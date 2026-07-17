El Santuario de la la Virgen de la Cabeza donde pervive el franquismo, un rincón de España para entender Guerra Civil 90 años después del golpe de Estado de Franco

Un monumento franquista en las inmediaciones del Santuario de la Virgen de la Cabeza. (Ayuntamiento de Andújar)

Cualquier régimen dictatorial necesita hitos, mitos y héroes para construir una nueva idea de nación. Para justificarse y construir un discurso en el que las lagunas o incongruencias se rellenan a base de silencios forzados o de historias a base de medias verdades, es necesaria una dosis de épica. Y en España no iba a ser diferente. Este 17 de julio, se cumplen 90 años del inicio de la Guerra Civil y en Infobae rescatamos una de las historias más desconocidas del conflicto y, a la vez, más ejemplificadoras. Hablamos del asedio, bombardeo, reconstrucción y mitificación del Santuario de la Virgen de la Cabeza en Jaén.

Sobre la cima del cerro del Cabezo, en plena Sierra Morena y a más de 30 kilómetros de Andújar , descansa imponente el santuario que visitan cada año millones de feligreses que ignoran su historia más reciente marcada por la guerra civil y la dictadura de Francisco Franco, que también visitó a “La Morenita”. En la localidad se celebra una de las romerías más multitudinarias de todo el país con fieles que llegan y acampan durante varios días en la ladera del cerro.

PUBLICIDAD

La romería de la Virgen de la Cabeza. (Ayuntamiento de Andújar)

Pese a su apariencia centenaria, el edificio que albera el la imagen de la Virgen no tiene más de unas décadas. El anterior quedó destrozado. A su derecha se erige un monumento de 22 metros de altura que, como casi cualquier obra de ese tamaño, es mucho más que material y, como casi cualquier obra religiosa creada durante la dictadura, no representa solo a la cristiandad. Hoy es solo una muestra más de que el franquismo permanece de forma silenciosa en la arquitectura porque nada indica que la majestuosa virgen de hormigón es en realidad una cruz a los fallecidos del bando sublevado en aquel cerro que se levanto en 1965 como “monumento Erigido a la Gesta de la Virgen de la Cabeza”.

Aquel año, la junta organizadora de los actos conmemorativos para la inauguración del Santuario de la Virgen de la Cabeza describía en un folleto para los visitantes qué tenían ante sus ojos: “La figura principal es una imagen de la Virgen de la Cabeza en actitud de depositar la Cruz Laureada de San Femando que merecieron sus defensores. En su parte central existe una gran figura de bronce que representa el Angel de la Victoria subiendo a uno de los defensores que allí sucumbieron”. Aquello fue, para el franquismo, una “gesta”. Un hito más de una guerra civil que tacharon de cruzada santa. También lo recoge el folleto:

PUBLICIDAD

“De hazaña emuladora entre las más destacadas en la historia militar del mundo, fue calificada por el Caudillo la Gesta del Santuario de la Virgen de la Cabeza. Aquel glorioso episodio sobrepasó todos los límites humanos y permisibles en el arte y la ciencia militares. Solo podemos explicarlo al existir una profunda fe religiosa y una decidida voluntad de vencer. Los defensores, que eran 220 al principio, tras cerca de nueve meses de titánica lucha, quedaron reducidos a unos 40. Les acompañaron en sus desvelos y sufrimientos un millar de ancianos, mujeres y niños. Los sitiados sólo pudieron ser abastecidos por aire, mediante la Aviación Nacional, pudiendo asegurarse que tales aprovisionamientos fueron de los primeros de los que se realizaron en el mundo”.

El folleto de la visita de la inauguración de 1965. (Instituto de Estudios Giennenses)

La “hazaña”, en realidad, fue la consecuencia de la sublevación fallida, un atrincheramiento parecido al del Alcázar de Toledo, pero con algo menos de propaganda franquista de por medio. Pero, ¿qué pasó realmente sin los tintes de la narrativa heroica que quiso darle el régimen?

PUBLICIDAD

Un asedio de ocho meses

Días después del fallido golpe de Estado que desató la contienda hace 90 años, España quedó dividida en dos. Por un lado, los territorios donde triunfó el levantamiento contra la democracia; por otro, los que se mantuvieron fieles a la República. La provincia de Jaén formaba parte de estos últimos. Fracasada la rebelión militar en la región, un grupo de guardias civiles junto a sus familias y más población civil se atrincheraron en el santuario. Era agosto de 1936. No saldrían hasta mayo del año siguiente.

Los militares sublevados se atrincheraron en todo el cerro, pero poco a poco el ejercito republicano les fue cercando hasta que no les quedó otra que replegarse en la cima, donde se encontraba el santuario que les dio cobijo y que quedó destrozado por los bombardeos. Del cielo caía dinamita del bando republicado y víveres del bando nacional que se trataba de hacerles llegar alimentos y medicinas, pero la situación de que los que sobrevivían era extrema.

PUBLICIDAD

Los historiadores calculan que fueron más de 2.000 personas las que llegaron a estar en el santuario bajo el mando del capitán de la Guardia Civil, Santiago Cortés González. Durante meses, las tropas republicanas pidieron su rendición, pero Cortés se negó y así el asedio se extendió hasta el hasta el 1 de mayo de 1937. Los sublevados se rindieron y dejaron entrar a los militares republicanos gracias a la mediación de la Cruz Roja. Fue un pequeño éxito para la República, a la que aún le quedan por delante dos años de derrotas hasta el fin de la contienda.

Soldados del bando republicano junto a los civiles tras el fin del asedio del santuario. (Instituto de Estudios Giennenses)

Para cuando acabó la guerra civil, en la cima del cerro del Cabezo solo quedaban ruinas. La imagen de la Virgen desapareció y nunca apareció. Su paradero a día de hoy sigue siendo un misterio pese a la búsqueda incesante de los vecinos, las autoridades y la Iglesia.

PUBLICIDAD

El régimen franquista impulsó su reconstrucción como parte del proceso de legitimación y propaganda del nuevo Estado. En 1939, se formó una Junta de Reconstrucción presidida por el Teniente General de la 2ª Región Militar, con sede en Sevilla. Esta entidad coordinó los trabajos y convocó un concurso de anteproyectos entre los Colegios de Arquitectos de España para seleccionar el diseño más acorde con los valores del régimen.

El estado del Santuario de la Virgen de la Cabeza tras el asedio de la Guerra Civil. (Instituto de Estudios Giennenses.)

En 1940, se creó la Comisión Ejecutiva para la reconstrucción del Santuario, presidida por el Director General de Regiones Devastadas, José Moreno Torres, e integrada por el arquitecto comarcal de Granada, Francisco Prieto Moreno, y por José Luis Fernández del Amo. El presupuesto era elevado, por lo que se organizó una suscripción nacional, impulsada por Queipo de Llano el 31 de enero de 1940. Las obras avanzaron durante los primeros años, aunque el dinero se agotó y la Dirección General de Regiones Devastadas tuvo que finalizar la construcción, que se inauguró en abril de 1945.

PUBLICIDAD

Franco visitando el Santuario destruido el 21 de abril de 1939. Le acompañan los generales Dávila y Queipo de Llano.

Un trabajo de memoria histórica

El análisis de la simbología franquista que sigue presente en Andújar y en el Santuario de la Virgen de la Cabeza ha sido uno de los ejes de investigación del historiador y escritor iliturgitano Santiago de Córdoba Ortega. En 2015, publicó el libro “Historia y Memoria de Andújar 1939-1977. Elementos materiales y sociales de la Dictadura de Franco”. Esta obra se gestó a partir de un compromiso adquirido en 2010 con el PSOE e Izquierda Unida, con el objetivo de catalogar y documentar los elementos materiales e inmateriales que el franquismo levantó como parte de su propaganda en Andújar y en el santuario, enclave de la romería más antigua de España.

El resultado fue un memorándum de más de 700 páginas, donde se recopilan 567 hitos y símbolos, entre escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas, muchos de los cuales exaltan la sublevación militar, la Guerra Civil y la represión ejercida por el régimen. El trabajo de Córdoba no se limitó a la simple catalogación, sino que profundizó en las causas y consecuencias de la guerra, así como en el impacto social que tuvo la dictadura franquista en la comarca.

PUBLICIDAD

Además de reconstruir el pasado reciente de la ciudad, Santiago de Córdoba priorizó la base documental, gráfica y bibliográfica para facilitar la interpretación de los hechos. Concluyó que Andújar se convirtió en uno de los principales escaparates propagandísticos del régimen franquista, en parte por la resistencia y asedio en el Santuario, pero también por el despliegue de símbolos y monumentos que se erigieron en la posguerra.

Aparcamientos, pisos y una herencia millonaria: el incalculable patrimonio de la familia Franco.

¿Patrimonio histórico o propaganda?

El debate sobre la consideración de estos símbolos como patrimonio histórico sigue abierto. En 2013, la Junta de Andalucía declaró la Romería de la Virgen de la Cabeza Bien de Interés Cultural de Andalucía, incluyéndola en el Catálogo General del Patrimonio Histórico como actividad de interés etnológico. Sin embargo, el decreto no menciona los elementos que la dictadura erigió en el cerro, que para muchos visitantes son parte del entorno del santuario. Entre los bienes catalogados como de interés cultural figuran objetos vinculados al régimen, como el fajín de capitán general, la cruz laureada de San Fernando concedida al capitán Cortés, el bastón de mando donado por el general Marzal o la custodia donada por Mussolini.

PUBLICIDAD

Este es solo uno de los rincones en los que el franquismo pervive. 90 años después de la Guerra Civil, los mitos con los que se justificaron siguen vivos y los españoles más jóvenes, a los que privan de la historia de sus abuelos y bisabuelos en los institutos, siguen legitimando su discurso.