Última hora de los incendios en España, en directo | El fuego de La Mierla arrasa 13.000 hectáreas en Guadalajara con 21 poblaciones evacuadas

Los incendios forestales vuelven a situarse entre las principales preocupaciones del verano en España. Durante las pocas semanas que llevamos de estación, se han sucedido varios grandes fuegos en distintos puntos del país, lo que está dejando un balance cada vez más preocupante, con miles de hectáreas arrasadas y numerosos efectivos desplegados para tratar de contener las llamas.
Desde principios de 2026, el fuego ha arrasado más de 62.000 hectáreas de superficie forestal en nuestro país, de acuerdo con los datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS). La cifra multiplica por dos y medio la registrada en las mismas fechas del año pasado, cuando se contabilizaban 25.221 hectáreas calcinadas, lo que representa un incremento del 146%.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado su “reconocimiento” a los equipos de extinción del incendio de Guadalajara mientras alertaba desde su perfil de X que “negar la emergencia climática no hace que desaparezca. Solo nos hace más vulnerables”.
Seguimos con máxima atención la evolución del incendio de Guadalajara, que ya ha calcinado más de 13.000 hectáreas.— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 19, 2026
Todo mi reconocimiento a quienes trabajan sin descanso para proteger vidas y contener el fuego.
Negar la emergencia climática no hace que desaparezca. Solo nos… https://t.co/ATzlSe5hiH
El incendio de La Mierla arrasa 13.000 hectáreas en Guadalajara con 21 poblaciones evacuadas
El fuego de La Mierla (Guadalajara) ha calcinado ya 13.000 hectáreas y mantiene evacuadas a 800 personas de 21 localidades, con cuatro nuevas evacuaciones previstas, según ha confirmado la consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez. El fuego ha avanzado casi 14 kilómetros durante la noche, aunque no ha afectado a ningún núcleo habitado. “Ninguna casa de ningún vecino se ha visto afectada”, ha subrayado la consejera. Los trabajos de extinción movilizan 215 efectivos, 33 medios terrestres y 4 medios aéreos, con apoyo de la UME y el Ministerio para la Transición Ecológica.
El incendio de Orés frena su avance y los medios trabajan para perimetrarlo
El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha confirmado este domingo una evolución favorable del incendio de Orés (Zaragoza), cuya superficie afectada se sitúa en 14.400 hectáreas según el satélite Copernicus, por debajo de las 16.000 estimadas. “Hoy es el primer día que respiramos, el primer día que el incendio tiene una pinta distinta”, declaró desde el Puesto de Mando Avanzado de Farasdués. El director de extinción, Alfonso González, ha calificado la situación de “bastante alentadora” y ha avanzado que estudian declararlo estabilizado, aunque ha advertido que antes hay que garantizar el retorno de las mil personas desalojadas “con las máximas medidas de seguridad”.