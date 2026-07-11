El restaurante de Valencia que entra en la Guía Michelin con menú del día a 19,90 €: “Un bistró donde te hacen sentir como en casa”

Imagen de archivo de la chef de un restaurante (Magnific)

Encontrar un restaurante en la Guía Michelin donde se pueda comer por escasos 20 euros parece poco más que una quimera. Pero hay lugares donde los deseos se convierten en realidad. Sucede en Valencia, una ciudad que en el pasado mes de junio sumaba un nuevo local gastronómico a la lista de recomendaciones de la guía francesa. La buena nueva ha sido para Mala Hierba (C/ Vicente Sancho Tello, 11), un restaurante especializado en brasas y cocina de temporada que ha conquistado a los inspectores de Michelin a base de cercanía, sencillez y sabor.

“Si te gusta la cocina a la brasa y te apetece disfrutarla de otra manera, te recomendamos que te acerques a Mala Hierba, un bistró donde te hacen sentir como en casa y que apuesta por la honestidad”, escriben los expertos de la guía sobre este restaurante, en funcionamiento desde 2026. Una década después de sus primeros días, este espacio ubicado a pocos metros del Mestalla se ha consolidado como uno de los referentes en cocina a la brasa en la ciudad.

PUBLICIDAD

Mala Hierba es el proyecto de Lester Guillermo López, un chef nacido en Guatemala que se formó profesionalmente en las Islas Canarias y en el País Vasco antes de establecerse y formar una familia en Valencia. Aquí, ha creado una carta sugerente y variada, con opciones para picar, platos de la despensa mediterránea y un menú del día que llama la atención por su relación calidad-precio.

Lester Guillermo López, chef de Mala Hierba (Instagram / @malahierbavlc)

Qué se come en Mala Hierba

La carta en Mala Hierba contiene recetas deliciosas que han hecho las delicias de los inspectores de la guía francesa. Es el caso de sus alcachofas de la Vega Baja con parmentier de patata trufada, “maravillosas” según Michelin; así como sus cocas caseras horneadas al momento y su extensa selección de carnes y pescados a la brasa.

PUBLICIDAD

Son estas, las brasas, las grandes protagonistas del restaurante, gracias en parte a la particularidad de que aquí se trabaja con un horno Kamado japonés. Esta herramienta, cuya historia se remonta 3.000 años atrás, tiene sus orígenes en China, aunque fueron los japoneses quienes perfeccionaron su técnica. Hoy en día, los hornos Kamado son muy apreciados en la gastronomía a nivel mundial por su capacidad para cocinar a altas temperaturas, retener el calor y proporcionar un sabor distintivo a los alimentos.

Recetas de la carta de Mala Hierba (Instagram / @malahierbavlc)

Con esta técnica se cocinan piezas de carne como el costillar de cerdo ibérico marinado con salsa barbacoa casera o el lomo alto de vaca Black Angus; también pescados como la parpatana de atún rojo Balfego o el pulpo. Incluso algunos arroces pasan por este horno milenario, como es el caso de su arroz meloso valenciano de secreto ibérico y setas.

PUBLICIDAD

Platos como estos y otras recetas tradicionales conforman su menú del día, cambiante según los ingredientes que ofrezca cada día el mercado. Disponible de martes a viernes a mediodía, excepto festivos y vísperas, este menú del día incluye primero, segundo plato y postre o café por un precio de 19,90 € por comensal.

Otra Kamado valenciana en la Guía Michelin

No es Mala Hierba el único restaurante que ha llamado la atención de Michelin en este 2026. En el mes de marzo de este mismo año, La Oficina de Carito y Germán (C/ del Duc de Calàbria, 16) aparecía como novedad en la lista de recomendados de la guía francesa, una selección de locales donde la calidad y el buen producto prevalecen. Como su compañero de gremio Lester, los cocineros Germán y Carito también dedican su carta a las brasas, aunque ellos desde el punto de vista único que les concede su origen argentino.

PUBLICIDAD

No es un asador propiamente dicho, pues aquí hay mucho más que carne y pescado cocinados al calor del fuego. Se trata, por resumirlo, de una cocina desenfadada donde las brasas tienen mucho protagonismo, a través de varios métodos de cocción como es la Josper, la parrilla abierta con brasa volcánica y, como en Mala Hierba, la Kamado.

El fuego ejerce como claro hilo conductor de una propuesta que juega con productos madurados, como chuletones de ternera y pescados del día, también con platos pensados para compartir. Entre algunas de sus elaboraciones estrella destacan su lasaña frita rellena de asado tradicional argentino, el cual cocinan a fuego lento en la parrilla, o el gofre con gamba blanca y limón. También verduras cocinadas al fuego, como la coliflor asada en parrilla Josper con chimichurri que se cubre de una demi-glace de cebolla roja; y en forma de tarta coronada por cebollas y escarolas.

PUBLICIDAD