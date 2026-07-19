España

Última hora de los incendios en España, en directo | El fuego de La Mierla arrasa 13.000 hectáreas en Guadalajara con 21 poblaciones evacuadas

Desde principios de 2026, el fuego ha arrasado más de 62.000 hectáreas de superficie forestal en nuestro país

Guardar
Google icon
Vista de los trabajos de extinción este viernes, en el incendio de La Mierla (Guadalajara). EFE/ Nacho Izquierdo
Vista de los trabajos de extinción este viernes, en el incendio de La Mierla (Guadalajara). EFE/ Nacho Izquierdo

Los incendios forestales vuelven a situarse entre las principales preocupaciones del verano en España. Durante las pocas semanas que llevamos de estación, se han sucedido varios grandes fuegos en distintos puntos del país, lo que está dejando un balance cada vez más preocupante, con miles de hectáreas arrasadas y numerosos efectivos desplegados para tratar de contener las llamas.

Desde principios de 2026, el fuego ha arrasado más de 62.000 hectáreas de superficie forestal en nuestro país, de acuerdo con los datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS). La cifra multiplica por dos y medio la registrada en las mismas fechas del año pasado, cuando se contabilizaban 25.221 hectáreas calcinadas, lo que representa un incremento del 146%.

11:37 hsHoy

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado su “reconocimiento” a los equipos de extinción del incendio de Guadalajara mientras alertaba desde su perfil de X que “negar la emergencia climática no hace que desaparezca. Solo nos hace más vulnerables”.

11:27 hsHoy

El incendio de La Mierla arrasa 13.000 hectáreas en Guadalajara con 21 poblaciones evacuadas

El fuego de La Mierla (Guadalajara) ha calcinado ya 13.000 hectáreas y mantiene evacuadas a 800 personas de 21 localidades, con cuatro nuevas evacuaciones previstas, según ha confirmado la consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez. El fuego ha avanzado casi 14 kilómetros durante la noche, aunque no ha afectado a ningún núcleo habitado. “Ninguna casa de ningún vecino se ha visto afectada”, ha subrayado la consejera. Los trabajos de extinción movilizan 215 efectivos, 33 medios terrestres y 4 medios aéreos, con apoyo de la UME y el Ministerio para la Transición Ecológica.

11:27 hsHoy

El incendio de Orés frena su avance y los medios trabajan para perimetrarlo

El incendio que se ha declarado este jueves en el término municipal de La Muerla ha arrasado ya unas 800 hectáreas, según las primeras previsiones. (UME)

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha confirmado este domingo una evolución favorable del incendio de Orés (Zaragoza), cuya superficie afectada se sitúa en 14.400 hectáreas según el satélite Copernicus, por debajo de las 16.000 estimadas. “Hoy es el primer día que respiramos, el primer día que el incendio tiene una pinta distinta”, declaró desde el Puesto de Mando Avanzado de Farasdués. El director de extinción, Alfonso González, ha calificado la situación de “bastante alentadora” y ha avanzado que estudian declararlo estabilizado, aunque ha advertido que antes hay que garantizar el retorno de las mil personas desalojadas “con las máximas medidas de seguridad”.

Temas Relacionados

IncendiosZaragozaAragónBomberosGuadalajaraCastilla-La ManchaÚltima Hora EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas noticias

Cuando la soledad y el edadismo parecen insuperables, el apoyo social actúa de salvavidas: “Aunque siga teniendo problemas, me ayuda mucho charlar con alguien”

A sus 89 años, Rosa afronta la pérdida, la discriminación y el aislamiento, pero ha encontrado en la compañía de una voluntaria y en la comunidad un espacio de apoyo ha vuelto a sentirse acompañada

Cuando la soledad y el edadismo parecen insuperables, el apoyo social actúa de salvavidas: “Aunque siga teniendo problemas, me ayuda mucho charlar con alguien”

La rutina de Elsa Pataky a los 50 años: los 5 ejercicios imprescindibles de la actriz para mantenerse más fuerte y activa que nunca

Su disciplina y constancia han sido claves para llegar a esta etapa vital en plena forma, combinando la maternidad y la carrera profesional

La rutina de Elsa Pataky a los 50 años: los 5 ejercicios imprescindibles de la actriz para mantenerse más fuerte y activa que nunca

Una niña vive en Chile con su madre, su padre en España y no le pasaba una pensión de alimentos: la Justicia aplica el derecho europeo para obligarle a pagarla

La resolución da la razón a la madre, que recurrió después de que un juzgado rechazara inicialmente la demanda por falta de competencia, y obliga al padre a abonar una pensión de alimentos de 400 euros

Una niña vive en Chile con su madre, su padre en España y no le pasaba una pensión de alimentos: la Justicia aplica el derecho europeo para obligarle a pagarla

Una semana de vacaciones en familia ya cuesta alrededor de 2.000 euros incluso en los destinos más baratos de España

Málaga, Alicante y Valencia rozan ya los 1.950 euros, mientras Mallorca supera los 3.000 euros

Una semana de vacaciones en familia ya cuesta alrededor de 2.000 euros incluso en los destinos más baratos de España

Así es Alberto, el hijo discreto de Luis de la Fuente que le acompaña dentro y fuera del campo: vida privada, pareja y el papel silencioso que sostiene a La Roja

Nunca fue futbolista, pero creció entre banquillos, mudanzas y rutinas de vestuario. Hoy, a los 31 años, Alberto es el único miembro de la familia de Luis de la Fuente que ha dado el salto al foco público

Así es Alberto, el hijo discreto de Luis de la Fuente que le acompaña dentro y fuera del campo: vida privada, pareja y el papel silencioso que sostiene a La Roja

ÚLTIMAS NOTICIAS

¿Cómo funciona el mercado de criptomonedas y cuál es su valor este domingo 19 de julio?

¿Cómo funciona el mercado de criptomonedas y cuál es su valor este domingo 19 de julio?

Qué provoca los microsueños y cuáles son las señales para identificarlos a tiempo

Cómo estará el tiempo en el AMBA y en el resto del país a la hora de la final entre Argentina y España por el Mundial 2026

El Gobierno apuesta a que el buen clima mundialista se sostenga hasta el anuncio de la visita del Papa

Bajaron la inflación y el dólar: celebra el gobierno a la espera de la final del Mundial

INFOBAE AMÉRICA

Final del Mundial 2026: qué es importante saber sobre el humo de los incendios forestales y el clima para el partido

Final del Mundial 2026: qué es importante saber sobre el humo de los incendios forestales y el clima para el partido

Doce horas de terror en California: dos empleados del Servicio Forestal de Estados Unidos fueron secuestrados y retenidos a punta de pistola

“No puedo escuchar música”: Huey Lewis contó cómo la sordera cambió por completo su vida

Irán volvió a lanzar ataques con drones y misiles contra objetivos en Kuwait y Bahrein

¿En qué va la guerra de Irán? Ya hay una novedad: el conflicto futuro es Israel vs Turquía

DEPORTES

Argentina-España, EN VIVO, por la final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Argentina-España, EN VIVO, por la final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Franco Colapinto largará 11° en el Gran Premio de Bélgica de la Fórmula 1: hora, TV y todo lo que hay que saber

Por cuánto tiempo le da la FIFA la Copa del Mundo original a los campeones y cómo es la exclusiva réplica que les entrega

El sentido mensaje de Messi y la foto de unidad de los jugadores de Argentina antes de la final con España: “Una historia que nadie podrá borrar”

Tensión en Francia: una figura acusó a sus compañeros de “comportamientos inaceptables” tras la derrota con Inglaterra en el Mundial