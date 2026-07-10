Los memes más graciosos del partido de España y Bélgica: de ‘Mikel Nazario’ al gafe de IShowSpeed

Los mejores memes del España-Bélgica (Composición Infobae)

El duelo entre España y Bélgica suponía el segundo de esta ronda de cuartos de final del Mundial 2026. Pese al favoritismo inicial del conjunto dirigido por Luis de la Fuente, el partido ha estado igualado hasta los minutos finales, donde Mikel Merino ha vuelto a decidir el partido una vez más.

El jugador talismán de España ha sido de nuevo el navarro, que ha entrado en los últimos minutos para dar la victoria a su equipo y las redes se han hecho eco de su rol protagonista.

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De nuevo, al igual que ya sucedió en el duelo ante la Portugal de Cristiano Ronaldo, se ha hecho viral su comparación con Ronaldo Nazario cuando disputa esos minutos decisivos con España.

Los mejores memes del España vs Bélgica. (Redes sociales / Captura de pantalla)

La coincidencia del torneo con las festividades de San Fermín en Pamplona, también son ya algo recurrente al hablar sobre Merino, en este caso para comparar su juego con el de Cristiano Ronaldo en este momento del año.

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Memes del España Bélgica (X)

Para los aficionados al wrestling y la WWE también hay memes, ya que, con sus goles, Mikel Merino ha retirado de sus selecciones a Toni Kroos, Cristiano Ronaldo y posiblemente ahora a Kevin De Bruyne. Los fanáticos de esta disciplina han hecho la comparación con el luchador austriaco Gunther, quien ha retirado a peleadores de la talla de Goldberg, AJ Styles o el mismísimo John Cena.

Memes España-Bélgica (X)

Del gafe de Speed a los cambios en la alineación

El streamer estadounidense IShowSpeed consiguió parte de su éxito gracias a su fanatismo por Cristiano Ronaldo. En este Mundial disputado en su país, el influencer ha asistido a varios partidos y en la mayoría de ocasiones el equipo al que apoyaba ha terminado perdiendo, por lo que en las redes se ha ganado la denominación de “gafe”.

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Sin embargo, para esta ocasión ha procurado llevar el escudo de ambas selecciones y no perjudicar así a ninguna de ellas.

Los mejores memes del España vs Bélgica. (Redes sociales / Captura de pantalla)

Otro de los temas destacados del encuentro ha sido la titularidad de Fabián en lugar de Pedri. El sevillano ha cuajado un buen partido, pues ha anotado el primer gol. Pese a ello, las redes han comentado su titularidad con tono de broma.

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Los mejores memes del España vs Bélgica. (Redes sociales / Captura de pantalla)

Sobre la alineación y los minutos de los jugadores de la convocatoria española, las redes también han querido recordar la falta de minutos de Martín Zubimendi, clave en la Eurocopa y que todavía no ha disputado ni un solo minuto en este Mundial.

Los mejores memes del España vs Bélgica. (Redes sociales / Captura de pantalla)

Ese mismo tema ha tomado forma en publicaciones que combinaban varios memes para destacar la defensa de España en este torneo desde el humor.

Los mejores memes del España vs Bélgica. (Redes sociales / Captura de pantalla)

Otros memes

Los peinados han sido otro de los temas destacados y el más peculiar es el de Marc Cucurella, que un partido tras otro es tema de conversación, en esta ocasión, llegando al mundo animal.

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Los mejores memes del España vs Bélgica. (Redes sociales / Captura de pantalla)

En este sentido, las apuestas y promesas que hicieron algunos de los jugadores también han vuelto a sonar, ya que algunos aficionados las están recordando por los pocos partidos que faltan para conseguir el objetivo de levantar la Copa del Mundo.

Los mejores memes del España vs Bélgica. (Redes sociales / Captura de pantalla)

Ferrán Torres es otro de los jugadores que ha tenido mayor repercusión a lo largo de este torneo en redes sociales, ya sea por sus actuaciones en el terreno de juego o por su físico, el delantero del FC Barcelona es un sospechoso habitual en los memes. En esta ocasión, el ingenio de los usuarios ha recaído en la similitud con el peinado de Juan Carlos Rivero.

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Los mejores memes del España vs Bélgica. (Redes sociales / Captura de pantalla)

La entrada de Romelu Lukaku en la segunda parte con el encuentro empatado ha supuesto una amenaza para la selección campeona de Europa. Su tamaño y aptitudes físicas no son una novedad para los aficionados que, de nuevo en tono jocoso, han recreado una imagen del delantero como un gigante frente a la defensa española.

Los mejores memes del España vs Bélgica. (Redes sociales / Captura de pantalla)