Última hora de los incendios en España, en directo | El fuego de La Mierla arrasa 13.000 hectáreas en Guadalajara con 21 poblaciones evacuadas

Vista de los trabajos de extinción este viernes, en el incendio de La Mierla (Guadalajara). EFE/ Nacho Izquierdo

Los incendios forestales vuelven a situarse entre las principales preocupaciones del verano en España. Durante las pocas semanas que llevamos de estación, se han sucedido varios grandes fuegos en distintos puntos del país, lo que está dejando un balance cada vez más preocupante, con miles de hectáreas arrasadas y numerosos efectivos desplegados para tratar de contener las llamas.

Desde principios de 2026, el fuego ha arrasado más de 62.000 hectáreas de superficie forestal en nuestro país, de acuerdo con los datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS). La cifra multiplica por dos y medio la registrada en las mismas fechas del año pasado, cuando se contabilizaban 25.221 hectáreas calcinadas, lo que representa un incremento del 146%.