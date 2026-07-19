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Mbappé se lleva la bota de oro tras un Messi que no tuvo opciones durante la final del Mundial

El delantero francés consiguió el galardón gracias a sus goles en el duelo por el tercer y cuarto puesto

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El jugador francés Kylian Mbappé (Reuters/Sam Navarro)
El jugador francés Kylian Mbappé (Reuters/Sam Navarro)

Francia no pudo ganar el Mundial, pero tuvo su premio. Kylian Mbappé fue el ganador de la bota de oro tras una carrera por el galardón muy ajustada hasta el último momento. El delantero francés se encontraba a la cabeza con Leo Messi como máximo goleadores, pero el último duelo de ambos. El francés convirtió en el primer jugador en ganar la Bota de Oro en dos ediciones diferentes del torneo desde su creación en 1930. Hasta la fecha, ningún otro futbolista había alcanzado este logro.

El reconocimiento de máximo goleador del Mundial, uno de los galardones más codiciados del fútbol internacional, fue para Mbappé en esta ocasión gracias a los diez goles que marcó durante los ocho encuentros del torneos. Además de su eficacia frente a la portería, el atacante sumó cuatro asistencias y disputó un total de 769 minutos a lo largo del campeonato. Su rendimiento lo confirma como un goleador de primer nivel y un jugador determinante en cada partido.

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La lucha por la Bota de Oro en el Mundial 2026 se transformó en un duelo estelar entre Kylian Mbappé y Lionel Messi. Ambos futbolistas protagonizaron una competencia directa por el trono de máximo goleador. Desde el primer partido de la fase de grupos, tanto el argentino como el francés mostraron su ambición y capacidad goleadora, algo que permitió a sus selecciones avanzar hasta los últimos partidos del torneo.

El jugador de Argentina Leo Messi (REUTERS/Hannah Mckay)
El jugador de Argentina Leo Messi (REUTERS/Hannah Mckay)

Mientras Messi llegó hasta la final para enfrentarse a la selección española, Mbappé disputó el partido por el tercer puesto ante Inglaterra. A pesar de que Francia solo pudo aspirar al cuarto lugar, el delantero mantuvo su nivel y, con un doblete frente a Inglaterra, se consolidó en la cima de la tabla de goleadores. Sus diez goles lo dejaron como líder en solitario, haciendo innecesario recurrir al criterio de las asistencias para desempatar con Messi, quien finalizó con ocho goles y cuatro asistencias. La aportación de Mbappé no solo sobresalió por la cantidad de goles, sino también por su regularidad y protagonismo en los momentos decisivos. Además, igualó a Messi en la estadística de asistencias, contribuyendo de manera directa a la ofensiva francesa y reafirmando su condición de referente mundial.

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Bellingham se agencia el tercer puesto

En la disputa por la Bota de Oro, el inglés Jude Bellingham también brilló con luz propia. Con siete goles, Bellingham se convirtió en el máximo goleador de Inglaterra en una Copa del Mundo, destacando especialmente por un tanto de gran factura ante Francia. La clasificación final de los goleadores otorgó al inglés el tercer puesto, ya que sumó una asistencia, lo que le permitió superar a Erling Haaland en la lucha por la Bota de Bronce.

Haaland, por su parte, igualó la cifra de siete goles a pesar de que Noruega solo alcanzó los cuartos de final. La diferencia en el número de asistencias inclinó la balanza hacia Bellingham, quien terminó en el podio de los artilleros del torneo. Más abajo en la lista, Harry Kane y Ousmane Dembélé finalizaron con seis goles cada uno, manteniendo una destacada presencia en el apartado goleador. La nómina de máximos goleadores del torneo la cerró Mikel Oyarzabal. El delantero español anotó cinco goles, completando así la lista de los futbolistas más efectivos de la Copa del Mundo 2026. La batalla goleadora fue intensa y estuvo marcada por el alto nivel de los principales protagonistas.

Mundial 2026 - Inglaterra 6 - Francia 4 - ES

La edición de 2026 queda registrada en la historia por la gesta de Mbappé, que ha roto una marca que permanecía intacta desde 1930 y que reafirma su estatus entre los mejores delanteros de todos los tiempos. Al mismo tiempo, el torneo ofreció una competencia reñida entre grandes figuras como Messi, Bellingham y Haaland, quienes también dejaron su sello en la tabla de goleadores.

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