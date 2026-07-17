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Tres pueblos evacuados y dos confinados por un incendio en La Mierla (Guadalajara): el fuego afecta ya a más de 900 hectáreas

Entre los desalojados se encuentran 47 niños de un campamento de Umbralejo

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Dos helicópteros trabajan en la extinción del incendio declarado este jueves en La Mierla, Guadalajara. (Nacho Izquierdo/EFE)
Dos helicópteros trabajan en la extinción del incendio declarado este jueves en La Mierla, Guadalajara. (Nacho Izquierdo/EFE)

Un incendio forestal declarado en la tarde del jueves en La Mierla (Guadalajara) ha afectado ya a al menos 900 hectáreas de superficie forestal arbolada. Tras ser detectado por un vigilante a las 13.55 horas, el fuego se propagó con gran velocidad e intensidad en pocas horas, según ha señalado Juan José Fernández, director del Centro Operativo Regional de Incendios Forestales (COR) de Castilla-La Mancha.

Las llamas en la sierra norte de Guadalajara han provocado que deba enviarse mensajes ES-Alert para evacuar tres municipios de la zona: La Mierla, Muriel y Umbralejo, cuyos vecinos han pasado la noche fuera de sus viviendas. Mercedes Gómez, consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, ha indicado que el mensaje pedía que los vecinos “abandonen la zona con calma y que lleven consigo solo la documentación y objetos y medicación indispensables”. Así, la población fue dirigida hacia la Puebla de Beleña por la carretera GU-189.

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Efectivos desplegados para la extinción del incendio declarado este jueves en La Mierla, Guadalajara. (Nacho Izquierdo/EFE)
Efectivos desplegados para la extinción del incendio declarado este jueves en La Mierla, Guadalajara. (Nacho Izquierdo/EFE)

Además, otras dos localidades han tenido que ser confinadas: Almiruete y Palancares, así como el embalse de Beleña, según ha informado a través de la red social X el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (INFOCAM). “Permanezcan en el interior de las edificaciones y cierren puertas y vecinas”, han pedido a los vecinos de las localidades bajo esta situación de confinamiento.

La evolución del incendio en La Mierla ha obligado al Gobierno de Castilla-La Mancha a ascender la situación operativa a nivel 2, por lo se ha pedido la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que ha desplegado un centenar de efectivos en la zona.

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La Delegación del Gobierno ha precisado un subgrupo táctico de la UME, de aproximadamente 100 militares. La UME, por su parte, ha confirmado que las unidades del Primer Batallón de Intervención (BIEM I) han salido para Guadalajara desde Torrejón de Ardoz (Madrid).

Medios de extinción para el incendio declarado este jueves en La Mierla, Guadalajara. (Nacho Izquierdo/EFE)
Medios de extinción para el incendio declarado este jueves en La Mierla, Guadalajara. (Nacho Izquierdo/EFE)

Durante la madrugada, en la zona del incendio han trabajado 27 medios terrestres y 197 personas, según los últimos datos facilitados por el Sistema de Información de Incendios Forestales (FIDIAS).

El polideportivo de Humanes alberga a los desalojados

Con el objetivo de dar cobijo a los vecinos de los municipios evacuados por el incendio en la sierra norte de Guadalajara, Cruz Roja ha montado un albergue en el polideportivo de Humanes (Guadalajara). Entre los desalojados se encuentran 47 niños de un campamento de Umbralejo.

A este albergue, que tiene una capacidad para acoger a 50 personas, aunque puede ampliarse a 100 —según han informado a EFE fuentes de la Cruz Roja Guadalajara—, se han desplazado el Equipo de Respuesta Inmediata de Emergencias (ERIE), el equipo de atención psicosocial y una ambulancia de soporte vital básico (SBV) de la organización no gubernamental, con un total de 14 personas.

Vista del incendio declarado este jueves en La Mierla, Guadalajara. (Nacho Izquierdo/EFE)
Vista del incendio declarado este jueves en La Mierla, Guadalajara. (Nacho Izquierdo/EFE)

Un incendio “ciertamente complejo”

Desde el primer momento, el incendio ha pasado de una zona agrícola a una masa forestal de pino pináster, alcanzando una actividad de fuego de copas y unas velocidades de propagación que superaron los 2 kilómetros a la hora y que se han mantenido en la superficie, tal y como ha señalado Fernández.

“Es un incendio ciertamente complejo por las características de la masa forestal que van a requerir muchos trabajos y un gran esfuerzo hasta llegar a su control”, ha indicado el director del COR de Castilla-La Mancha.

*Con información de EFE

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