedri predijo que España llegaría a la final del Mundial 2026: “190726″

De las dudas sobre su titularidad al récord en los Mundiales: la reivindicación de Unai Simón en la portería de La Roja

Luis de la Fuente ha mantenido la apuesta por el guardameta vasco frente a las numerosas voces que pedían a Joan García o David Raya

De las dudas sobre su titularidad al récord en los Mundiales: la reivindicación de Unai Simón en la portería de La Roja

Cucurella, el fijo de Luis de la Fuente y la peor pesadilla para los rivales en el Mundial 2026

El lateral izquierdo se ha convertido en todo un muro defensivo al que es imposible regatear

Cucurella, el fijo de Luis de la Fuente y la peor pesadilla para los rivales en el Mundial 2026
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Disturbios en País Vasco en final del Mundial: unos encapuchados queman banderas de España en el pueblo de Oyarzabal y manifestantes intentan boicoter la pantalla gigante del PP en Bilbao

Disturbios en País Vasco en final del Mundial: unos encapuchados queman banderas de España en el pueblo de Oyarzabal y manifestantes intentan boicoter la pantalla gigante del PP en Bilbao

Reyes Maroto se impone por 200 votos a Enma López en las primarias y será la candidata del PSOE a la alcaldía de Madrid

La otra final del Mundial se juega en el palco: Trump comparte asiento con Pedro Sánchez, el rey y Sheinbaum

Una niña vive en Chile con su madre, su padre en España y no le pasaba una pensión de alimentos: la Justicia aplica el derecho europeo para obligarle a pagarla

Feijóo promete revisar las regularizaciones y endurecer el acceso a la nacionalidad si gobierna: “La política migratoria de Sánchez va en contra del derecho europeo”

ECONOMÍA

El tabaco, el alcohol y la gasolina serán más caros en Gibraltar: así funciona su nueva fiscalidad tras caer la verja

El tabaco, el alcohol y la gasolina serán más caros en Gibraltar: así funciona su nueva fiscalidad tras caer la verja

Argentina gana a España en paro y crecimiento económico, pero pierde por goleada en inflación y condiciones laborales

Una semana de vacaciones en familia ya cuesta alrededor de 2.000 euros incluso en los destinos más baratos de España

La ley permite al inquilino quedarse hasta cinco años en la vivienda aunque su contrato de alquiler sea solo de uno

Del campo argentino a la mesa española: el viaje de 10.000 kilómetros de un chuletón de carne argentina tras el acuerdo UE-Mercosur

DEPORTES

España - Argentina, final del Mundial 2026, en directo: Ferran adelanta a La Roja en el marcador

España - Argentina, final del Mundial 2026, en directo: Ferran adelanta a La Roja en el marcador

Ferrán Torres marca el primero de España en la final del Mundial 2026 contra Argentina

Las mejores imágenes de la final del Mundial 2026 entre España y Argentina

El día que Pedri predijo que España llegaría a la final del Mundial 2026: “190726″

De las dudas sobre su titularidad al récord en los Mundiales: la reivindicación de Unai Simón en la portería de La Roja