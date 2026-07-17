España

La psicología concluye que los hermanos mayores responsables han desarrollado unas habilidades emocionales únicas que usarán cuando sean también adultos

La experiencia de cuidar a los hermanos menores desarrolla un ‘entrenamiento emocional’ constante que moldea un perfil particular caracterizado por una alta madurez y empatía

Guardar
Google icon
Dos hermanos, uno de 11 años llorando, se toman de la mano en una calle mojada mientras un hombre se aleja corriendo con su perro mediano.
Un niño junto a su hermano pequeño en una calle. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La psicología ha demostrado en incontables ocasiones que las vivencias que tenemos durante la infancia condicionan la manera en que nos relacionamos con el mundo. Los primeros años de vida nos suceden muchas cosas que pueden ser anecdóticas, casi invisibles, pero en realidad dejan una huella profunda en nuestra personalidad. Una de las más significativas, según los expertos en salud mental, es haber ejercido de cuidador de los hermanos pequeños durante la infancia.

Para muchas familias es una responsabilidad que se asume con total normalidad como parte de la rutina diaria, pero, precisamente por haber tenido que asumir las responsabilidades de adulto antes de la edad esperada, los estudios demuestran que estos cometidos se asocian con el desarrollo de distintas habilidades como la empatía, la madurez emocional y una mayor capacidad para gestionar el estrés.

PUBLICIDAD

El análisis del rol que ocupan los hermanos mayores dentro de la familia ha recibido especial atención en la investigación psicológica. A través de diferentes enfoques, los expertos han identificado que quienes asumen responsabilidades desde edades tempranas presentan patrones emocionales y conductuales particulares. Estas experiencias contribuyen a moldear su forma de afrontar desafíos, su relación con la autoridad y la manera en que establecen vínculos sociales a lo largo de su vida.

El desarrollo de capacidades únicas

Según un estudio publicado por la revista científica Current Opinion in Psychology, quienes han pasado por esta experiencia en la infancia suelen desarrollar un perfil emocional muy particular. Esto se debe a que las habilidades emocionales no solo se aprenden con palabras, sino que se obtienen mediante la práctica del día a día. Este ‘entrenamiento’ constante sirve como aprendizaje social.

PUBLICIDAD

Cuidar de otra persona implica anticipar sus necesidades y responder emocionalmente, por lo que sirve esencialmente para desarrollar habilidades de comunicación práctica, pudiendo comunicarse de una manera más clara y efectiva, una gran empatía y una mayor capacidad de observación emocional. Además de ponerse en el lugar del otro, se consigue aprender a ser responsable y capaz de priorizar tareas. Asumir obligaciones con mayor antelación supone avanzar en estas habilidades con mucha más rapidez. También se fortalece la regulación emocional, la resolución de conflictos y se perfecciona la noción para detectar los cambios de ánimo, necesidades o molestias del hermano menor.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Hermana mayor con su hermano menor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por otro lado, al sentirse útiles, logran generar una sensación de capacidad y valor personal que construye y fortalece su autoestima y confianza futura, lo que puede resultar clave a la hora de manejar diferentes situaciones.

Otro aspecto en el que coinciden las diferentes personas que han cuidado de sus hermanos menores es que, a la hora de afrontar situaciones de estrés en su vida adulta, este aprendizaje les ha servido para enfrentarlas de la mejor manera.

Aun así, hay que dejar claro que cada persona es un mundo y esta experiencia no afecta de la misma manera a todos. Y, como conclusión, también hay que mencionar que no todo es positivo. Cuando la responsabilidad que hay que afrontar es desproporcionada o excesiva, puede generar un gran desgaste o sobrecarga emocional. Sin embargo, hasta ante las adversidades, cuando se requiere repetir, esperar y sostener situaciones que no siempre son cómodas, se fortalece la paciencia.

Temas Relacionados

Última Hora EspañaPsicologíaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Victoria Federica bromea con el ‘simpa’ del que la acusaban a ella y a su hermano Froilán en su felicitación de cumpleaños: “Felicidades SIMPAtico”

Hace un mes, el personal del Hotel Palace de Madrid aseguró que los nietos del rey emérito se fueron sin pagar una cuenta de 300 euros

Victoria Federica bromea con el ‘simpa’ del que la acusaban a ella y a su hermano Froilán en su felicitación de cumpleaños: “Felicidades SIMPAtico”

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 4 de las 17:00 horas

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

Renfe abre sus trenes a los perros de hasta 40 kilos: estas son las condiciones para viajar con tu mascota

La compañía amplía a toda su red el transporte de mascotas de gran tamaño, una medida que entrará en vigor el 21 de julio

Renfe abre sus trenes a los perros de hasta 40 kilos: estas son las condiciones para viajar con tu mascota

Calendario lunar 2026-07-17: cuáles son las fases de la luna de la semana en España

Descubre qué nos depara esta semana según el calendario lunar

Calendario lunar 2026-07-17: cuáles son las fases de la luna de la semana en España
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Unión Europea pone deberes a España contra la corrupción: control de los ‘lobbies’, frenar el atasco judicial y proteger a los denunciantes

La Unión Europea pone deberes a España contra la corrupción: control de los ‘lobbies’, frenar el atasco judicial y proteger a los denunciantes

La UCO asegura que Servinabar pagó la señal de un piso de casi un millón de euros en Madrid para Cerdán tras ser nombrado secretario de organización del PSOE

La UCO concluye que Santos Cerdán recibió más de 300.000 euros de Servinabar y que tenía “numeroso dinero en metálico” cuando Ábalos era ministro

La directora de la Guardia Civil asegura ante el juez que es “víctima” de la trama de ‘las cloacas’ y de Santos Cerdán

El autor de la fotografía de Lamine Yamal de bebé con Messi explica la historia que hay detrás: “Demostró grandes dotes de buen padre”

ECONOMÍA

Sale a la venta uno de los castillos más importantes de España por 6,5 millones de euros

Sale a la venta uno de los castillos más importantes de España por 6,5 millones de euros

Banco Santander pacta un plan de prejubilaciones con hasta el 95% de la pensión: quiénes pueden acogerse a él y cuánto cobrarán

Luz verde al primer convenio estatal de Inditex, Mango, Primark y H&M: así cambian las condiciones de 120.000 trabajadores

La FIFA pone a la venta las últimas entradas de la final del Mundial: cuestan desde 7.000 a 50.000 € y la reventa alcanza los 90.000

Se dispara la producción de cerveza antes de la final del Mundial entre España y Argentina

DEPORTES

La calidad del aire amenaza la final del Mundial en Nueva York: qué niveles obligarían a suspenderla o aplazarla

La calidad del aire amenaza la final del Mundial en Nueva York: qué niveles obligarían a suspenderla o aplazarla

El esloveno Slavko Vincic será el árbitro de la final del Mundial 2026: España nunca ha perdido un partido dirigido por él

Una campaña en Francia con más de 82.000 firmas exige repetir la semifinal ante España por el penalti a Lamine Yamal

El “Baby Barça” contra su ídolo: la generación que creció admirando a Messi ahora quiere destronarlo en la final del Mundial 2026

La confesión de Xabi Alonso sobre el corte en el muslo que casi lo deja fuera de la semifinal contra Alemania en 2010: “No le digas nada al míster”