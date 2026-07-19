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Así han vivido Felipe VI y la familia real la victoria de España en la final del Mundial: “Estamos muy emocionados, como toda España”

Los reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía han presenciado el triunfo de La Roja, que se ha decidido con un gol de Ferrán en la prórroga

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El rey Felipe VI abraza a la reina Letizia en la victoria de España. (REUTERS/Brian Snyder)
El rey Felipe VI abraza a la reina Letizia en la victoria de España. (REUTERS/Brian Snyder)

España ha logrado por segunda vez la gloria ante Argentina tras imponerse por 1-0 en la final del Mundial de fútbol. Los chicos de Luis de la Fuente han cuajado un torneo casi perfecto y el último partido no ha sido la excepción, con un recital de fútbol en el que la albiceleste de Leo Messi apenas ha tenido oportunidades. Un partido para la historia, que desde la familia real no se han querido perder: el rey Felipe VI, la reina Letizia y la princesa Leonor y la infanta Sofía han vivido en el New York New Jersey Stadium.

“La final de este Mundial no es sólo un partido. Es una ilusión compartida que une a todo un país y emociona también a quienes en todo el mundo llevan a España en el corazón”, escribía la familia en su cuenta oficial de Instagram poco antes de que empezara una final que han seguido desde distintas ubicaciones. Los reyes han estado junto a las principales autoridades, entre ellas la presidenta Claudia Sheinbaum, Donald Trump y Pedro Sánchez (a quienes hemos visto darse un cordial apretón de manos).

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En la imagen de la izquierda, los reyes Felipe y Letizia. En la imagen derecha, la princesa Leonor y la infanta Sofía.
En la imagen de la izquierda, los reyes Felipe y Letizia. En la imagen derecha, la princesa Leonor y la infanta Sofía. (Instagram)

Mientras, sus hijas se han quedado en un palco más apartado, donde han compartido espacio con algunos de los futbolistas que ganaron el Mundial de 2010, como Iker Casillas, Sergio Ramos, David Villa o Carles Puyol. “Hoy, millones de personas os acompañan y sueñan junto a vosotros. ¡A por la victoria!“, animaban. Uno de los momentos más destacados de los primeros minutos en el estadio ha sido el de Felipe VI aplaudiendo a la selección tras sonar el himno nacional. En esos instantes, se ha podido ver al monarca con la misma ilusión que hemos visto en los últimos partidos, y que ha alcanzado su colofón tras el pitido final.

Un buen presentimiento antes del partido

Antes del pitido inicial, Felipe VI también había atendido a los medios para asegurar que, pese a estar nervioso, también tenía ”confianza" en una selección que “vuelve a enamorar” igual que en 2010. “Estamos emocionados, como está toda España, de cómo está yendo el Mundial, de cómo está jugando nuestra selección. Los que saben ya lo han dicho todo", compartía.

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El rey Felipe VI, la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía acuden a la final del Mundial para apoyar a España. (X/@CasaReal)

Por su parte, Letizia subrayó que, tras todo lo vivido, “solo queda ganar, ganar y, como he leído esta mañana en un gran editorial, que todos juntos podamos reconocernos en esa misma alegría”. Una predicción que, 120 minutos después, se ha cumplido. Por último, la princesa Leonor ha reconocido sentir “mucha ilusión” por la posibilidad de que la selección vuelva a ser campeona del mundo.

Distintos caminos para llegar a Nueva York

Durante el partido, hemos podido ver a la familia real en uno de los palcos del estadio al que han llegado, por cierto, de formas distintas. La Casa Real ha desplegado un operativo logístico inédito para asegurar la seguridad y la eficiencia en el traslado. El rey Felipe, la reina Letizia y la infanta Sofía volaron en uno de los Airbus del Grupo 45 del Ejército del Aire y del Espacio. Por su parte, la princesa Leonor viajó en un Falcon, lo que requirió una escala técnica en las islas Azores debido a la autonomía del aparato.

La Princesa Leonor, la infanta Sofía y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo (i-d), antes del inicio de la final del Mundial 2026 que disputan este domingo frente a la selección de Argentina en el MetLife Stadium de Nueva Jersey
La Princesa Leonor, la infanta Sofía y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo (i-d), antes del inicio de la final del Mundial 2026 que disputan este domingo frente a la selección de Argentina en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. (EFE/Lavandeira Jr.)

No es habitual ver a los cuatro juntos en un palco extranjero, si bien la decisión de viajar de manera diferenciada responde a estrictos protocolos de seguridad y agenda. En cualquier caso, en términos institucionales, la presencia de la familia real en la final de la Copa del Mundo resalta la unidad y la continuidad de la monarquía. La imagen de los reyes y sus hijas animando a la Roja desde la grada promete ser una de las más recordadas del año, con un claro paralelismo a la final de Sudáfrica en 2010, cuando la princesa y la infanta todavía eran niñas, lo que no les impidió, eso sí, formar parte de la celebración.

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