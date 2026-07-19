¡¡¡España, campeona del mundo!!! Ferrán Torres da la segunda estrella a La Roja en un partido sufrido hasta la prórroga contra Argentina

España es campeona del mundo gracias a un gol de Ferran Torres. (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

¡¡¡ESPAÑA ES CAMPEONA DEL MUNDO!!! Estaba llamada a ser la final del Mundial. La suspensión de la Finalissima no había gustado a nadie y España y Argentina se tenían ganas por ver quién debe ser la mejor selección del mundo. Una por la segunda estrella. Otra por prolongar su reinado y hacer un hito que no se veía desde hacía 64 años: ganar dos Mundiales seguidos. Pero España, que venía de menos a más, iba a culminar de la mejor manera posible. Control absoluto de un partido que tuvo 11 hombres que dominaron de cabo a rabo todos los compases del partido. Y aun así, no fue suficiente en 90 minutos. Teníamos que sufrir 30 minutos más. La Roja estaba destinada a resolverlo en la prórroga. Y así fue. Un gol de Ferrán Torres hacía el sueño realidad. No sin sufrimiento con dos goles anulados. No sin susto final en el último arreón de Argentina.

Los minutos iniciales fueron de tanteo. Posesión larga de uno que se respondía con otra de más pases. Sin peligro para nadie. Unai y Dibu eran espectadores. La primera cayó del lado de España. Una vez más, Dani Olmo, con un giro sorprendente, dejó el balón para Oyarzabal, que abrió a Lamine y este encaró, tiró una pared y se plantó solo ante el Dibu. Gigante Dibu. Parecía que se rompía el partido, pero La Roja puso control. Entonces fue cuando apareció la primera polémica. No habíamos llegado a los 10 minutos de encuentro. Una pared de Pedro Porro con Oyarzabal que se encontró con un bloqueo de Mac Allister. En la frontal. Quiso levantarse el lateral derecho y el argentino no le dejó. Inexplicablemente, no hubo falta. Ni la primera ni la segunda. Jueguen. España estaba cómoda.

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Volvió a haber respiro. España no quería perder el control y Argentina aceptaba esperar su momento y descansar cuando le tocaba tener el balón. Entre tanto, primero Lamine y después Nico crearon peligro sobre el área. Buena respuesta del Dibu y gran corrección de Pedro Porro cuando el extremo argentino encaraba a Unai. Tocaba ritmo lento. El césped no era de una final. Seco, alto, con baches. A eso se sumaba el calor. Se pedía el cooling break. Y deseo concedido. Además, se regó el verde, que en el descanso no se podría por la sucesión de miniconciertos.

A la vuelta le tocaba amenazar a Argentina. Y vaya si lo hizo. Dos aproximaciones con peligro, aunque bien resueltas por la defensa, pusieron en sobreaviso a la zaga española. Los albicelestes habían salido con una marcha más. Había que volver a bajar pulsaciones. Y España, a golpe de Rodri, lo hizo. Tomó el mando y volvió a ser el mejor. Llegaban las ocasiones. La más clara la tuvo Oyarzabal desde la frontal. Fácil para el Dibu. Después Pedro Porro con un centro al corazón del área al que no llegó nadie. Y más tarde, Cucurella desde lejos lo intentó, pero se fue rozando el poste. Eran los mejores minutos de La Roja. Olía a perfume de gol. No obstante, descanso, con show americano incluido.

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Tocaba seguir tras una pausa más larga de lo acostumbrado. Pero antes, cambio. Paredes por Nico. Scaloni quería control y robar el balón a La Roja. No iba a funcionar. La primera de los segundos 45 minutos fue de España. Salió de las botas de Baena tras una recuperación en zona de tres cuartos. Respondió Dibu de nuevo. Y a la siguiente, polémica. Córner para Argentina, inexistente. De la nueva norma, sin rastro. Menos mal que no hubo males mayores. Donde sí lo hubo fue en una falta completamente innecesaria de Paredes a Rodri. En eso que protestaba el recién ingresado, se hacía una trifulca que se saldó con tarjeta amarilla.

Corría el tiempo y se sacó la magia. Una salida de balón ‘made in Spain’ que tuvo como bombero a Montiel, quien volvería a aparecer en el punto de penalti para robarle el remate ‘in extremis’ a Cucurella. España se encontraba cada vez más. Tocaba, jugaba y se divertía. Hasta que llegó la falta. Otra vez Paredes. De la Fuente movió el banquillo y dio entrada a Pedri y Ferrán. Más velocidad en la punta y más calidad y toque para el centro. Los cambios sentaron bien. Llegaban las ocasiones. Primero Olmo y después con dos saques de esquina. Volvía a oler a gol. Y en una de esas estuvo a punto de llegar el premio. Con Lamine a los mandos. Ecaró, se va de dos y centro. Ferrán al centro donde estaba Dibu. Pausa de hidratación.

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Final y último tramo. Ese donde Argentina ha mostrado su mejor versión y ha resuelto las eliminatorias. Zona de peligro. Porque también entrábamos en los famosos ‘minutos Merino’. Y De la Fuente lo sabía: dentro Mikel y Nico Williams. Llegó la primera ocasión. Otra vez desde la frontal. Y otra vez floja para el Dibu, aunque esta vez se le veía más nervioso. Argentina se defendía como gato panza arriba. A base de córners, España lo intentaba. Y a punto estuvo Laporte. Sin embargo, al medio. La albiceleste sufría y no salía. Tanto que Enzo intentó la aventura en solitario, cayó y no hubo nada. Protesta y amarilla.

España seguía dominando. Argentina estaba bien cerrada. La tuvo Ferrán, que no consiguió contactar bien el remate. Suma y sigue. La Selección no quería la prórroga. Sacó el árbitro el cartelón. 4 de añadido. Y Argentina despertó. Falta a favor de esa que no pitó al principio a Porro. A la contra la tuvo Nico. Respondió Dibu y, en el despeje, en un balón dividido, roja a Enzo. Volvió a despejar Cubarsí y el 24 llegó tarde. Muy tarde. Pau dio hasta la voltereta. Acto seguido Paredes compró muchas papeletas para llevarse la segunda. Falta dura sobre Ferran y Lamine Yamal lo intentó por palo del portero. No hubo suerte. Tocaba sufrir media hora más.

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A la vuelta, España no iba a levantar el pie del acelerador. La albiceleste quería la táctica de Cabo Verde. Juntitios atrás. Pero La Roja había aprendido la lección. Y Nico Williams tuvo la más clara hasta el momento, pero no consiguió contactar bien con el balón el cabezazo. Paradón del Dibu. Pero a la siguiente no iba a perdonar. Gol. La segunda estrella estaba aquí. Había que amarrarla, coserla y cuidarla. Porque Argentina tuvo su arreón final. Y estuvo a punto de castigar por partida doble. No sin antes otro gol anulado a Ferran. Fuera de juego por los pelos. Pero nada de eso importaba. Ahora sí, España había obtenido su premio. ¡¡¡España es campeona del mundo!!! Enhorabuena a todos y todas.