El increíble camino de Oyarzabal en el Mundial: récords históricos, comparaciones con Ronaldo Nazário y un torneo que ha catapultado su carrera

Oyarzabal celebrando un gol. (Reuters/Gary Vasquez)

Mikel Oyarzabal ha sido uno de los nombres propios de este torneo. A sus 29 años, el delantero vasco se ha convertido en una de las sensaciones del Mundial, siendo el máximo goleador de la selección española, con un total de 5 tantos.

Esta racha no solo le ha servido para brillar con luz propia, sino que le ha convertido en el sexto máximo anotador de la historia de La Roja, con 30 goles en 61 partidos.

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A pesar de que su participación haya sido sobresaliente, no empezó de la mejor manera posible. Durante el primer partido contra Cabo Verde, consiguió uno de esos récords que ningún futbolista quiere tener: no tocó el balón durante los primeros 30 minutos. Oyarzabal se convirtió en el primer futbolista en registrar esta marca desde 1966, lo que generaría dudas en los aficionados españoles.

Sin embargo, las dudas se disiparon después del segundo encuentro. España se enfrentó a Arabia Saudí y Mikel lideró el ataque marcando 2 goles y dando 1 asistencia. A partir de ese momento, el delantero de la Real Sociedad no dejó de crecer en el torneo, siendo fundamental incluso en los partidos que no logró ver puerta.

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Uno de los motivos de su crecimiento como futbolista ha sido su capacidad para aparecer entre líneas y asociarse en los espacios cortos, como lo hacen en muchas ocasiones Harry Kane o Karim Benzema.

Luis de la Fuente le ha otorgado un papel propio del delantero moderno, un futbolista que no solo vive del gol, sino que también participa activamente en la creación del juego. A pesar de que no haya anotado ni asistido en la final del Mundial, su paso por la Copa del Mundo ha sido excepcional.

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El favorito de la afición

Su desempeño no solo ha servido para llevar a España a lo más alto del fútbol mundial, sino que también se ha ganado el cariño de todo un país. Algunas de sus actuaciones más legendarias, como los partidos ante Austria o Francia, han llevado a los aficionados a comparar su rendimiento con el de uno de los mejores delanteros de la historia: Ronaldo Nazário.

Meme de Oyarzabal. (X)

Aunque los números del astro brasileño en Mundiales son incontestables, con 15 goles en 19 partidos, el futbolista vasco se ha convertido en un referente para toda una generación de aficionados y para los propios jugadores españoles, siendo uno de los líderes del vestuario.

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Sin necesidad de ser un futbolista especialmente mediático, el delantero ha asumido la responsabilidad en los momentos de mayor presión, guiando a sus compañeros con el ejemplo sobre el terreno de juego. Esto es algo que ha reflejado tanto dentro del campo como fuera de él.

“Estamos inmensamente orgullosos de lo que estamos haciendo, pero tener esa calma y esa tranquilidad es bueno para lo que viene”, afirmó el delantero después del pase a la final.

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Pedro Porro, Mikel Oyarzabal y Pau Cubarsí comparten sus impresiones antes de la gran final. Porro resalta el esfuerzo colectivo, Oyarzabal la calma y el orgullo del grupo, y Cubarsí la fortaleza defensiva que los ha llevado hasta aquí.

Ese perfil encaja a la perfección con la idea de Luis de la Fuente, un seleccionador que siempre ha defendido que el éxito de España pasa por el colectivo y no por las individualidades. El técnico ha construido un vestuario en el que el compromiso, el trabajo y la unión están por encima de los egos, y Oyarzabal representa mejor que nadie esos valores.

Su liderazgo, alejado del foco mediático, y su capacidad para sacrificarse por el equipo lo han convertido en una de las piezas más importantes de una selección que ha hecho de la unidad su principal fortaleza.

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